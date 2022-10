Lautaro está en la balanza, estará Unana en la portería

L ‘Enterrar Quien necesita desesperadamente despertar está esperando noticias de los músculos. Lautaro Martínezquien termino El partido contra la Roma con leve fatiga: Solo hacia el final se sabrá si Simone Inzaghi es capaz de hacerlo disponible contra Barcelona (Mañana por la noche a las 21 h, en directo por Canal 5 y retransmitido por Sportmediaset.it) o ​​no. Por otro lado, Romelu Lukaku definitivamente no estará disponible: la fecha de su regreso aún no está clara y podría ir más allá de Sassuolo. espalda André Onanaincluso por Samir Handanovic Contra los Giallorossi todavía no está convencido.