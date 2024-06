“Las relaciones con EE.UU. no cambiarán, México no verá a Cuba y Nicaragua”

El ex presidente de la Cámara de Representantes, Santiago Creel, la mujer que desafió a la candidata gubernamental Claudia Sheinbaum, la jefa de campaña de Xóchitl Gálvez, los tres partidos que alguna vez lucharon ferozmente: el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Alianza Nacional y el Partido Demócrata. Partido Revolucionario, y hoy están aliados en una coalición. Fuerza y ​​corage. “Una unión comenzó en 2019 cuando nos dimos cuenta de que este gobierno iba por un camino peligroso hacia la democracia, atacando las instituciones y todo lo que habíamos logrado a través del proceso de transición democrática que culminó en el año 2000”.

¿Es usted miembro de la generación de transición?

“Sí, lo hicimos silenciosamente, creando funcionarios electorales, la Agencia para la Transparencia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otras instituciones, no simples transferencias de efectivo con programas sociales integrales. Programas para combatir la pobreza, aunque no tan rápido como nos hubiera gustado. La economía iba creciendo, Estados Unidos, Canadá, nos abrimos al mundo con acuerdos comerciales con la Unión Europea y los países asiáticos, México se convirtió en un país exportador, políticamente había una alternativa respetable a las tres potencias.

Sin embargo, en 2018 ganó López Obrador. ¿Por qué lo culpa?

“Inmediatamente comienza a reducir los presupuestos de agencias importantes, suspendiendo nombramientos, tratando de subvertir el Congreso y la Corte Suprema, violando acuerdos comerciales y realineándose con nuestros aliados en el extranjero. Hemos tenido estrechos vínculos con el bloque norteamericano del que somos miembro. López Obrador está con Cuba, Venezuela y Nicaragua. Ha comenzado a formar alianzas.

Entonces, ¿esta alianza se formó con el único propósito de expulsar del poder al partido gobernante Morena?

“La primera razón es proteger nuestro sistema de gobierno. Estamos unidos para afrontar juntos las elecciones intermedias del Congreso de 2021. Obtuvimos 19 millones de votos. Morena obtuvo una mayoría, pero no suficiente para promulgar cambios constitucionales. Detuvimos reformas que destruyeron instituciones y cambiaron el curso del crecimiento económico. El tema de la militarización que quiere el presidente afecta directamente a la democracia porque convierte a los militares en policías. Finalmente, el tema de la cooperación o convivencia con el narcotráfico, el crimen organizado.”

Un cargo muy grave…

“Ya en 2021 vemos el nivel de penetración del crimen organizado, especialmente en la costa del Pacífico. A esos puertos llegan pioneros químicos de Asia y montan laboratorios que producen fentanilo y otras drogas sintéticas. Por otro lado, tenemos los países andinos, sobre todo enviando coca a los grandes centros urbanos de Colombia, Estados Unidos y Canadá. Un mercado que vale 30 mil millones de dólares al año en México, un tercio del país está controlado por el crimen organizado.

Pero de ahí a acusar a Scheinbaum de ser un narco… ¿tiene pruebas?

“Las campañas de López Obrador han recibido pruebas del crimen organizado. Testigos protegidos en el juicio en Estados Unidos lo han dicho. Testigos capturados por la DEA que incriminan directamente a Morena y al presidente, incluso en el juicio a El Chapo. Y el problema del narcotráfico es muy “El 70% de las muertes en el país son asesinatos relacionados con el crimen organizado. Estos seis años hemos registrado 190.000 muertos y 50.000 desaparecidos, más que la guerra en Ucrania y el conflicto con Hamás juntos”.

Retiró su candidatura presidencial a favor de Xóchitl Gálvez. ¿De verdad crees que puede ganar?

“Xóchitl neutraliza el discurso polarizador de López Obrador porque es indígena, es mujer y tiene ideas progresistas y liberales como una socialdemócrata. La conozco desde hace veinte años, ambos estuvimos en el gabinete del presidente Fox. Ella tiene mucho talento y son rivales según nuestros estudios.

¿Cambiará la relación con Estados Unidos?

“Somos socios comerciales: el 80 por ciento de nuestras exportaciones van a Estados Unidos. Tenemos una relación migrante y social: familias que viven allí y familias que envían dinero aquí, tercera fuente de ingresos del país. Tenemos una relación necesaria: Estados Unidos”. Necesita mano de obra mexicana 3000 km con 1,200,000 transportes por día. Compartimos la frontera. Hay 20 millones de hispanos que jugarán un papel importante en las próximas elecciones. Compartimos el tema de la seguridad: tienen 100.000 muertes al año por el fentanilo. Una relación estrecha que no cambiaremos ni con Cuba ni con Nicaragua.