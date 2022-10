Derrota a Trieste en el primer torneo.

Desafío en la casa con bizarro se abre la temporada Baloncesto Trieste, quien nunca ha perdido contra Marky dentro de Friendly Walls. Entre los anfitriones presentes en el banquillo está Lever para fichar en honor al fichaje, tras una operación de rodilla, mientras que su antiguo puesto de servicio es Frank Gaines, en el Pisaro en la temporada 2014/15, aunque solo en seis partidos.

Trieste Bizarro, la carrera

El entrenador Legovich comienza con Davis, Bartley, Dingili, Pacher y Spencer. Este último se presenta de inmediato a sus nuevos fanáticos, siguiendo las hábiles instrucciones de Davis, mientras que en el otro lado, Tambone interpreta a Kravic y Cheatam. El Capitán Deangeli anotó en la hoja de anotación y encendió el edificio, aunque los invitados mantuvieron la ventaja hasta la primera mitad, cuando aparece el dúo Davis-Spencer y deja que Trieste influya en el partido en el 11. Las defensas todavía se anotan en ambos lados. del parquet, y hay ataques de barandillas y unos callejones deliciosos; Los invitados lo aprovechan para volver a la carretera gracias a Abdul Rahman en buena forma. Aunque las entradas a Gaines y Campogrande dan nueva vida al ataque de Trieste, los anfitriones siguen sufriendo en particular por las iniciativas de empate de Kravic y Tambone dall’arco, lo que llevó a Pesaro a cerrar los primeros 10 minutos a +9.

Al comienzo de la segunda parte, la música no parece cambiar, siempre es Carpegna Prosciutto quien dicta el ritmo del juego, incluso cambiando los campeones en el parqué, con Abderrahmane y Totti subiendo al escenario. Para el Trieste, hay muchos Gaines, que Bossi y sus compañeros suelen buscar de buena gana, pero la brecha se mantiene a favor de los invitados, que no ceden un ápice y muestran una gran versatilidad ofensiva. Davis vuelve a su rol habitual de piloto y Trieste gasta algunos puntos de diferencia, bateando -4 a los 6 minutos. Tambone y Gaines se desafían con una reverencia, y debajo de los paneles hay una aventura entre Spencer y Totè. El contraataque de Davis y la subsiguiente sumersión de Bartley hicieron que la ovación volviera a estallar, con Trieste perdiendo el marcador. Pesaro se queda sin recompensa y tiene algunos problemas para detener la energía de los anfitriones, que logran mantenerse alerta, mientras cierran el segundo descanso en -3.

El tercer cuarto que comienza con un Pisaro de tracción delantera, empujado por Tamboni y sobre todo Moretti, Trieste se apoya en Davis, que pega por abajo y por fuera, manteniendo a sus jugadores enganchados al marcador. La defensa del Trieste no es infalible, y los jugadores de Pisaro encuentran poca oposición en las líneas de ataque contra hierro: casi una invitación de boda a los “habituales” Abderrahmane y Kravic, que desde luego no se permiten rezar por ellos. Butcher y Veldera no pueden enfrentarse a Kravic y Mazzola y la trama se vuelve un terreno difícil para conquistar Trieste. Pizarro amplía la diferencia a dos dígitos para buscar puntos también desde el arco y el técnico Lejovich intenta barajar las cartas, llevando a Gaines de vuelta al parqué. El efecto no es instantáneo, los invitados sostienen firmemente las riendas de la carrera, a menudo enviando voluntariamente sus torres para atacar desde abajo y alcanzar +12 al final.

La última parte siempre comienza con Pizarro para liderar la carrera con avances y puntos Abdel Rahman desató, Trieste está mojado y tiene dificultades para producir una pérdida de balón. El pasaje Moretti de Totè captura perfectamente el momento oscuro de Trieste, que intenta interactuar con Bartley y Gaines. Moretti y Tamboni difieren, y en la mitad del cuarto la brecha es de 17 puntos a favor de los invitados. El público empuja ruidosamente al equipo, poniendo corazón y alma en él, pero no puede recuperarse. En la final Pissarro viaja aterciopelado, se cierra las camisetas defensivas y se permite cierto vaivén, abriendo tiempo basura pronto y devolviendo los dos puntos (pallacanestrotrieste.it).

Trista Pissarro, Crónica del partido

Baloncesto Triple – CARPEGNA HAM PESARO 74-100

Baloncesto Trieste: Gaines 23, Patcher 8, Posey 3, Davis 12, Spencer 4, Dingili 5, Campogrande 3, Feldera 4, Bartley 12, Lever n. Todos.: Legovich

Jamón Carpegna Pesaro: Kravic 20, Abdur-Rahkman 21, Visconti 0, Moretti 19, Tambone 14, Stazzonelli 0, Mazzola 4, Charalampoulos ne, Totè 10, Cheatham 12, Definino ne. Todos.: Rebessa

parcial: 18-27 / 44-47 / 60-72

el revisor: Matsoni, Grisones, Katani

Foto palacanestrotrieste.it