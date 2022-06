La misteriosa piedra Hypatia puede contener la evidencia más temprana de una supernova de tipo Ia.

En 1996, un arqueólogo llamado Ali A. Barakat estaba haciendo un trabajo de campo en el desierto egipcio y encontró un guijarro negro brillante inusual ahora conocido como la Piedra Hipatia (en honor a Hipatia de Alejandría). Los estudios realizados en los últimos años indican que la piedra es de extraterrestres. De acuerdo a ultimo papel Publicado en la revista Icarus, el cuerpo del padre de la piedra probablemente nació después de una rara explosión de supernova Tipo I.

La piedra Hypatia se encontró en un área al suroeste de Egipto conocida como el Vidrio del Desierto de Libia, que resultó de un evento de calentamiento extremo de la superficie, y es muy probable que sea un meteorito. La piedra Hypatia también puede provenir de esta colisión, aunque la evidencia reciente sugiere que el cometa pudo haber sido un cuerpo principal.

Jan Kramers de la Universidad de Johannesburgo y varios colegas han investigado la piedra Hipatia durante muchos años. Kramers comparó la estructura interna de la piedra Hypatia con un pastel de frutas: una pasta mal mezclada que constituye la mayor parte del guijarro (matrices mixtas), con los granos minerales inherentes a las inclusiones de piedra que representan cerezas y nueces. Comparó los materiales secundarios en las grietas de la piedra con la harina que rociaba las grietas en el pastel de frutas.

En 2013, Kramers y sus colegas publicaron sus hallazgos análisis químico Lo que proporcionó una fuerte evidencia a favor de que la piedra era parte del cometa. Este análisis fue una propuesta sorprendente porque la mayoría de los fragmentos de cometas encontrados en la Tierra son partículas de polvo microscópicas en la atmósfera superior o enterradas en el hielo antártico. La hipótesis del cometa explica la presencia de diamantes microscópicos en la piedra, que probablemente se formaron en el impacto cuando el cometa entró en erupción sobre Egipto hace unos 28,5 millones de años. (Quizás la presencia de estos pequeños diamantes es la razón por la cual la piedra pudo llegar al suelo sin desintegrarse)

anuncios

Sin embargo, el trabajo de otros equipos de investigación en 2015 descartó la presencia de un cometa o meteorito como origen de la piedra, según los análisis de los gases nobles y la sonda nuclear. La matriz mineral no se parece a la composición de los meteoritos conocidos: por ejemplo, contiene una gran cantidad de carbono y una pequeña cantidad de silicio. Entonces, si no vino de la Tierra, lo cual no es típico de un cometa o fragmento de meteorito, ¿de dónde vino?

Kramers y otros Análisis de micrometales 2018 reveló que la matriz también contiene una alta concentración de hidrocarburos poliaromáticos (PAH), un componente importante del polvo interestelar, y esos diamantes microscópicos. El grano consta de aluminio, yodo de plata, fosfuro, carburo de silicio, así como un compuesto de níquel-fósforo, con muy poco hierro. Estos últimos son elementos que suelen constituir el grueso de los planetas rocosos. Basándose en esto, Kramers y sus colegas sugirieron que la piedra Hypatia contenía material que estaba presente en el espacio antes de que se formara nuestro sistema solar.