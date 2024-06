México es otro candidato asesinado mientras el país se prepara para su primer “presidente”.

Una elección sangrienta México: Candidato a alcalde por la alianza Morena-PD-PVEM, Israel Delgado Veraera asesinato El día de las elecciones se encontraba en su casa de Gutsio, Michoacán. Según el sitio web reforma. El asesinato de Delgado Vera se suma a la caracterización del período previo a las elecciones: 37 candidatos fueron asesinados durante la campaña electoral, la cifra más alta en la historia moderna del país. Los colegios electorales abrieron a las 8:00 hora local Elecciones presidencialesAsí como para ellos Miembros del Parlamento y una serie Elecciones de gobiernos locales. Delgado Vega, 35 años, candidato a la alcaldía de la ciudad de Cuitzeo: Se encontraba afuera de su casa en la ciudad de San Juan Benito Juare cuando hombres armados se acercaron y le dispararon varios tiros.

México a votar

México compite en las elecciones de hoy Profundamente dividido: Las divisiones desenfrenadas, los narcotraficantes dividen el país en una serie de naciones en guerra. La atmósfera se está calentando debido a olas de calor anormales, sequías, contaminación e incluso violencia política. Las urnas abren desde las 8:00 a.m. hora local en Italia a las 4:00 p.m. y cierran a las 6:00 p.m. hora local, 2:00 a.m. en Italia. Los resultados preliminares se esperan hoy a las 21:00 hora local y a las 17:00 hora italiana.

Al menos lo son 222 Hoy, en 11 estados diferentes de México, las urnas no están abiertas porque no están abiertas Condiciones de seguridad Las elecciones deben celebrarse en completa paz. Chiapas, con 108, y Michoacán, con 84, tuvieron el mayor número de escaños, informó el Instituto Nacional Electoral. Guadalupe Dadey, titular del INE, aseguró que fuerzas de seguridad se han desplegado en varias localidades. Después de una campaña electoral, el país debe garantizar que los ciudadanos puedan votar Violencia y asesinatos Candidatos y funcionarios electorales. “Si las mesas electorales están abiertas, la paz y la seguridad están aseguradasDijo que debería ir a votar.

Un largo rastro de sangre

Según los críticos del presidente saliente, “Sin abrazos, sin palacios“Es decir, calidez, no balas, una política que afronte la violencia de los cárteles no con violencia, sino yendo a la raíz del problema, considerando la pobreza y la falta de oportunidades. noticias antiamericanasy el principio de la lucha internacional contra los narcotraficantes, diciendo que no quieren “Policía para cualquier gobierno extranjero, México es primero“Sin embargo, esta política habría dado más poder a los cárteles y a los grupos criminales, provocando que el número de asesinatos se disparara y la violencia política aumentara, especialmente en zonas donde ha habido conflictos entre cárteles rivales. Las elecciones a nivel local se consideran una oportunidad de ganar poder.

La organización de derechos humanos dijo fecha civil, al menos 145 personas con conexiones políticas han sido asesinadas este año. Un tercer candidato entre los dos principales candidatos es Jorge Álvarez Menez, de 38 años, quien fue nominado a la presidencia por el Movimiento Ciudadano en enero pasado. A una clara distancia de Gálvez, Menez se ha resistido a los llamamientos que le han hecho en las últimas semanas varios sectores del frente opositor para insistir en que Morena se retire sin dispersar votos contra la coalición de gobierno.

En un largo baño de sangre ahora fuera de control para un país tras una carrera presidencial, la ronda está dominada por dos mujeres, lo que podría llevar a que México elija a una mujer jefa de Estado por primera vez. Con aún más encuestas, esta es la elección más grande en la historia del país. 20 mil asientos Entre el Parlamento y los puestos locales. Favoritos a la presidencia claudia sheinbaumEl exalcalde de Ciudad de México lleva meses manteniendo una ventaja de dos dígitos en las encuestas, y Xóchitl GalwaysUn senador de la oposición y un empresario tecnológico representan una coalición de partidos que históricamente han tenido poco en común, excepto la reciente oposición al presidente saliente. Andrés Manuel López ObradorPigmalión de Sheinbaum.

Un “presidente” para Nuevo México

Entonces, ¿cuál será el resultado de la encuesta y cuándo? 99 millones de votantes mexicanos Habría participado en las elecciones más importantes de la historia del país, capturando 20.000 puestos a nivel federal y local, incluidos 128 escaños en el Senado y 500 escaños en la Cámara, una “PresidenteDebe asumir el liderazgo de la segunda economía más grande de América Latina, que debe hacer frente a una creciente violencia alimentada por el crimen, un lento crecimiento económico, una corrupción generalizada y una persistente crisis migratoria. Scheinbaum se presenta en el contexto de los seis años de continuidad de Amnlow. Un presidente saliente tiene prohibido constitucionalmente volver a postularse”.La base está puesta“, concluyó la campaña el pasado miércoles en el Zócalo capitalino.

Durante la campaña electoral, en la que las encuestas le daban una ventaja de hasta el 20%, subrayó la necesidad de reforzar determinadas políticas en los ámbitos de la energía, la defensa y la lucha contra la corrupción, sin criticar a Amlo, a quien consideraba su mentor. Al parecer, el mensaje de Gálvez fue todo lo contrario, pues optó por cerrar la campaña en la norteña ciudad de Monterrey, en el corazón industrial del país: “¡Basta de mentir! Dicen que México está mejor que nunca y eso no es cierto, México quiere paz y tranquilidad.“, afirmó el exsenador, también de 61 años, quien promete mejores programas sociales, contra la corrupción y sobre todo la delincuencia.



La violencia marcó profundamente estas elecciones, incluso en su final, cuando el candidato a alcalde de la coalición de Gálvez fue asesinado en un pueblo del estado de Guerrero. 36° asesinato del candidato Desde el inicio de la campaña electoral.