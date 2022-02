“Me llenan de maldiciones” – Libero Quotidiano

esposa de Amadeo, Giovanna Civitello, En una entrevista de Novella 2000, reveló que fue víctima de insultos en las redes sociales. Los haters calumnian mis perfiles sociales con insultos como ‘recomendado’… me quieren hacer daño, pero siempre me río mucho gracias a mi esposo que me inculcó la virtud de la autoburla….

Giovanna Civitello también habló sobre la posibilidad Amadeo Ella podría liderar la próxima edición del Festival de Sanremo. “Él no confirmó, es demasiado pronto para responder… Es normal que una madre pida un tiempo para ella Y posterga una elección tan difícil…”, reveló en la entrevista.

Giovanna Civitello luego reveló que quizás detrás de la selección de Sabrina Ferrelli como coanfitriona del festival estuvo la mano de su hijo José: “Mi hijo pudo haber influido en su padre mostrando su afecto por Sabrina Ferelli…”.