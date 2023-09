Ferrari en el escondite de su rival Toyota – WEC

La sexta y penúltima prueba del Campeonato Mundial de Resistencia WEC 2023 se disputará el próximo domingo en Japón. Seis horas de Fuji. Situado en la base de la famosa Montaña Sagrada, el histórico circuito japonés tiene un trazado algo sinuoso, lo que lo diferencia mucho de las rápidas pistas de Le Mans y Monza, donde Ferrari 499P Derivó en una hermosa batalla con sus rivales. toyota GR010 ¿Quién jugará en casa? Los coches japoneses llegan claramente a Fuji y se sitúan en lo más alto de la clasificación de pilotos. (con sus dos tripulaciones) Obviamente constructores. Las matemáticas no condenan al Ferrari 499P y a sus pilotos, pero ciertamente con dos carreras para cerrar la diferencia de 23 puntos en la clasificación de pilotos y 26 puntos en la clasificación de constructores representan dos puntos. Vacíos que no son fáciles de llenar. Especialmente a la luz de los recientes cambios de peso y fuerza impuestos por Al-Ma’rouf Equilibrio de rendimiento FIA En vísperas de la sexta hora de Monza, después de la impresionante victoria de Ferrari en las 24 Horas de Le Mans, el 499P de Maranello, ya en el circuito de Brianza, demostró que había perdido velocidad respecto a Toyota. Sin embargo, los pilotos de Maranello no se resignan a perder en la salida, como debería ser. Durante el Gran Premio de Monza, Antonio Fuoco y Alessandro Pier Guidi se reunieron con los medios italianos para compartir sus valoraciones antes de la cita japonesa. Estas son sus palabras.

Antonio Foucault:

“Iremos a la pista como siempre para dar lo mejor de nosotros. Fuji es una pista bastante difícil, especialmente en el último sector, teniendo en cuenta lo que nos espera”. (Posiblemente indicando una balanza de pagos que exacerbará el comportamiento en la medicina mixta lenta).. Definitivamente las condiciones climáticas también pueden ser una carta para descubrir porque este año no hemos tenido muchas oportunidades de correr bajo la lluvia, así que podremos descubrir que en esas condiciones podemos ir rápido. No lo sabemos por el momento, pero siempre lo creemos cuando vamos por el camino correcto. Ni siquiera en Le Mans éramos favoritos y lo dimos todo.

Alessandro Pier Guidi:

“Honestamente, no pondría a Fuji entre las mejores pistas para nosotros. Si miramos cómo hemos ido a lo largo del campeonato, nuestro coche se desempeña muy bien en pistas de alta y media velocidad y Fuji no es una de ellas. “No significa que estemos aislados, hay mil posibilidades. En la carrera de resistencia, la carrera es muy especial y tendremos que ser buenos para aprovechar cada oportunidad y desarrollar la mejor estrategia. La previsión meteorológica en este momento augura una situación bastante temperatura cálida pero también con cierta volatilidad con posibilidad de tormentas eléctricas. Si el clima es cambiante, se abrirá para nosotros Potenciales que debemos saber explotar. Entre los oponentes también podemos tener a Peugeot Lo que también vimos aquí en Monza durante las seis horas de julio fue muy competitivo. Seguramente tienen la capacidad de activar la tracción total desde una velocidad inferior a la nuestra. (Debido a los límites que impone la normativa en función de las medidas de neumáticos homologadas.) “Es una ventaja teniendo en cuenta las curvas lentas del circuito japonés.”

Recordando las 24 Horas de Le Mans, en las que ganó con sus compañeros Antonio Giovinazzi y James CaladoPierre Guidi comparó sus victorias en las categorías GT e Hypercar en la legendaria carrera de Sarthe:

“Desde mi punto de vista, hay ligeros cambios entre las victorias en las dos categorías debido a la dificultad de ganarlo en el auto GT, especialmente el primero que ganamos en 2019 con la participación de muchos fabricantes, y la dificultad de ganar. Con el Hypercar no fue muy diferente a nivel de conducción porque todas fueron victorias muy complicadas. Obviamente, mi percepción y la del público de ganar las 24 Horas de Le Mans con un hipercoche Ferrari después de 50 años de ausencia y 58 años desde la última victoria, y además en la edición centenaria, marca una gran diferencia. En definitiva, son dos cosas diferentes. A nivel técnico es muy similar en cuanto al nivel de dificultad, pero en el histórico y mediático A nivel, la diferencia es enorme a favor de la edición de este año.