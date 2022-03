Lo que el aumento de las infecciones de Covid-19 en el Reino Unido y Europa podría significar para los EE. UU.

La tasa de casos diarios del país, alrededor de 55,000 por día, todavía es menos de un tercio del pico de Omicron, pero los casos están aumentando tan rápido como bajaron hace solo dos semanas, cuando el país eliminó las restricciones relacionadas con la epidemia.

La situación en Europa es de interés para los funcionarios de salud pública por dos razones: primero, el Reino Unido ofrece una vista previa de lo que podría suceder en los EE. UU., y segundo, parece que está sucediendo algo inusual. En oleadas anteriores, los aumentos en los ingresos hospitalarios por covid han revertido los saltos en los casos entre 10 días y dos semanas. Ahora, en el Reino Unido, los casos y las hospitalizaciones parecen estar aumentando a la par, algo que ha desconcertado a los expertos.

“Obviamente estamos muy interesados ​​en lo que está pasando con eso”, dijo a CNN el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.

Fauci dijo que él y sus homólogos del Reino Unido han hablado y han vinculado el aumento a una combinación de tres factores. Fauci dijo, en orden de contribución, estos son:

Variante BA.2, que es más portátil que el Omicron original

Apertura de la sociedad, ya que las personas se mezclan más en el interior sin máscaras

Inmunidad debilitada por una vacunación o infección previa

en Informe técnico La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido dijo el viernes que BA.2 tenía una tasa de crecimiento relativa un 80% más alta que la cepa Omicron original, aunque no parecía dar lugar a hospitalizaciones.

Dado que BA.2 no parece causar una enfermedad más grave, al menos no en la población británica altamente vacunada, no está claro por qué las tasas de hospitalización son tan altas.

“El tema de la hospitalización es un poco desconcertante, porque a pesar del aumento de hospitalizaciones, es muy claro que su uso de camas de cuidados intensivos no ha aumentado”, dijo Fauci. “Entonces, ¿el número de admisiones en el hospital es un fiel reflejo de los casos de covid, o hay una dificultad para descifrar entre las personas que están hospitalizadas con o a causa de covid?”

Estados Unidos, al igual que el Reino Unido, ha levantado la mayoría de las medidas de mitigación a medida que disminuyen las infecciones por covid-19. Hace dos semanas, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. cambiaron la forma en que miden el impacto del covid-19 en las comunidades. los nueva escala -que depende de la hospitalización y la capacidad hospitalaria, así como de los casos- ha eliminado el ocultamiento de recomendaciones para la mayor parte del país. Los estados y las escuelas hicieron lo mismo, elevando los requisitos internos de uso de máscaras.

“Sin duda, la apertura de la comunidad y la mezcla de personas en el interior es claramente un factor que contribuye, así como la inmunidad deficiente en general, lo que significa que realmente tenemos que mantenernos informados y observar el patrón aquí”, dijo Fauci. “Así que es por eso que estamos monitoreando esto con mucho cuidado”.

Michael Osterholm, director del Centro de Investigación y Políticas de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota, le dijo a CNN: “Es como una alerta meteorológica. En este momento, está soleado y brillante, y esperamos que siga así. Pero podemos tener mal tiempo para noche, y simplemente no lo sabemos”. .

¿Qué hará BA.2 en los Estados Unidos?

BA.2 está creciendo constantemente en los Estados Unidos. La semana pasada, el CDC estimó que causa alrededor del 12% de los nuevos casos de Covid-19 aquí.

Mientras tanto, BA.2 ahora representa más del 50% de los casos en el Reino Unido y varios otros países europeos.

“El punto de inflexión parece ser correcto en alrededor del 50%”, dijo Keri Altoff, epidemióloga de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg. “Aquí es cuando realmente comenzamos a ver esta variante mostrando su fuerza en la población” tanto como muestra su gravedad.

Althoff dijo que si bien el Reino Unido puede ofrecer un vistazo al futuro, existen diferencias clave que afectarán la forma en que opera BA.2 en los EE. UU.

En el Reino Unido, el 86 % de las personas elegibles están completamente vacunadas y el 67 % reciben refuerzo, en comparación con el 69 % de las personas vacunadas y el 50 % refuerzo en los EE. UU.

“Lo que estamos viendo en el Reino Unido es probablemente una historia mejor de lo que deberíamos esperar aquí”, dijo Altov.

Señaló que en los Países Bajos, BA.2 tardó alrededor de un mes en vencer a BA.1. Si ocurre la misma línea de tiempo en los Estados Unidos, esto significa que la variante despega justo cuando se desvanecerá la inmunidad contra la infección invernal de Omicron.

“Estoy preocupado por eso”, dijo Altoff. “Pero estuvimos en una situación similar la primavera pasada, en la que realmente esperábamos que las cosas se calmaran, llegara un poco de verano y luego Delta nos dejaría boquiabiertos”.

Altov dijo que será importante que las personas comprendan que es posible que puedan quitarse las máscaras durante algunas semanas, pero que también es posible que deban usarlas regularmente si los casos aumentan.

“Podríamos ver otra ola de enfermedades en nuestros hospitales”, dijo.

Altov también estará observando de cerca datos de aguas residuales durante las próximas semanas.

“El monitoreo de aguas residuales es un avance asombroso en la forma en que monitoreamos el SARS-CoV-2 y lo que hace en la población sin realmente necesitar ningún aporte de las personas”, dijo. “El monitoreo de aguas residuales es una herramienta importante para comprender hacia dónde se dirige el virus y si está aumentando en términos de infección”.

Preparándonos para la próxima ola

La protección contra la siguiente variante debe comenzar con la vacunación.

“Definitivamente tenemos que seguir buscando y vacunando a las personas no vacunadas”, dijo Altov.

Fauci estuvo de acuerdo en que las tasas de vacunación podrían ser mejores en todos los grupos de edad, pero dijo que las cifras actuales son particularmente malas para los niños. Los datos recopilados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades muestran que alrededor del 28% de los niños de 5 a 11 años han sido vacunados por completo, mientras que el 58% de los niños de 12 a 17 años han recibido dos dosis de la vacuna Covid-19.

Aunque los niños más pequeños, menores de 5 años, aún no pueden vacunarse, estudios recientes han demostrado que los niños pequeños tienen menos probabilidades de contraer el Covid-19 cuando están rodeados de niños mayores y adultos que han sido vacunados.

“La forma en que los proteges es rodear a los niños, tanto como sea posible, con personas que hayan sido vacunadas y reforzadas para que tengas cierto grado de protección a su alrededor”, dijo Fauci.

También será importante seguir siendo flexible.

“Lo importante de este experimento masivo a medida que nos deshacemos de todo el enmascaramiento y las limitaciones es que debemos seguir siendo diligentes en términos de su monitoreo y prueba y estar preparados para revertir gran parte de la relajación de esas restricciones”, Deborah Fuller. dijo. , un microbiólogo de la Universidad de Washington.

“No podemos bajar la guardia, porque el mensaje que recibe la gente cuando dice ‘le levantamos las restricciones’ es que la pandemia ha terminado. No es así”, dijo.