Roma, lista para una baja de dos años por Smalling. acechando entre

monetización

–

De hecho, ya se ha hablado del interés del Inter, que ha sido mostrado por el agente del jugador. Por supuesto, es probable que este sea el último contrato importante en su carrera para el inglés, y le gustaría rentabilizarlo lo mejor que pueda, pero la Roma ya le ha informado que la alineación no cambiará. Moral: El club no tiene intención de participar en ningún tipo de subasta. Las dos propuestas son las que se han formulado y se mantendrán. Así, al menos dos meses después de que Smalling alcance la cuota de asistencia que le permitiría iniciar la renovación, si el defensa no obtiene el visto bueno para la renovación, la Roma se sentirá libre de seguir otros caminos, porque las negociaciones al alza no lo hará, porque son de Trigoria confirman cómo el club siempre ha estado especialmente cerca del defensa incluso en las muchas semanas que ha estado plagado de lesiones en los últimos años. En definitiva, el aviso del club giallorossi no es un aviso final, sino un aviso a los navegantes del mercado y al propio jugador. Roma quiere seguir con Smalling, pero se necesitan dos personas para celebrar la boda. Y sin ser demasiado corrupto.