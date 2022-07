México: Cem, Sirm y jesuitas llaman al domingo 10 de julio día de oración por la paz, mientras continúan las amenazas y violencia contra los sacerdotes en el país.

En todas las misas que se celebren el domingo 10 de julio se recordará en todo México a todos los sacerdotes, hombres y mujeres asesinados en el país, y se ofrecerá en la Eucaristía el objeto de la oración, para que su dolor”. camino de la paz”. Las iglesias pueden tener “fotografías de estos hombres y mujeres que dieron sus vidas y sufrieron una muerte violenta por el pueblo de Dios”. Se trata de una iniciativa de alto impacto emprendida por la Iglesia mexicana, firmada por la Conferencia Episcopal Mexicana (CEM) bajo el título “Tejiendo Nuevas Relaciones en Cristo: De la Fragmentación a la Unidad”. Religiosos de México (Cirm) y la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús invitan a todo el país a una Jornada de Oración por la Paz prevista para el próximo domingo.

Asimismo, durante el mes de julio se celebrarán misas y se fomentarán encuentros y momentos de oración en lugares significativos “en representación de todas las personas desaparecidas o fallecidas de muerte violenta”. Sin sanar, el país tiene hoy la fuerza que necesita para construir la paz. Durante la misa del 31 de julio se ofrecerán oraciones por los verdugos, por su vida y por su conversión. Cada diócesis, congregación o parroquia emprende otras iniciativas.

“El diálogo social crea un camino de justicia y reconciliación, nuestro compromiso es que nos lleve a la paz. Queremos abrir las fronteras del diálogo para construir la paz”, escribió el Presidente de la CEM, Mons. Rogelio Cabrera López, Arzobispo de Monterrey, General Secretario, Monseñor Ramón Castro, Obispo de Cuernavaca, Sor Juana Ángeles Jared Celidón, presidenta del Cirm, y el Padre Provincial Provincial de los Jesuitas, Luis Gerardo Moro de Madrid Un fuerte llamado que surge en una situación de violencia cada vez más dramática, que muchas veces afecta también a los hombres de Iglesia.Hace unas semanas, dos jesuitas fueron asesinados en una iglesia del estado de Chihuahua, mientras amenazas a sacerdotes.Otras noticias corrieron en las últimas horas sobre la Diócesis de San Cristóbal de las Casas en del sureño estado de Chiapas, en un memorando firmado por la Obispa Rodrigo Aguilar y sus principales colaboradores en al menos 25 municipios del territorio diocesano. Condenaron el creciente “hostigamiento, opresión e intimidación” contra el pueblo y los trabajadores pastorales, especialmente en las áreas tribales. En particular, señala las amenazas al sacerdote Marcelo Pérez, quien tiene una verdadera “orden de aprehensión” por parte de grupos armados. Otro grave incidente se registró en la Arquidiócesis de Morelia. Padre Mateo Calvillo Paz fue agredido por presuntos asaltantes en Guerendaro. En una carta dice: “Las cosas pasaron en 3 minutos, fue un ataque profesional, bloquearon mi auto, me golpearon, el atacante debe ser un asesino”.

El padre es Mateo Calvillo Paz de la Arquidiócesis de Morelia agredido por presuntos sicarios en Queréndaro. En un papel, la descripción: “Las Cozas sucidion in 3 minutes, a professional attack, I am bloqueron el caro, me acretiron a colps, el agresar debio ser un sicario”. pic.twitter.com/mYdrXE9ImZ

