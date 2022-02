Ladies’ Paradise 6 17 de febrero de 2022: Episodio

Avance de Ladies’ Paradise 6 17 febrero 2022

Paraíso de las damas 6 El 17 de febrero de 2022 Esperando por ti En Rai 1 a las 15:55, salvo cambios de programación por parte de la cadena. Alternativamente, también puedes seguir el episodio. juego de rayos Transmisión en vivo o bajo demanda.

A continuación encontrará avances Paraíso de las damas 6 17 de febrero de 2022!

Ladies’ Paradise 6 Episodio 109 Conspiración

Sandro Se empieza a trabajar en la canción musicarello. a pesar de que revisión Informada por Tina de que ella no será la actriz elegida, la joven Amato, para todos los efectos, es la inspiración para Recalcati. Este último, de hecho, está pensando en su esposa componiendo la canción.

flora y umberto Siempre han tenido un vínculo especial. Hubo una chispa durante algún tiempo, que acechaba. La noche anterior, el estilista y el Commendatore se entregaron a la pasión. vegano despierta Además de él no hay hombre que haya pasado la noche con él. umberto, de hecho, cree que la mañana se le ha ido en la boca, sobre todo cuando su cuñada está desaparecida. No hay noticias sobre su “ubicación geográfica”. Sólo se encontró información vaga. umberto No se rendirá fácilmente.

Más tarde Hija de Ravasi Satisface dante En el club. Este no es un caso común, sino una pura oportunidad. Sin embargo, lo siguiente puede tener pocas consecuencias. De hecho, Flora dejó una frivolidad seria respecto a la carta que Umberto le escribió. Gracias a estas palabras, el diseñador optó por no salir de Villa Guarnieri en algún momento anterior. El caso es que Umberto admite su participación Adelaida En la pregunta de Ravasi que lo llevó a la muerte. Aquiles. Romanoli tiene toda la intención de conseguir escribir. Así tendrá la oportunidad de chantajear al líder.

proximidad a ezio y gloria -o más bien, la convergencia- se hace cada vez más evidente.