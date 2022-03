No en vano un permiso (falso)

F. Fognini b. P. Andújar 3-6 6-3 6-4

Después de una actuación estelar de Fabio Fognini en Río de Janeiro (récord anterior contra individuales, doble récord contra Carino) en las semifinales de individuales, ya sorprendió su regreso a la cancha en California. Debo decir que no tenía un sentimiento particular, y la cuarta ronda antes de 2014 fue el mejor resultado. Por otro lado, el competidor de hoy definitivamente no está excluido: Pablo Andujer, No. 69 ATP, tiene un corazón y piernas de controlador, pero ciertamente no tiene una mano comparable a Fabio, que es uno de los más dulces del medio. Los precedentes, a pesar de ser todo sobre tierra batida (entre otras cosas, Focnini cosechó el mayor éxito de su vida), 5-1 para Fabio, y siempre en partidos desequilibrados. En resumen, todo parecía estar configurado en un cómodo 6-3 6-4, pero las cosas fueron un poco diferentes.

Competencia- Con el quiebre dado por Andujer 40-0 en el partido inaugural, el partido empezó de la mejor manera posible para Fognini, que luego permitió la vuelta del rival con dos dobles errores y luego a la superioridad de Fabio. Canta el canto de revés del ex No. 9 del mundo, debe cancelar de inmediato un punto de quiebre buscando el servicio y mostrar algo de emoción de antemano; Parece tener el control de ambos lados del campo, pero en su mayoría está tranquilo consigo mismo. Pero el quinto juego tiene la puerta corredera del primer set: 4 oportunidades de doble quiebre para Fognini, dos respuestas jugadas en vano casi en vano, y el español remata la faena con fuerza y ​​coraje. Pesan más las ocasiones desperdiciadas, así que en cuanto salvan el chivo y el repollo Antujar logra recuperar el quiebre en la tercera instancia del partido, con un intermitente Fognini desperdiciando tiros que van siempre por delante; Luego sube 0-30 y disfruta de 4 puntos seguidos de la soberbia de los españoles, que parece haber vuelto cada vez con más audacia. El guión táctico de Fognini es variar lo máximo posible, aumentar la velocidad, salir del fondo del campo, y en técnica y mano, claramente tiene planes adelantados. Pero a merced de sus y sus errores, (como suele ocurrir) a merced de los acontecimientos, se las ingenia para poner adelante a nuestro Andozer y llega por fin a la última playa del plató. El siguiente juego no fue aprovechado, lo que llevaría a Andrés a cerrar 6-3, y ahora el español está a disposición del partido, que también está atacando. Jano de dos caras listo para Fognini: inicialmente inteligente, calumnia después de tres puntos de quiebre no utilizados.

Pero la segunda parte empieza bien para Tokiasco, que sacude algunos fantasmas y penas: una fractura provocada por un ataque perfecto de lóbulo y una pieza venenosa que casi tira fuera del campo a Anthujar y luego lo hace resbalar. Al otro lado de la línea. Se confirma entonces el parón en el 15, pero mostrar destellos tenísticos te pone pálido, y ahora se respeta más claramente el guión: tiene que subir un poco el nivel para controlar al español. Pero Fabio corre peligro de volver a caer en la red, pensando todavía en ese 3-1 0-40, bajando 15-40 en el quinto juego, mostrándose indiferente y parando; Se deben cancelar dos puntos de quiebre seguidos, en los que sobrevivió; En el 40-40, una transmisión muy difícil, saca dos antebrazos locos del cilindro y comienza a coordinar la brecha. El objetivo es seguir con mucha tranquilidad y olvidar el primer set. Se centra en su servicio y se permite jugar con claridad al servicio del español; No parece un buen comienzo, y luego la mano entra en escena soberbia, sobre todo por el lado derecho, y termina en el 30 por un error ambicioso, elevándose 5-2 en un juego desde que empató el partido. Fognini terminó en el minuto 36, en el segundo set, dominando al rival, salvo algunos errores raros y mini apagones, un juego brillante y todo en sus manos; Dos dobles errores al inicio del noveno partido, trepidante, y luego empezó a jugar y acabó 6-3. Primero derrotó a los demonios, ahora solo queda cerrar la copa.

De hecho, el tercer set, pese a esperar un rato el descanso, no tiene dudas de quién se lo llevará a casa. Se han ido 3 juegos rápidos, y ahora atacan cada vez más audazmente la red, con solo un punto de los 8 inicialmente perdidos en el servicio, dando poco a Foknini, que parece estar fuera de lugar nuevamente. Para sacar un poco de coraje del español, tenía que hacer algo más, al menos. Más despacio empieza a trabajar, hasta conseguir el máximo resultado que esperaba: se avecina un quiebre que es muy inevitable en el quinto partido. Los primeros apagones reales de Andogers, que pasó del 40-15 al 40-15, hasta entonces era una máquina reglamentaria que recogía bichos en la serie y ahora rinde homenaje a Fabio que tranquilamente la gestionaba. De hecho, justo cuando nos sirve, llegan dos juegos muy rápidos, Fognini atrapa el servicio en un minuto y Andujer intenta jugar las últimas cartas para volver al juego. Pero ahora la mano de Fabio manda en el terreno de juego, inevitablemente en la derecha, sensible a la red y operando en la espalda; Las piernas y el continuo de Anthujar no pueden hacer nada. Fognini se acerca al segundo punto de partido en el servicio del rival, empuja como un loco hasta donde puede y lo obliga a cometer varios errores que le dan la segunda vuelta. Su oponente fue el actual subcampeón Nicholas Basilashvili, quien ganó el DTS N18 y los cuartos de final camino a la final el año pasado en Stephanos Tsitsipas. Definitivamente un oponente duro, pero si Fognini juega como lo hace hoy, eliminando la oscuridad, puede llegar a este partido.

Al mismo tiempo que la victoria de Fognini, también cabe destacar el partido en el Ground 9, donde Benjamin Ponzi derrotó a su compañero Arthur Rindergneck por 6-3 y 7-5. Será el rival de Lorenzo Soneko, ocupará el puesto 21 y hará su debut completo en el torneo. El azul debería retomar el partido decepcionante en la Copa Davis, y qué mejor posición que el “Fifth Slam”, un gran artesano como Ponzi, un jugador desafiante y que no llega ni a los 20 partidos. Aquí podrás contar con la famosa bandera tricolor durante una semana en California.