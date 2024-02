Andreas Brehme, ex lateral del Inter, muere de insuficiencia cardíaca: tenía 63 años – Fútbol

Adiós al equipo alemán campeón. Murió a la edad de 63 años. Andreas Brehmeex lateral entre otros Bayern de Mónaco Y deEnterrar Y también de Alemaniaque ganó Copa del Mundo de 1990 Marcó el penal decisivo en la final contra Argentina. Con los nerazzurri bajo el liderazgo de Giovanni TrapattoniGanó la Liga italiana, la Supercopa de Italia y la Copa de Europa.

Brimah sufre un infarto

Brehme murió la noche del lunes y martes en Múnich debido a un paro cardíaco: el exfutbolista fue llevado a urgencias de la clínica de Ziemssenstrabe, cerca de su casa, pero toda la ayuda fue en vano. Prima deja a su pareja Susan Schiffer Y Dos hijos los adultos lo tenian ex esposa pilar.

Inter: “Adiós, Bremi, gran aficionado del Inter”.

Todos los que le quisieron recuerdan al héroe alemán, desde los jugadores de la selección que ganó el Mundial de Italia 90 hasta el Inter, que lo hizo con un mensaje en sus canales sociales: “Gran jugador, gran jugador del Inter”. . Adiós Andy, leyenda para siempre”. Para el Inter de Trapattoni, Brehme, además de ser extremo izquierdo, era en realidad un entrenador descentralizado, gracias a su visión del juego y al hecho de que era ambidiestro: “La izquierda es más fuerte pero la derecha es más precisa”. Dijo esto después de lanzar (con el pie derecho) el penal que ganó Alemania Occidental sobre la Argentina de Maradona en el partido final en Roma.

Pellegrini: Brehme es el mejor lateral izquierdo del Inter después de Facchetti

Una relación especial y continua durante décadas es lo que unió a Braimah con ella. Ernesto Pellegrinisu presidente en el momento de conseguir la Liga italiana con la camiseta nerazzurri: “Siento un gran dolor. Perdemos a una persona especial, y después de eso al mayor lateral izquierdo de la historia del Inter”. Giacinto Facetti. Lo tenía todo: tocar el balón, regatear y pasar. Todavía estoy asombrado por su patada alta en la cabeza de Aldo Serena. Andy me llamó hace unos días desde el Inter Salernitana. Éramos muy cercanos. Hizo mucho por nuestro club y recuerdo la alegría de verlo ganar el Mundial de Italia”.

El propio Aldo Serena dedicó un grato recuerdo a Brehme: “No eras sólo un compañero de equipo, eras quien me ayudaba a marcar goles en el campo. Tu juego era generoso, desinteresado, reflejo de tu personalidad juguetona. Un hombre sencillo, él se convirtió en campeón del mundo con un tiro penal en la punta de sus dedos, como toda tu vida”.

Bergomi: “Brima es una verdadera compañera con una relación especial”

“Andy era un verdadero compañero, una persona encantadora dentro y fuera del campo. Teníamos una relación especial y yo era muy cercano a él. Lo extrañaremos mucho – Recuerdos Giuseppe Bergomi -. Tenía que verlo hace unos días en el Inter Salernitana, me llamó. Por lo general, siempre se mantenía en contacto el día anterior, pero esta vez no llamó. No sabía nada sobre su condición. Sólo puedo decir que fue un verdadero compañero y una buena persona dentro y fuera del campo. Estuve muy cerca de él incluso después del final de nuestra carrera. Al Inter llegaron muchos jugadores extranjeros y había una relación especial con ellos. Tenía una casa junto al lago en Bardolino y venía a menudo a Italia. Me llamó, me uní a él y estuvimos juntos, incluso con su nueva pareja. “Lo extrañaremos mucho. Era una persona verdaderamente encantadora”.