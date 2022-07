Los 50 mejores restaurantes del mundo, ocupa el puesto 51-100 sin italianos, en resumen

Los 50 mejores restaurantes del mundo publicaron hoy su ranking de los mejores restaurantes del mundo de 2022, clasificados del 51 al 100, antes de una ceremonia de entrega de premios en Londres el lunes 18 de julio de 2022 con el anuncio de la lista 1-50. Este año celebra su vigésimo aniversario. Ningún restaurante italiano, algunos grandes jugadores perdiendo posiciones, 20 nuevos elementos en la lista elaborada por un jurado de más de 1000 expertos independientes. el mundo Arde la ausencia de la cocina italiana, pero si vemos el vaso medio lleno puede ser señal de que podemos llegar al primer ranking anunciado el 18 de julio, o de que nuestra fermentación gastronómica no ha sido notada por el jurado internacional del patrocinado San Pellegrino. & Premio Aqua Panna. Sin embargo, el ranking World’s Best 51-100 incluye 20 nuevos restaurantes de 15 países diferentes, desde México hasta Australia. Además de las nuevas entradas basadas en el Medio Oriente que no estaban en la lista del año pasado, los restaurantes están ubicados en 22 países que abarcan 6 continentes. Geográficamente, 14 restaurantes provienen de Asia, 13 de Europa, 11 de Norteamérica, 2 de Medio Oriente, 2 de África, 1 de Oceanía y 7 de Sudamérica; Restaurantes de 5 nuevos destinos se unen al ranking 51-100 en 2021, incluidos Argentina, China, Alemania, Singapur y los Emiratos Árabes Unidos; La nueva entrada mejor clasificada en la lista 51-100 es Tresind Studio Restaurant en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, en el puesto 57. “Con restaurantes que abarcan seis continentes, el ranking 51-100 de este año incluye destinos más diversos que nunca”, dijo William Drew, director de contenido de The World’s 50 Best Restaurants. “Estamos encantados de que 20 restaurantes ingresen por primera vez. Un número importante a destacar, mientras el mundo de la gastronomía está ocupado enfrentando los grandes desafíos derivados de la pandemia”.

Asia tiene 14 restaurantes en el ranking de este año en siete ciudades, incluyendo: Mingle’s (71) en Seúl, Fu Hee Hui (64) en Shanghái, Neighborhood (76) y Wing (100), ambos en Hong Kong, y dos restaurantes en Japón. : Sasenka (59) y New Entry Cézanne (82). India también entra en la refriega con acento indio en Nueva Delhi, que ocupa el puesto 92 en la clasificación. De los tres restaurantes de Singapur, Zén (70) y Meta (95) son nuevos. Extremos Quemados Combinados (n.94). Cuatro restaurantes tailandeses, incluidos Le Du (65) y Sühring (66), ;; También hay nuevas entradas para Samrub Samrub Thai (75) y Raan Jay Fai (85).

La lista de 2022 incluye muchos restaurantes de nuevas geografías, empezando por los Emiratos Árabes Unidos con dos nuevas entradas: Trèsind Studio (57) y Orfali Bros Bistro (87), ambos en Dubái. Las nuevas entradas en el ranking incluyen dos restaurantes de la Ciudad de México: Rosetta (60) y Maximo Bistrot (89), Evoi ubicado en Sao Paulo, Brasil (67), Cole en Londres (73) y tres restaurantes franceses: Bruno Verges en París ( 77), AM Bar en Marsella Alexandre Massia (80) y Flocons de Celle (99) en Meg. Los nuevos récords incluyen a Gimlet (84) en Cavendish House en Melbourne, Michigan (88) en Buenos Aires, Oriole (91) en Chicago y Hertok John (93) en el Santuario Botánico de Amberes en 2022.