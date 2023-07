Los juegos más vendidos en Japón en la primera mitad de 2023, Zelda: Tears of the Kingdom es el primero

clasificación Juegos más vendidos en Japón durante el primer semestre de 2023 ser visto La Leyenda de Zelda: Lágrimas del Reino Triumph con 1,72 millones de copias vendidas, pero como puedes imaginar, el top 10 está repleto de títulos para Nintendo Switch. Aquí lo tienes:

The Legend of Zelda: Kingdom’s Tears – 1.723.314 copias Pokémon Escarlata y Violeta – 724.536 copias Kirby regresa a Dreamland Deluxe – 454,370 copias Final Fantasy 16 – 373.790 copias Splatoon 3 – 360.871 copias Mario Kart 8 Deluxe – 340.413 copias Nintendo Switch Deportes – 226.526 copias Minecraft – 218.841 copias Legado de Hogwarts – 172.820 copias

Había pocas dudas sobre la primera posición de clasificaciónsi tenemos en cuenta que Zelda: Tears of the Kingdom es el juego más vendido en la historia de Nintendo y prácticamente no ha dejado el primer puesto entre los 10 mejores juegos japoneses en los últimos meses.