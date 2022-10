Higuaín anuncia su despedida del fútbol

“Siento dolor en mi alma”. Por otro lado, ha vivido toda su carrera a merced de los sentimientos, en las buenas y en las malas. En este día, estaba claramente abrumado por la emoción. Gonzalo Higuaín anunció su retiro del fútbol, ​​en una conferencia de prensa especial ofrecida posteriormente por el técnico de Inter Miami, Phil Neville. Il Pipita se presentó visiblemente tembloroso ante los micrófonos, tomó una carta y comenzó a leer tras dos profundos suspiros: “Gracias por estar aquí, he estado pensando en mi carrera estos días y he escrito unas líneas. Este es el momento de Es una noticia en la que pienso a menudo: me despido del fútbol, ​​una profesión que me hizo sentir un privilegiado”. A partir de ahí recuperó toda su carrera: River Plate, Real Madrid, los tres años en el Napoli que reescribió récords en la Serie A hasta su fichaje por la Juventus. “Cuando los bianconeri decidieron pagar la condición fue increíble: te convertiste en el jugador argentino mejor pagado de la historia. Fui joven con Milan y Chelsea, pero es un honor vestir esas camisetas. Finalmente, agradezco a Inter Miami, por la confianza, los momentos felices y el apoyo en los momentos difíciles, incluyendo la desaparición de mi madre y que me dieran la oportunidad de jugar con mi hermano”. Luego, cuando agradeció a la familia, no pudo contenerse y se permitió llorar.