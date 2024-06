“Listo para dirigirse a la FIFA”

Después de la venta Caio Jorge de Juventus a Cruzeiro Por unos 7 millones de euros se desató en Brasil un caso real sobre el delantero nacido en 2002 santos De hecho, el club al que lo compraron los bianconeri en el verano de 2021 publicó un comunicado contra los bianconeri, acusándolos de no respetar una cláusula del contrato. Se prevé el derecho de tanteo, estando la Juventus obligada a notificar santos Antes de cualquier traspaso del jugador a Brasil.

Cruzeiro responde a Santos: Esta es una pregunta para la Juve

Después de la posición que tomaste santosel Cruzeiro Ella respondió oficialmente con una nota en su sitio web: Cruzeiro informa que desconoce y no es parte del contrato firmado entre Santos y… JuventusEn las negociaciones entre los dos clubes para el traspaso del jugador Caio Jorge En 2021. De esta manera, Cruzeiro no tiene legitimidad para figurar en la relación contractual entre las dos partes y ciertamente no puede participar en esta discusión, que concierne exclusivamente a los clubes en cuestión”.

Veremos si a estas alturas Juventus Decidirá intervenir formalmente en este caso en las próximas horas.