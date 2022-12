Los jugadores lesionados no volverán cuando se reanude la Serie A

Boletas de Calificaciones de México – Archivado yo Campeonato mundial En Qatar, las selecciones participantes resumirán sus actuaciones sobre el terreno de juego. En cualquier situación, algunos celebran, otros meditan sobre los vacíos a llenar y otros prefieren lamerse tranquilamente las heridas. Las reflexiones internas y la búsqueda de soluciones a problemas probados son parte del juego. Sin embargo, entre todos los participantes en el Mundial 2022, a pesar de presentarse en el once inicial con todas las premisas positivas, hay algunos que han defraudado ampliamente todas las expectativas. Una de estas selecciones nacionales es sin duda MéxicoYa termina su viaje a los Emiratos con un amargo tercer puesto después de tres juegos.

Evidentemente, en el fútbol nada se da por hecho y de poco sirven los pronósticos. Al mismo tiempo, la red de un grupo creadoArgentina Apagado Leo Messidesde Polonia Apagado Lewandowski y por sorpresa Arabia SauditaPara los chicos niñera Martín Tres victorias ciertamente no son inauditas. Lo que realmente le falta al equipo norteamericano es solidez de cara al arco: Dos goles en tres partidos Son un botín realmente insignificante, especialmente si lo consideras hasta el tercer día. bandera tricolor Atascado en cero. Un equipo que partía con las mejores posibilidades de pasar de su equipo, a pesar de tener muchas carencias en la plantilla, tenía muy pocas.

Introducción al mundo de México, entre la historia y la estadística

Él México Históricamente ha sido una selección nacional que siempre ha tenido la capacidad de opinar en las competiciones internacionales. Aunque nunca logró resultados espectaculares, la existencia bandera tricolor Nunca ha sido extra en un Mundial. Considere que la clasificación para los octavos de final de los Campeonatos del Mundo ha llegado por siete ediciones consecutivas. América ’94 Hasta el último Mundial Rusia 2018. Un mejor resultado, aunque solo sea para pensar en el hecho de que un equipo norteamericano muchas veces se queda atrás en la composición de equipos con la presencia de un grupo de posibilidades. Grande europeo o sudamericano.

El sorteo de este año fue duro, pero ciertamente no imparable. Desde el día en que se formalizaron los grupos, parecía -en el papel- claroArgentina habría ganado más fácilmente que otrosArabia Saudita Habría sido la Cenicienta del grupo. La última ranura pasa el turno entre Mexicano y Mexicano Polonia Esto, a pesar de su peso futbolístico y psicológico, lo entregó un talentoso campeón robert Lewandowski Un nutrido grupo de jugadores disputando grandes campeonatos europeos no parece un obstáculo insalvable. Según el calendario, fue un choque casi igualado entre las dos selecciones que ya se habían enfrentado en la primera carrera. El partido, que terminó con un anónimo empate sin goles, demostró con firmeza uno de los principales interrogantes de la escuadra de México:Ausencia de un bombardeo absoluto.

Problema de delantero central

El trío de apertura saltó al campo. Martín En realidad fue creado en el torneo inaugural. Hirving Lozano, alexis vega Y Enrique Martín. Su equipo de casa es uno de los tres únicos en llegar a la Copa del Mundo después de una temporada con una cuenta más alta. MartínAnotó 10 goles en 17 apariciones competitivas Inicio 2022/23 con Club América. Impresionante promedio de goles, pero hay que sopesarlo con la diferencia de competitividad entre la liga mexicana y la del Viejo Continente. por supuesto el México Le tocó suplir la falta de su máximo goleador histórico que dejó en casa el técnico: Chicharito Hernández.

ex delantero Manchester unidoHabiendo conseguido el récord nacional con 52 goles, se integra de lleno a la nueva realidad. Liga mayor de fútbol Americano. Su Los Ángeles Galaxy Encontró en él a la persona adecuada para volver a competir al más alto nivel en el escenario nacional después de un período de relativa disparidad con los estándares pasados. Sin embargo, las elecciones del entrenador no recompensaron los esfuerzos. Chicharito, se vio obligado a seguir a su selección desde la pantalla del televisor. La decisión de dejar en casa al mejor goleador de la historia de México se deriva del escándalo que generó el futbolista.

Los hechos son a partir de 2019: El Chicharito Habría enviado prostitutas al vestuario de su selección, en su opinión, para que sus compañeros paguen más. El gesto ha desatado la furia del equipo, sobre todo de los futbolistas casados ​​que temen que pueda tener un impacto negativo en su vida personal. A partir de ese momento, los dirigentes del fútbol mexicano decidieron Lazos de ruptura Con el futbolista puso fin prematuramente a su experiencia internacional. Una decisión difícil, pero debida: La salud del vestuario está por encima de cualquier otro récord.

Inconsistencia y arrepentimiento

Terminado el Mundial, toca hacer las valoraciones necesarias de lo probado sobre el terreno de juego. primer partido contra Polonia vi un México Activo, capaz de crear una variedad de situaciones interesantes frente a una portería protegida. Szczesny. El equipo nacional de América del Norte especialmente tuvo la oportunidad de abrirse Vega Y MartínPero en el minuto 90, la oportunidad más tentadora se presentó ante los polacos: Héctor Moreno tierras Lewandowski Var. Quién recibirá el importe de la sanción después de que el árbitro consulte con el delantero Barcelona Lo intenta desde los once metros pero la frondosa vegetación lo engaña guillermo ochoa En su quinta invitación a los Campeonatos del Mundo. El balón no entra y no traspasa la línea de gol durante el resto del partido: un punto para cada lado, lo que alegra a ambos equipos.

El segundo día ve el choque entre México Y esoArgentina Después de comenzar con predicciones favorables, cayó en desastre.Arabia Saudita En el juego de apertura. Pero esta vez eran las once leonel escalera No repitió el error y pese a sufrir un poco en algunos momentos del partido, consiguió llevarse los tres puntos a casa. para eso México Se vuelve más difícil: ahora las propias fuerzas pueden no ser suficientes, pero es necesario mirar qué está pasando en el resto del campo del grupo C.

Juego terminado

De hecho, el último partido implicó un choque entre Polonia líderes yArgentina La elegibilidad aún no está confirmada. Él México Por lo tanto, tendrá que esperar una victoria polaca, lo que permitirá a los norteamericanos, si obviamente ganan, volar al segundo lugar. En caso de éxito Messi Y chicos, cada charla depende de la diferencia de objetivos. Pero antes de hacer cualquier cálculo teórico posible, debe escribirArabia Saudita. En realidad el México Crea muchas ocasiones, tiene que patear muchas veces, pero todas estas no son suficientes.

yoArgentina van a vencer Polonia Defiende primera de grupo, pero a pesar de ello, son los polacos los que avanzarán gracias a una diferencia de goles superior. En algún momento llegó a un equilibrio oculto en los datos México Y Polonia, el reglamento habría llevado a comprobar el número de tarjetas acumuladas por ambos equipos en los tres partidos de la fase de grupos. Pero la red Al-Dosari En el minuto 95 barrió con esta situación de fantasía y sueños de gloria al mismo tiempo. bandera tricolor. En un partido en el que estaba llamado a marcar el mayor número de goles posible, El México Fracasó miserablemente. El gol saudí en el tiempo de descuento fue la tumba de los aspirantes mexicanos, pero fue un símbolo perfecto de lo que resultó ser. Catar 2022.

Felicitaciones a Martino: Ahora se reconstruirá

Entrenador Martín Él asumirá la responsabilidad por la falla y asumirá toda la responsabilidad por la falta de llevar a cabo el cambio. estoy renunciando Ya durante la rueda de prensa posterior a la carrera. Sin embargo, los errores no pueden atribuirse por completo al entrenador, quien ciertamente es corresponsable pero no la única razón de una salida anticipada del Campeonato Mundial.

En primer lugar, se podría haber hecho más en el partido contra Polonia: Un comienzo ganador habría marcado una diferencia drástica oportunidades Mérito en la dirección mexicana. contra el fracasoArgentina La diferencia en los valores de los dos equipos y el resultado del partido.albiscelesial Escaló a la cima del mundo: no se pueden pedir los tres puntos ante una rival tan igualada y cercana. Pero la verdadera derrota está en la final contraArabia Arábica. Contra la selección, a pesar de ganarArgentina Tenían una plantilla más pequeña que los otros equipos del Grupo C y había que marcar tantos goles como fuera posible. Similar a muchos resultados de México Y mantén la mayor puntuación posible PoloniaEncontrar solo dos goles de tiros libres entre otras cosas parece inconcebible.

Ahora el bandera tricolor Debe reconstruirse y encontrar soluciones adecuadas para evitar tales fracasos en el futuro: una selección como la selección mexicana, por su trayectoria internacional, lo merece.