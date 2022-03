Los Mejores Restaurantes Mexicanos en Roma: Direcciones a Conocer

Dónde comer especialidades mexicanas en Roma

¿Quieres probar la maravillosa combinación de sabores coloridos y picantes? Entonces definitivamente deberías cocina mexicana! Conocida como una de las mejores del mundo, la cocina mexicana es amada por su sencillez y explosión de sabores. Nuestra guía se puede encontrar a continuación Los Mejores Restaurantes en Roma para Comer Verdaderas Especialidades Mexicanas Para los que les gustan los burritos, el guacamole, los nachos y por supuesto las margaritas.

mapu margaritas y burritos

Via Candia, 113 (Vaticano)

Lunes-Domingo 12.00-23.00

maybu.it

Las margaritas congeladas, los nachos crujientes, los enzalados y los burritos rellenos son salsas excelentes, definitivamente caseras; puedes encontrar esto en el mapa: la forma típica de ritmo rápido de la cocina Tex-Mex cerca del Vaticano. Mapu Margaritas y Burritos Lugar perfecto para disfrutar del burrito perfecto: Ve a la estación de burritos, selecciona el tamaño de tu tortilla y comienza a agregar ingredientes. Elija entre una variedad de carnes (res, cerdo y pollo), arroz, verduras y queso, luego agregue jalapeño, pico de gallo y maíz. Finalmente, agrega las salsas caseras para terminar tu burrito (¡que muera su guacamole)! Si eres vegetariano, Mabu ofrece alternativas vegetarianas.

Kukkaracha

Via Mosenico, 10A (Replica / Vaticano)

18.00 – 23.00 Martes cerrado.

lacucaracha.it

Ingrese a La Cucaracha para vivir una verdadera experiencia mexicana. A tiro de piedra de los Museos Vaticanos, este restaurante familiar te da la bienvenida con un ambiente alegre lleno de colores vivos y arte mexicano. Pero no es solo el ambiente lo que atrae a los clientes: el aroma de los burritos, el chile con maíz, los verdes de Encelado y los tacos te harán sentir como si realmente estuvieras en México. Asegúrate de pedir Nachos, Fagidas, Guacamole, Tombigana, y si eres goloso, no olvides acomodar su ross frito. Dirigido por la chef Diana Peltron, La Cucaracha es conocido en toda la ciudad como uno de los mejores restaurantes mexicanos de Roma. ¡También ofrecen noches de música de mariachi en vivo!

Punta Expendio de Agave

Via Santa Cecilia, 8 (Trostevere)

Martes-Sábado, 18.30-02.00 – Domingo 17.30-01.00

lapuntaexpendiodeagave.com

Conocido como uno de los mejores bares de cócteles de Roma (nacido en colaboración con The Jerry Thomas Project Speakeasy y Freni e Frizioni), puedes refrescar los sabores de La Punta México no solo con sus bebidas sino también con él. Dieta propuesta. De hecho, La Punta lo llevará en un viaje gastronómico a través de los licores azules y las especialidades mexicanas con un toque contemporáneo. En el menú encontrará una variedad de tacos (con pollo, tocino, pan, etc.), tostadas, suros y bellatas masticables primero fritos, paletas heladas de frutas frescas. Este es definitivamente el lugar perfecto para experimentar la mejor comida y bebida mexicana en Roma.

Casa Sánchez

Vía Catanzaro, 6B (Nomentano)

Lunes-Sábado 19.00-23.00

cassoncrosema

Inaugurado en 2019, este restaurante mexicano de gestión familiar rápidamente se hizo popular. A pocos pasos de la vibrante Piazza Bologna, Casa Sanchez está guiada por Elizabeth Sanchez y Lorenzo Casco y sirve algo de la mejor cocina mexicana. Todas las especialidades mexicanas están incluidas en el menú, desde tacos hasta quasadillas, desde nachos hasta guacamole. Si no está de humor para áreas informales, también puede optar por bandejas de sabor más pequeñas (de esta manera puede probar todo un poco). Las cervezas artesanales mexicanas también están en el menú. Si busca sabores auténticos y fuertes de la cocina mexicana y un ambiente acogedor, Casa Sánchez es el lugar para usted.