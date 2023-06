Liga de las Naciones, Croacia en la final: Holanda perdió en la prórroga

Róterdam (Países Bajos) – el Final de la Liga de las Cuatro Naciones Se abren triunfalmente Croacia elimina a Holanda. El Dakweb finalizó 4-2 en la prórroga, en un partido lleno de emociones y goles. Croacia ya estuvo cerca de cerrar en el tiempo reglamentario, pero metió un gol fuera Lang en el minuto 96. En tiempo extra pero antes de eso Petkovich y luego Modric Cierra el juego. Croacia Vuela a la final El ganador los desafiará. Italia y España.

Lang empató en el minuto 96

Presenciando la primera semifinal de la final de la Liga de las Cuatro Nacionesholandés (pasó del grupo con Bélgica, Polonia y Gales) y Croacia (Adelantando al grupo con Dinamarca, Francia y Austria). Los holandeses parten con la ventaja de jugar en casa: el partido, de hecho de broma Róterdam. Muy equilibrado y estudio de la primera fase del partido entre los dos equipos que no quieren esperar. Para coger el ritmo hay que esperar media hora cuando Copmineros Primero encontrando un buen resultado final en el exterior. Holanda anima y en el minuto 34 encuentra el gol inicial: un pase cruzado por el medio para Saleh Malín que controla y elimina Levakóvich con un tiro cruzado. El primer tiempo del partido terminó 1-0 para los locales. recuperación inmediata en llamascon Croacia empujando hacia adelante buscando el empate, y logrando ganar el multa En el 53′, Jacbo cometió una falta en el área a Modric. Desde el disquete aparece Kramarik No te equivoques y dibuja. Holanda intenta defenderse, pero en cambio es Croacia quien se encuentra dobleEn el minuto 73, Ivanosek descubre Basalik En la zona das la vuelta y adelantas a Bigelow. Croacia defiende la ventaja, pero Holanda está en la final Empezar a responder. antes de girar gackpo Quién toca el poste en el minuto 91, luego intenta OK que ha sido bloqueado por Levakóvich. Finalmente en el último segundo (minuto 96), tras el pinball del área idioma Encuentra el objetivo y envía el juego a adicional.

Petkovic y Modric decisivos y Croacia en la final

Los equipos cansados ​​pero aún motivados entran en la prórroga, que comienza con Ventaja croata: en el 98′ Petkovich Supera a De Jong y derriba a Bijlow desde el borde del área penal. Croacia sigue presionando e incluso estuvo cerca de lograr otro gol, pero el primer tiempo extra terminó con el marcador 3-2. La reacción de Holanda En la segunda mitad, que casi marca en el minuto 110 tras meter el balón en la portería Bergwijn a idioma En el segundo palo que arranca desde una excelente ubicación. reanudar CroaciaQuien cierra el partido para evitar lo que pasó al final del segundo tiempo. Ante una gran ocasión para Brozovicarruinado, entonces por Basalik que gira y golpea en el mismo procedimiento travesaño. El gol llega en el minuto 116 después de eso Malacia noquea a Petkovic En el área: Penal convertido Modric a 4-2 finales. Croacia llegó a la final, donde se enfrentará Ganador entre Italia y España.