La contaminación lumínica y el calentamiento global están bloqueando el cielo, lo que nos dificulta ver las estrellas.

Las estrellas reales en el cielo pronto pueden ser irreconocibles gracias al calentamiento global. Así es, mientras que la lluvia de meteoritos más grande del año, las Perseidas, será visible para casi cualquier persona con cielos oscuros en la distancia en agosto, será mejor que disfrutes de su gloria antes de que desaparezcan para siempre. Los científicos dicen que lo que comenzó como un oscurecimiento lento pronto se convertirá en un evento más regular a medida que la contaminación lumínica comience a bloquear nuestra vista del cielo más a fondo.

de acuerdo a SerenoHasta hace siete años, en 2016, los investigadores descubrieron que las cosas no se veían muy bien para el futuro de la observación de estrellas. En ese momento, se informó que la Vía Láctea ya no era visible para un tercio de la humanidad y, debido al calentamiento global, la contaminación lumínica solo ha empeorado desde entonces. Se cree que muchas de las principales constelaciones no podrán verse en 20 años, una completa tragedia no solo para aquellos de nosotros que disfrutamos de una noche bajo el cosmos, sino también para las generaciones más jóvenes por venir.

La tierra se ve afectada principalmente por lo que los científicos denominan diodos emisores de luz (LED) y luces similares hechas por el hombre. Piense en cosas grandes como Wal-Mart Supercenter y luces intermitentes de estadios deportivos e incluso en cosas pequeñas como el alumbrado público normal o incluso las luces navideñas: todo suma. Con este aumento de LED, las estrellas están teniendo un gran problema con el calentamiento global que juega un papel muy importante a medida que el planeta se calienta.

El astrónomo Martin Rees ha fundado un grupo parlamentario de todos los partidos para mantener las estrellas visibles manteniendo nuestros cielos lo más oscuros posible. Con las propuestas de Reese, el grupo reducirá la contaminación lumínica y formará una fuerza unida contra el calentamiento global que eventualmente verá un ministro del cielo oscuro. Junto con el Ministro de Cielos Oscuros, el movimiento vería todo el movimiento construido con un comité ejecutorio que establecería leyes para la cantidad de LED permitida.

Como dijo Reese en un comunicado, perder las constelaciones y ver las estrellas, en general, sería una “gran desventaja” para todos los seres vivos del mundo, y agregó que las personas “no necesitan ser astrónomos para preocuparse por esto”. Este tema, y ​​quería ver que la Comisión sobre el Calentamiento Global y la Contaminación Lumínica sancionara a quienes no cumplieran, algo que él creía que haría que las diferencias fueran lo suficientemente grandes como para ver un cambio real.

Al igual que Riess, su colega observador de estrellas y físico Christopher Kyba del Centro Alemán de Geociencias informó que el cielo nocturno se estaba volviendo más brillante a un ritmo de alrededor del 10% por año. A este ritmo, el calentamiento global aplastará la vista del cielo nocturno en muy poco tiempo. Afortunadamente, todavía hay tiempo para cambiar las cosas con científicos como Kyba y Rees liderando el camino sobre cómo garantizar que nuestros cielos permanezcan lo suficientemente oscuros para que generaciones posteriores a la nuestra disfruten de las maravillas de la Osa Mayor, la Osa Menor, Orión y todas las demás. constelaciones en el cielo nocturno.