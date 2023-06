Los productos orgánicos italianos llegan a México

Crear archivos PDF Prensa

El evento se transmitió el miércoles 7 de junio de 2023 La internacionalización de lo orgánico hecho en Italia: un enfoque en MéxicoCita en el esquema ITA.BIO Impulsar la internacionalización de los productos orgánicos de Bel País a través de FederBio Servizi en colaboración con la Agencia ITA/ICE y Nomisma.

El término “agricultura orgánica” se refiere a un método de cultivo y reproducción que evita el uso de productos químicos, incluidos fertilizantes, herbicidas y pesticidas. Es un plan de producción que evita la sobreexplotación de los recursos naturales, particularmente suelo, agua y aire.

Con un valor de 59 millones de euros, México ocupa el puesto 35 en el ranking orgánico global en términos de participación de mercado. Sin embargo, la tendencia es muy positiva, con un crecimiento del +12% solo en el último año y una previsión del +7% de media año a 2026, impulsada por una base de clientes joven y más enfocada al bienestar y la salud. Esta evidencia surgió de una encuesta de consumidores mexicanos publicada hace unos días.

Cifras Clave de la Agricultura Orgánica en México

El sector orgánico está creciendo en México: +14% en el número de fincas y +10% en áreas solo en el último año, y todavía solo el 0.2% del área agrícola total. Con un gasto per cápita inferior a 1 euro por persona, la agricultura orgánica en México representa un pequeño nicho de mercado, que afecta principalmente a segmentos específicos de la población (jóvenes y familias con niños menores de 12 años). La participación de los consumidores en las clases altas de las grandes ciudades no llega al 30%.

Sin embargo, estas dimensiones indican un enorme potencial de crecimiento, sustentado en un cambio gradual, pero constante, en el estilo de vida y el consumo de alimentos de los hogares mexicanos. El camino hacia hábitos más saludables está fuertemente impulsado por el gobierno, que ha estado luchando contra una de las tasas de obesidad más altas del mundo en los últimos años a través de restricciones e impuestos.

Consumidores orgánicos en México

Las tendencias de salud y el mayor enfoque en la calidad de los productos que los mexicanos traen a la mesa se demuestran con los datos de la encuesta Nomisma, que se realizó en mayo a una muestra de la población que vive en las principales ciudades y con ingresos medios-altos. .

En los últimos 2 o 3 años, el 46 % de los entrevistados aumentó su presupuesto para alimentos en general, el 36 % gastó más en alimentos gourmet importados y el 28 % informó que aumentó su compra de alimentos de origen vegetal. En este contexto se inscribe el consumo de productos ecológicos, vinculado principalmente a la elección saludable. El 72% de los consumidores que compran productos orgánicos lo hacen porque son seguros para la salud, tienen excelentes propiedades nutricionales (según el 54%) y, en general, se caracterizan por su alta calidad (37%).

Si es cierto que los productos orgánicos en México van sobre todo a través de hipermercados y tiendas de abarrotes, incluyendo las cadenas Walmart, La Comer y Cetroi, casi 2/3 de las personas compran productos orgánicos principalmente a través de este canal, mostrando mejor los restaurantes y bares. Posible. Solo el 8% ha consumido alimentos orgánicos fuera de casa, pero este número crece sostenidamente en México desde finales de 2021 hasta la actualidad, con un papel importante en considerar adecuado tener productos o alimentos orgánicos en el menú de los restaurantes. Otros canales de interés son puntos de venta como Hunseekit o Ingredienta, que son elegidos por los consumidores como punto de referencia.

Sin embargo, para aumentar la difusión, el conocimiento y el interés por la agricultura orgánica, es necesario informar más y mejor a los consumidores mexicanos sobre las características y garantías que ofrecen estos productos: el 80% afirma que no cuenta con información suficiente y detallada. Características y valores de los alimentos orgánicos, las comparten más del 90% de quienes no compran este tipo de alimentos. En particular, solo dos de cada diez conocen la diferencia entre orgánico y convencional, y más de uno de cada dos consumidores quiere información detallada sobre el descubrimiento de productos orgánicos y el vínculo entre alimentación saludable y sostenibilidad ambiental.

Productos orgánicos italianos desde la perspectiva de los consumidores mexicanos

Para los consumidores mexicanos, Italia ocupa el segundo lugar después de Estados Unidos como fuente de productos alimenticios de la más alta calidad. En lo que se refiere al vino, Italia ocupa un lugar más alto que Chile y Francia. No hay duda de que los productos orgánicos de Bel Paese tienen grandes oportunidades de crecimiento en este mercado: dos tercios de los consumidores estarían interesados ​​en comprar productos orgánicos italianos si estuvieran disponibles en la tienda que visitan regularmente. Para aquellos que no están seguros, el alto precio es una barrera adecuada, sin embargo, gracias a una buena comunicación e información sobre el producto, especialmente el impacto positivo en la salud.

“La posibilidad de conocer los productos a través de sabores o ingredientes en la gran distribución o en los restaurantes puede resultar una de las palancas más efectivas para acercar la comida orgánica italiana a los consumidores mexicanos, pero al mismo tiempo para tranquilizarlos. sobre sus elecciones de alimentos y, por lo tanto, la información sobre los productos alimenticios que compra”, explicó Silvia Zucconi, directora de procesos comerciales estratégicos de Nomisma.

“Frutas, verduras frescas y productos de origen animal (leche, carne, queso) son los productos orgánicos que más compran los consumidores mexicanos”, dijo Evita Gandini, gerente de investigación de mercado de Nomisma, “pero también lo son el queso, la pasta y el vino. El binomio consumidor es más interesados ​​en bio-Italia Esperamos grandes oportunidades para el vino orgánico, en particular, vinculadas a las crecientes tendencias en el consumo individual, pero el vino italiano tiene una gran presencia en este mercado.

“Somos un país joven y en constante crecimiento, al menos en cuanto a alto consumo, estilo de vida y hábitos alimentarios que buscan vivir mejor y más sano”, anunció el director de ICE México. Juan Lucas Atenea. “Con una adecuada campaña de información nutricional”, agregó, “principalmente ligada a la política del gobierno mexicano, una alimentación saludable seguramente verá al italiano orgánico como protagonista en la mesa mexicana”.

“La agricultura orgánica sigue siendo un sector importante en México, pero considerando que las ventas de alimentos orgánicos han aumentado 12% solo en el último año, tiene suficiente potencial de crecimiento”, subrayó Paolo Cornemolla, secretario general de Federbio.

“Un mercado” -prosiguió- “sin duda interesante para las empresas italianas que buscan crecer internacionalmente. En México, la comida orgánica de Bell Pies es considerada sinónimo de alta calidad, especialmente en productos típicos como el aceite, la pasta, el queso y el vino. En este contexto, ITA, dedicada a la internacionalización La plataforma .BIO es una importante herramienta de apoyo para las empresas que buscan posicionarse o aumentar su presencia en este mercado al brindar contactos e información útil para orientar las estrategias comerciales» (Greenplanet).