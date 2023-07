“Lozano es querido en América, reemplazará a otro ídolo mexicano”

Hirving Lozano Todavía no está seguro de su futuro. Actualmente está en el Dimaro, entrenando con el Napoli a instancias de García, pero su contrato vence en 2024 y aún no ha sido renovado (Contrato a distancia) no puede descartar su transmisión. ¿Dónde? Tras rechazar el corte árabe de algunos clubes, El mexicano terminó en la mira de Los Ángeles FCEl club estadounidense juega en la MLS.

Lausana en América? Comprobar por negligencia

Reportado por zorro deportes, Chucky tendrá lista una interesante oferta para convencer a De Laurentiis Se le debe permitir salir de inmediato sin esperar la fecha límite de junio de 2024. La idea era cambiar a Carlos Vela de un mexicano a otro, Lozano. Selección aleatoria.

¿Qué pasa con el jugador mexicano?

¿Y Lozano? ¿Aceptarás el destino? Su ex mediador Alessandro Monfrecola comentó la noticia en Radio Punto Nuevo: “¿Lozano en la MLS? Me costó mucho verlo en Arabia, pero Puede ser diferente en la MLS. Es vista como la liga más competitiva de México.Los mejores jugadores del país se dividen todos en la Liga Mexicana y la Major League Soccer. La oferta también es muy rica. NápolesAsí que no es una pista”.