¡Empieza la carrera! Todos los favoritos en primeros dorsales – OA Sport

15.03 En medio del slalom, Vlhova ya lleva una ventaja de medio segundo. Gran ritmo para los eslovacos.

15.01 Un momento importante de inmediato: ¡depende de Petra Vlhova!

15.00 Aprovechamos para estudiar el camino: los zigzags parecen bastante regulares en cuanto a ritmo y gradaciones. La hora eslovena es 51.46.

14.59 Anna Busiek en la puerta. ¡Empieza la carrera!

14.57 ¡Queda muy poco para la salida! ¡Shiffrin explota por el hat-trick de Simmering y la victoria número 80 en la Copa del Mundo!

14.54 El primer diseño de calor fue otorgado a Goran Racki, el técnico croata. El segundo, que tendrá lugar “por la noche” a las 18.30 horas, correrá a cargo del técnico de formación canadiense Pierre-Luc Dumoulin.

14.51 Esta es la lista completa de estrellas:

1 565401 BUCIK Ana 1993 SLO Salomon

2 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol

3 506146 Sweyn Larson Anna 1991 SWE Jefe

4 56388 Linsberger Katarina 1997 autor Rossignol

5 516 280 TITULAR Wendy 1993 SUI Jefe

6 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 EE. UU. Atómico

7 206 355 DURR Lena 1991 GER Cabeza

8 539909 MOLTZAN Paula 1994 Estados Unidos Rossignol

9 56315 Tropas Katharina 1996 Ott Fischer

10 506399 Hector Sarah 1992 cabeza suiza

11 426100 Holtmann Mina Bosque 1995 Nur Atomic

12 155728 DUBOVSKA Martina 1992 República Checa Kaestle

13 516284 GISIN MICHELE 1993 SUI Salomon

14 107798 NULLMEYER ALI 1998 Lata atómica

15 385096 POPOVIC Leona 1997 CRO Voelkl

16 507109 Aronson Elfman Hanna 2002 Sui Rossignol

17 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol

18 107427 ST-GERMAIN Laurence 1994 Can Rossignol

19 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Rossignol

20 56253 HUBER Katharina 1995 AUT Fischer

21 516562 RAST Camille 1999 Sui Salomón

22 426043 TVIBERG Maria Therese 1994 Sin cabeza

23 426187 Liesdahl Christine 1996 Nor Rossignol

24 196806 Noens Nastasia 1988 FRA Salomón

25 107747 Lata atómica Smart Amelia 1998

26 56333 MAIR Chiara 1996 Voelkl

27 516504 Danyuth Allen 1998 sobre Stoeckli

28 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO Fischer

29 206497 FILSER Andrea 1993 GER Voelkl

30 56392 GRITSCH Franziska 1997 Jefe de AUT

31 507168 AICHER Emma 2003 GER Cabeza

32 516528 Millard Milani 1998 en Rossignol

33 225518 Charlie Invitado 1993 JBR Fisher

34 355061 Jessica Helsinger 1997 Cabeza de engranaje

35 299699 PETERLINI MARTINA 1997 ITA Rossignol

36 516530 J. Nicol 1998 sobre Stoeckli

37 516426 STOFFEL Elena 1996 en Dynastar

38 507046 BOSTROEM MUSSENER Moa 2001 SWE Rossignol

39 6295165 ROSSETTI Marta 1999 ITA Jefe

40 56344 Spur Marie Therese 1996 AUT Atomic

41 198215 POGNEAUX Chiara 2002 FRA Rossignol

42 539927 LAPANJA Lila 1994 EE. UU. Stoeckli

43 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Fischer

44 6535773 O. BRIEN Nina 1997 EE. UU. Rossignol

45 198176 Lamour Marie 2001 FRA Rossignol

46 6536895 SUNSHINE Ava 2002 EE. UU. Atomic

47 6536171 HENSIEN Katie 1999 Estados Unidos Rossignol

48 299939 LORENZI Lucrecia 1998 ITA Rossignol

49 506965 HENNING Emelie 1999 SWE Rossignol

50 299983 GULLI Anita 1998 ITA Voelkl

51 805009 Kultury Lara 2006 Alpes Ventisca

52 198177 BRECHE Clarisse 2001 FRA Rossignol

53 198016 ESCANE Doriane 1999 FRA Rossignol

54 507325 OEHLUND Cornelia 2005 SWE Cabezal

55 56550 HOERHAGER Lisa 2001 AUT Voelkl

56 507155 NYBERG Lisa 2002 SWE Fischer

57 206532 SCHMOTZ Marlene 1994 Gear Fisher

58 307493 ANDO Asa 1996 JPN Atómico

59 565488 TOMSIC Nika 2000 Cabeza SLO

60 56611 PFURTSCHELLER Valentina 2002 AUT Rossignol

61 307813 MAEDA Chisaki 1998 JPN

62 56548 Waldof Sofía 2001 Alto Rossignol

63 415 205 HUDSON Piera 1996 NZL Dynastar

64 435432 LUCZAK Magdalena 2001 POL Atómica

14.49 La carrera la abrirá la eslovena Ana Busic, una potencial outsider para subir al podio. En las siete primeras, todas las nominadas: Además de las tres mencionadas anteriormente, también estarán Anna Swayn Larson, Katharina Linsberger y Lena Dwyer.

14.46 Shiffrin ganó aquí primero en 2016 y luego en 2018, justo por delante de Velhova y Huldner. En 2020, la última vez en esta nieve triunfó Michel Guezin, hoy lejos de esos criterios.

14.43 En el cambio azul, habrá cinco titulares, todas con dorsales superiores al 30: Martina Petrellini (que vuelve de una larga escala), Marta Rossetti, Lara Della Mia, Lucrezia Lorenzi y Anita Joli. También nos referimos a la Peiple No. 51 Lara Kulturi, la joven italiana que enarbola la bandera albanesa.

14.40 Las mejores competidoras responden principalmente a los nombres de Petra Flova y Wendy Holdner: la eslovaca ganó la primera carrera de 2022 en Zagreb y quiere cerrar el círculo, y las suizas por fin se han lanzado y alcanzado un estado de confianza absolutamente inédito.

14.37 Mikaela Shiffrin solo puede ser la gran favorita hoy. La estadounidense ha ganado los dos gigantes en los últimos días y busca un hat-trick que la acerque al récord de victorias en finales de Copa del Mundo.

14.34 ¡El quinto eslalon femenino de la temporada, así como la última carrera de la Copa del Mundo del año 2022! Después de la carrera de hoy nos volveremos a encontrar en 2023.

14.31 Amigos de OA Sport, buenos días y bienvenidos al LIVE LIVE del Slalom Especial de Semmering, válido para la Copa del Mundo de Esquí Alpino Femenino!

Amigos de OA Sport, buenos días y bienvenidos al LIVE LIVE del Semmering Special Slalom, válido para la Copa del Mundo de Esquí Alpino Femenino! Tras los dos gigantes de las dos últimas jornadas, el fin de semana austriaco finaliza con una carrera de columna estrecha, la quinta de la temporada.

Y los favoritos obligatorios son siempre: Michaela Schiffrin y Petra VelhovaPero este año Wendy Holdner Parece más decidida que nunca a ser la tercera rueda. El suizo ha ganado las dos últimas carreras, “rompiendo el hechizo” y presentándose en Semmering con el delantal rojo que comparte con el estadounidense, ganador de la prueba de eslalon celebrada aquí en 2016 y 2018.

Shiffrin regresaba de un extraordinario doblete en eslalon gigante, que le gustaría convertir en triple con eslalon, para culminar un fin de semana perfecto que la acercara a un récord histórico de victorias y a una prematura hipoteca de la Copa del Mundo general. Para intentar poner los radios en la rueda además de los dos anteriores, También estarán la sueca Anna Swen Larsson, la alemana Lena Doer y la eslovena Anna Bucek. La austríaca Katarina Linsberger también espera estar en el partido, aún apareciendo mucho más allá de sus estándares habituales.

Los Blues están listos para buscar la clasificación solo para la segunda ronda: el primero en caer será Martina Petrellini, Incluso con un Bib 35. Seguirán Marta Rossetti (39), Lara Dela Mia (43), lucrecia lorenzi (48) Ed anita jolie (50). Destacamos también el dorsal Lara Kulture 51, ayer de nuevo entre los 20 primeros en Giant.

OA Sport te trae el estreno en directo de un slalom privado de Semmering, válido para la Copa del Mundo de Esquí Alpino Femenino. La primera manga está programada para comenzar a las 15:00, mientras que la segunda comienza a las 18:30. ¡Te daremos actualizaciones continuas en tiempo real para que nunca te pierdas una sola emoción! ¡No te pierdas!

