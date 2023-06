‘RADIO PENSIERI’, lenguaje: ‘El arbitraje de la UEFA es un arbitraje político’ – Forzaroma.info – Últimas noticias de fútbol en la Roma – Entrevistas, fotos y vídeo

Gianluca Lingua (Radio Radio Tarde – 104.5): “Taylor fue una vergüenza para la Roma y Mourinho no mintió. La decisión de la UEFA fue un juicio político y se puede ver en la decisión de cerrar parcialmente el Olympico. Quien hizo las cosas en el aeropuerto pagará el precio, pero Mourinho no incita a la multitudes Estamos esperando el anuncio oficial de estas transferencias “, pero si se lleva a cabo el 30 de junio, hay que decir que Pinto hizo un excelente trabajo”.

Foreo Focolares (Radio Radio Tarde – 104.5): “Taylor cometió errores, pero la reacción no fue buena. Lo que hizo Mourinho no estaba justificado, sabíamos que iba a recibir una fuerte sanción. Pinto está haciendo un gran trabajo y fue muy infravalorado”.

ugo trani (Centro Suono Sport – 101,5 / Te doy Tokio): “Mourinho nunca pidió renovar su contrato, solo pidió no estar solo. Quiere a alguien como Boniek o Totti de su lado. Lo que pasó ayer es una pena y hay quien dice que a Mo le parece bien. Los jugadores son el último problema de Friedkins y en Portugal no se ha hablado del mercado de fichajes. La Roma posee el 30% de Vratesi, pero es el club que más se aleja.

Alejandro Ostini (Teleradio Estéreo – 92.7): “Con la destitución de Mourinho queríamos dar una señal política a la Roma. ¿Vale la pena continuar con las protestas aunque estén justificadas? Todos los aficionados se sienten oprimidos, no solo los de la Roma. Creo que nunca podrás controlar los errores de los árbitros”. y no creo que si protestas te enfrentes a menos errores. Sin embargo, si sigues este hilo, siempre estarás de tu lado, los fanáticos porque quieren escucharlo. La Roma no es un equipo favorecido por los poderes que están en tanto de liga como de copa. Se merecían ganar algo más empezando por la Europa League. Mourinho no está acostumbrado a entrenar este tipo “Del equipo y aumentó el nivel de enfrentamiento. Es incómodo porque sus reacciones son de todo el mundo y él no “Tengo mucha reprimenda. En este momento, el régimen está tratando de combatirlo con las armas a su disposición”.