Las críticas al Papa Francisco han estado lloviendo por parte de los judíos estadounidenses, a quienes les preocupa que no distinga entre el terrorismo de Hamás y la defensa de Israel.

El Comité Judío Americano, una de las organizaciones judías mundiales más antiguas que luchan contra el antisemitismo, también cuestiona la posición desequilibrada de… Papa Francisco (“Estamos profundamente preocupados”) porque el pasado domingo en el Ángelus utilizó el término terrorismo para definir las bombas en Gaza sin distinguir entre los actos de “violencia deliberada” cometidos por Hamás el 7 de octubre y las víctimas involuntarias que lamentablemente se produjeron. En “Una guerra justa”, el Vaticano envía un poderoso cardenal a Tierra Santa con la misión de apoyar a la comunidad católica local mientras se prepara para celebrar la Navidad.

El Vaticano dijo en un comunicado que el Papa, entristecido por la “Tercera Guerra Mundial parcial” que sufre el mundo, encargó al cardenal Konrad Krajewski que transmitiera su mensaje “a las zonas donde se escucha el ruido de las armas”. “Oh Señor, limpia la lengua y las manos, y renueva los corazones y las mentes, para que la palabra que nos une sea siempre “hermano”, y nuestro estilo de vida se convierta en: ¡Shalom, paz, paz!”

Sin embargo, la postura partidista del Papa Francisco sigue siendo motivo de preocupación para el mundo judío, que ve muchas de sus intervenciones como partidistas o subjetivas a la situación. “Es necesario distinguir claramente entre quién causó la guerra cuando se trata de la autodefensa israelí y la lucha contra la brutalidad y el terrorismo de Hamás”.

Mientras tanto, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, patriarca de Tierra Santa, admitió anoche en un encuentro online que la guerra lanzada por Hamás había provocado en realidad un pequeño terremoto en las relaciones entre el mundo católico y el judaísmo. “Quiero decir que lo ocurrido el 7 de octubre es injustificado y debe ser condenado. está fuera de la cuestión. No debe haber malentendidos. Explicó que era terrible por su brutalidad e intención. Ahora nuestras relaciones con el mundo religioso judío están en dificultades. En el mundo judío, los dirigentes sintieron cierta frialdad por parte de la Santa Sede y por nuestra parte objetaron las primeras declaraciones de los Patriarcas y quizás no estaban del todo equivocados. Tuvimos que esperar un poco para publicar nuestra nota pero en ese momento no entendimos lo que estaba en juego. El mundo judío es consciente de un prejuicio que no creo que exista. Además, el Papa fue muy claro al condenar el 7 de octubre, aunque la Santa Sede tiene su propio lenguaje sobre qué intervenir. Personalmente fui muy claro en mi condena. Pero por parte de la Iglesia, mantener vínculos con el mundo judío significa claridad en la lucha contra el antisemitismo que ha estallado en toda Europa. Debemos tener esto muy claro”.

