¿Me siento solo? Lo que queremos de nuestras relaciones puede cambiar con la edad

Resumen: Las expectativas de lo que una persona espera de una relación personal cambian drásticamente a medida que envejecemos. Los investigadores dicen que muchas personas aún se sienten solas, incluso cuando no pasan mucho tiempo a solas.

fuente: Universidad de Duke

No todos los planes de vacaciones son como la tarjeta Hallmark.

Si “la época más hermosa del año” no es tu realidad, no estás solo. Es posible que tenga una idea de una temporada navideña festiva perfecta, pero lo que sucede en realidad no siempre equivale a nada.

De ahí la soledad, dice Samia Akhtar Khan, estudiante de posgrado en King’s College, quien es la primera autora de un nuevo estudio sobre el tema.

“La soledad resulta de la contradicción entre las relaciones sociales esperadas y las reales”, dijo Akhtar Khan.

Junto con el Doctorado en Psicología y Neurociencia Duke. Leon Lee, Akhtar Khan y sus colegas fueron coautores de un artículo sobre por qué las personas se sienten solas, particularmente en la vejez, y qué podemos hacer al respecto.

“El problema que identificamos en la investigación actual es que realmente no hemos pensado en: ¿Qué esperan las personas de sus relaciones?”. Akhtar Khan dijo. “Trabajamos con esta definición de expectativas, pero realmente no definimos cuáles son esas expectativas y cómo cambian entre culturas o a lo largo de la vida”.

En cada relación esperamos ciertos conceptos básicos. Todos queremos personas en nuestras vidas a las que podamos pedir ayuda. Amigos a los que podemos llamar cuando los necesitamos. alguien con quien hablar. Personas que nos “entienden”. Alguien en quien podamos confiar. Compañeros con los que podemos compartir experiencias interesantes.

Pero la teoría del equipo, llamada Marco de Expectativas de Relaciones Sociales, sugiere que los adultos mayores pueden tener ciertas expectativas de relación que se pasan por alto.

La primera evidencia para Akhtar Khan de que las causas de la soledad son más complejas de lo que parece se produjo durante un año que dedicó a estudiar el envejecimiento en Myanmar de 2018 a 2019. Al principio, supuse que la gente en general no se sentiría sola; después de todo, “La gente está muy interconectada y vive en una comunidad cercana”. Vinculación. Las personas tienen familias grandes. A menudo están cerca unos de otros. ¿Por qué las personas pueden sentirse solas?

Pero su investigación indica lo contrario. “Resulta que es realmente diferente”, dijo. Las personas aún pueden sentirse solas, incluso si no pasan mucho tiempo solas.

Lo que ha sido descuidado por los esfuerzos para reducir la soledad, dijo, es cómo cambian nuestras expectativas de relación a medida que envejecemos. Lo que queremos de las conexiones sociales en la década de 1930, por ejemplo, no es lo que queremos en la década de 1970.

Los investigadores identificaron dos expectativas específicas de la edad que no se tuvieron en cuenta. Por ejemplo, las personas mayores quieren sentirse respetadas. Quieren que la gente los escuche, se preocupe por sus experiencias y aprenda de sus errores. Para apreciar lo que pasaron y los obstáculos que superaron.

También quieren contribuir: retribuir a los demás y a su comunidad y transmitir tradiciones o habilidades a través de la enseñanza, la tutoría, el voluntariado, el cuidado u otras actividades significativas.

Encontrar formas de cumplir con estas expectativas a medida que envejecemos puede contribuir en gran medida a combatir la soledad más adelante en la vida, pero la investigación las ha dejado de lado en gran medida.

“No son parte de las escalas de unidades normales”, me dijo.

Akhtar Khan, quien trabajó en 2019-20 como asistente de investigación de ex alumnos en el proyecto Bass Connections en Duke, habló sobre cómo la sociedad valora el cuidado en la economía global.

“El envejecimiento y los estereotipos negativos del envejecimiento no ayudan”, añadió. Una encuesta de 2016 realizada por la Organización Mundial de la Salud en 57 países encontró que el 60% de los encuestados dijo que las personas mayores no son muy respetadas.

La soledad no se limita a los ancianos. “También es un problema para los jóvenes”, dijo Akhtar Khan. “Si observa la distribución de la soledad a lo largo de la vida, encontrará dos picos, uno en la edad adulta más joven y otro en la vejez”.

Incluso antes de que se extendiera la pandemia de COVID-19, los líderes mundiales habían comenzado a hacer sonar la alarma sobre la soledad como un problema de salud pública. Gran Bretaña se convirtió en el primer país en ser nombrado Ministro de Unidad, en 2018. Japón hizo lo mismo en 2021.

Eso es porque la soledad es más que un sentimiento, puede tener efectos reales en la salud. La sensación constante de soledad se ha relacionado con un mayor riesgo de demencia, enfermedad de Alzheimer, enfermedades cardíacas, derrames cerebrales y otros problemas de salud. Algunos investigadores sugieren que es comparable o más peligroso que fumar y la obesidad.

Los investigadores esperan que si podemos comprender mejor los factores que conducen a la soledad, podremos abordarlo mejor.

Resumen

Comprender y tratar la soledad geriátrica en el anciano: Un marco de expectativas de relaciones sociales

La soledad es una experiencia resultante de la discrepancia percibida entre las relaciones sociales esperadas y las reales. Aunque se considera que esta discrepancia es el “mecanismo básico” de la soledad, las investigaciones y las intervenciones anteriores no han abordado adecuadamente lo que las personas mayores esperan específicamente de sus relaciones sociales.

Para abordar esta brecha y ayudar a posicionar la investigación sobre la soledad de las personas mayores dentro de teorías más amplias del desarrollo a lo largo de la vida, proponemos un marco teórico que identifica seis expectativas principales de las relaciones sociales de las personas mayores basadas en investigaciones de psicología, gerontología y antropología: comunicación , recibiendo cuidado y apoyo, familiaridad y comprensión, y disfrute e intereses Compartido, productivo y contribuyendo, respetado y apreciado.

Además, argumentamos que una comprensión completa de la soledad a lo largo de la vida requiere atención a las poderosas influencias de los factores contextuales (por ejemplo, la cultura, las restricciones funcionales y los cambios en las redes sociales) en la expresión y el cumplimiento de las expectativas relacionadas con la edad y las relaciones públicas de los adultos mayores. .

El marco de expectativas de relaciones sociales propuesto puede informar de manera útil futuras investigaciones e intervenciones de unidades para una población heterogénea que envejece.