Mbappé fichó por el Real Madrid: rebaja salarial y bonificación por fichaje | Primabagina

. El anuncio oficial aún no se ha hecho y no está previsto que llegue pronto, teniendo en cuenta los compromisos de la Liga de Campeones. Blanco Y el Paris Saint-Germain, pero según se dice hoy Marca. El acuerdo es por cinco años, hasta 2029, y Mbappé será el jugador mejor pagado del equipo aunquemás de 30 netos, más un bono por fichar de 180M y un bono de fidelidad (70M por hacer las maletas en verano de 2023).

Menos dinero – Basado en informes Marca Mbappé recibirá alrededor de 20 millones de euros netos al año además de bonificaciones ligadas a los resultados personales y del equipo. Algo más que los dirigentes Modric, Vinicius y Alaba. Se trata de una cifra inferior a la cantidad propuesta en el verano de 2022, o unos 60 millones de euros en total al año. Una carta similar también se refiere al bono de firma, que… No serán 120 ni 100 como anuncian algunos medios, sino menos de 50 millones de euros. (Es imprudencia Chiringuito).

¿Cualquier número? – El Real Madrid pidió y recibió de Mbappé que no esperara hasta mayo para una salida. Por ello, el francés decidió informar al equipo y al presidente del Paris Saint-Germain, Al-Khelaifi, de su elección. Es fácil pensar que las notas de prensa no llegarán hasta final de temporada, pero el trato está cerrado. Tanto es así que en España ya se habla de un posible dorsal. Hay tres opciones: el número 10 para Modric, el número 7 para Vinicius, o el número favorito de Mbappé, o el número 9. Actualmente no tiene dueño, pero está prometido a la nueva estrella brasileña, Indrik.