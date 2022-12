Bangladesh desafía a Argentina, es fiesta nacional: una historia de amor a larga distancia | Primera página

Arabia Saudita, México, Polonia, Australia, Holanda, Croacia y Francia. Esta es la lista de selecciones que enfrentarán a Argentina en Qatar. El escenario de la Copa del Mundo siempre ofrece emociones y emocionantes partidos entre las mejores naciones del planeta. Pero el fútbol, ​​como sabemos, no vive solo de grandes partidos como el Argentina-Francia.. Nuestro querido —y maltratado— deporte Siempre feliz de darnos encuentros inesperados.. Sí, porque la historia que les vamos a contar es parte de este segundo gran hemisferio del fútbol. ¿Recuerdas Bangladés? Aquí, quizás, está el país con mayor tradición futbolística del mundo. Los bengalíes siguen el juego de pelota con pasión y entusiasmo, aunque el cricket ha sido un juego desde los días del dominio británico. Incluso si los logros deportivos no van de la mano con el apoyo nacional. De hecho, Bangladesh ocupa el puesto 192 de la FIFA y aún no se ha clasificado para la Copa del Mundo. La selección ha jugado una sola vez en la Copa de Asia, en 1980 -4 derrotas y cero puntos en el Grupo A con Irán, Corea del Norte, Siria y China-. Por supuesto que surge la pregunta. ¿Por qué estamos hablando de Bangladesh? Aquí hay una explicación pronto. De confirmarse, la noticia podría dar lugar a uno de los partidos más extraños de la historia del fútbol mundial. Bangladesh ha pedido a la selección argentina que juegue un partido amistoso en Dhaka antes del próximo Día Mundial del Fútbol. – Celebrado el 4 de mayo de cada año en memoria de la tragedia del Supercar que arruinó la historia del Grande Torino – Organizado por la FIFA desde 2015. Si Messi y sus compañeros aceptan la oferta, el gobierno declarará el día feriado nacional. Ahora, ¿otra pregunta? ¿Por qué Bangladesh hizo esta solicitud a Argentina? La respuesta es dar unos pasos hacia atrás.

Ese “enemigo” suele ser – Empecemos por el pasado reciente. Miles de aficionados acudieron a la capital de Bangladesh, Dhaka, para ver el partido entre Argentina y Polonia., partido decisivo para el destino de la Albiceleste en el Mundial. Los bengalíes se dieron cita en la zona universitaria de la capital, donde se instaló una gran pantalla siguiendo el partido: cuando empezó el encuentro era la una de la madrugada en Bangladesh. Con el pitido final de Argentina para clasificar a los octavos de final de la Copa del Mundo, comenzó la fiesta, en medio de trompetas y carruseles por toda la ciudad. Un rugido salvaje – se volvió viral en las redes sociales y fue recogido por muchos argentinos en todo el mundo – Una fruta de la pasión de origen milenario. Primero, surge de un “enemigo” común entre sudamericanos y bengalíes: Inglaterra.. Argentina ha tenido malas relaciones con Inglaterra desde la Guerra de las Malvinas. Sin embargo, para Bangladesh, los problemas se remontan a la era colonial. Para muchos residentes de Bangladesh, un país marcado a su manera por el colonialismo británico, no es difícil simpatizar con la actitud reivindicativa de sus ciudadanos hacia Inglaterra tras el conflicto por la soberanía de Argentina y Malvinas. Asimismo, en Bangladesh, durante la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido interrumpió su suministro, lo que provocó la hambruna más severa de Bengala. Relaciones diplomáticas entre Argentina y Bangladesh – Nacido después de una misión abierta en 1970 – Se busca Y luego reforzó el sentido profundo del fútbol que todavía hoy se disfruta. Pero el fútbol en Bangladesh es conocido por una sola razón – Para explicar el interés en Argentina –: Diego Armando Maradona.

A la marca de DIEZ – Los orígenes de la locura de Bangladesh por Argentina o la Copa del Mundo en general se remontan a los años ochenta.. A medida que la televisión en color estuvo más disponible en el país, la Copa del Mundo se volvió más accesible. Durante la Copa del Mundo de 1986, la victoria de Bangladesh fue testigoalbiscelesialDirigida por uno de los mejores jugadores de todos los tiempos: Diego Armando Maradona, capaz de sorprender al mundo con su destreza futbolística y llevar a Argentina a la cima del mundo. Es amor a la vista. Amor sellado por el lema del siglo y “mano de DiosCon esto Diego se deshizo de la tan odiada Inglaterra De aquella edición de la Copa del Mundo. Por eso, Maradona y Argentina han entrado en el corazón de muchos bangladesíes. Apoyo para Seleccione Continuó mucho después de que Maradona se retirara. De hecho, el interés del bengalí nunca disminuyó, sino que aumentó con los años, especialmente cuando las nuevas generaciones reconocieron a su ídolo en Lionel Messi.. A estas alturas, es inevitable que mientras La Bulls está levantando el Mundial en Doha, lo que está pasando en Buenos Aires está pasando en Dhaka al mismo tiempo. Bangladesh se siente campeón del mundo, al igual que Argentina, de hecho. También hay: El canciller argentino, Santiago Cafiero, anunció que el gobierno planea reabrir su embajada en Bangladesh. – cerrado en 1974 -, citando el creciente comercio y el interés mutuo en la cooperación en varios campos, incluido el deportivo. El apoyo popular de Bangladesh a Argentina permite un renovado interés en desarrollar relaciones diplomáticas entre los dos países.. Una victoria para Argentina, 36 años después, la Copa del Mundo no es solo para el país sudamericano. Es la venganza y el renacimiento de todo un país. Argentina? No. Esta es la revolución de Bangladesh. Ahora, toca esperar a que la Federación de Fútbol responda a la petición. El Argentina-Bangladesh aún está por jugarse pero la competencia internacional ya comenzó.