La Universidad de Harvard afirma haber encontrado el elixir de la juventud

Los científicos de Harvard creen que están un paso más cerca de la fuente de las píldoras juveniles que pueden revertir el envejecimiento.

El equipo descubrió seis cócteles químicos que revirtieron el proceso de envejecimiento en células de habilidades humanas y de ratas “en varios años”.

El Dr. David Sinclair, biólogo molecular de la Escuela de Medicina de Harvard y coautor del estudio, lo calificó como un “avance” y un paso hacia el “rejuvenecimiento asequible de todo el cuerpo”.

Sinclair compartió en Twitter que los ensayos en humanos podrían comenzar el próximo año y llamó la atención Elon Musk, quien tuiteó: “Bueno, ¿qué es exactamente?”

Sin embargo, otros científicos, incluido un profesor de Harvard, dijeron: “Es principalmente ruido y preliminar”.

El equipo descubrió seis cócteles químicos que revirtieron el proceso de envejecimiento en las células de habilidades humanas “en varios años” en menos de una semana, y en más de tres años después de cuatro días de tratamiento.

La investigación, titulada “Reprogramación inducida químicamente para revertir el envejecimiento celular”, se publicó en la revista Aging y fue coautora de David Sinclair, quien ha pasado años investigando el envejecimiento y la epigenética.

El profesor del Servicio Distinguido de Harvard, Jeffrey Flair, compartió su opinión sobre el descubrimiento en Twitter y señaló que había “muchas razones para preocuparse por estas afirmaciones” que se hicieron públicas en el estudio.

La terapia génica es el tratamiento más prometedor para el envejecimiento, pero puede costar hasta 2 millones de dólares por dosis.

en el nuevo estudio Publicado en diario de envejecimientoLos investigadores examinaron moléculas que, cuando se combinan, podrían revertir el envejecimiento celular y regenerar células humanas.

El equipo desarrolló ensayos basados ​​en células de alto rendimiento para distinguir las células jóvenes de las células viejas y envejecidas, que son células que han dejado de reproducirse.

La detección de alto rendimiento utiliza equipos automatizados para analizar rápidamente miles o millones de muestras en busca de actividad biológica en el organismo modelo, celular, vía o nivel molecular.

Oferta también incluida Ensayo de fragmentación de proteína nucleocitoplasmática (NCC) y senescencia basada en transcripción en tiempo real.

La NCC es fundamental para el funcionamiento normal de las células eucariotas, incluidas las células madre, óseas y musculares.

El proceso aterrizó en los seis cócteles químicos que el equipo dijo ‘Restauración de todo el genoma de NCC y perfiles transcriptómicos en casos jóvenes e inversión de la edad transcripcional [biological age] En menos de una semana’, según la nota de prensa.

El equipo dijo que probó los cócteles en células humanas y de ratón, y los resultados mostraron el envejecimiento de los seis grupos.

“El efecto de este tratamiento de cuatro días es comparable al cambio general observado después de un año de terapia regenerativa descrita en un estudio histórico de 2019, que también se centró en restaurar la información epigenética”, escribieron los investigadores.

Los cambios en la esperanza de vida se evaluaron utilizando relojes de roedores y humanos, que utilizan datos de expresión génica para predecir la edad biológica.

El equipo dijo que probó los cócteles (C1-C6) en células humanas y de ratón, y los resultados mostraron la eliminación del envejecimiento para las seis formulaciones, y lo hizo en solo una semana.

Sinclair compartió el artículo en Twitter, lo que llamó la atención de Elon Musk.

“Este nuevo descubrimiento ofrece el potencial de revertir el envejecimiento con una sola pastilla, con aplicaciones que van desde mejorar la vista hasta un tratamiento efectivo para muchas personas”, dijo Sinclair.

Sin embargo, a los biólogos no les convenció el estudio de Sinclair.

“El método de detección aquí es innovador y podría conducir a descubrimientos importantes algún día, por lo que digo que el estudio es preliminar”, dijo Matt Kaeberlin, biólogo, a DailyMail.com.

Los cócteles que describen aquí pueden tener propiedades curativas beneficiosas.

Pero no hay datos directos en este documento que proporcionen evidencia de esto.

Deben haber validado al menos uno de estos cócteles en un animal y mostrado mejoras en las medidas de salud relacionadas con la edad antes de hacer estas afirmaciones sobre los efectos sobre el envejecimiento biológico.

Jeffrey Flair es Profesor de Servicio Distinguido en la Universidad de Harvard y Profesor Higginson de Fisiología y Medicina en la Facultad de Medicina de Harvard. También es el ex decano de la Facultad de Medicina de Harvard.

matt kaeberlin

Carlos Brenner

El Dr. Charles Brenner, investigador del metabolismo, le dijo a DailyMail.com que tres compuestos se destacaron para él en el último estudio.

CHIR99021 inhibe la formación de glucógeno, que se activa durante el sueño para almacenar energía, razón por la cual no necesitamos comer durante horas por la noche.

Brenner también destacó la tranilcipromina, un antidepresivo y el ácido valproico que se usa para tratar el trastorno bipolar y puede dañar el hígado.

El documento no destaca estos riesgos.

“Estos generalmente no son seguros solos o en combinación”, dijo Brenner.

También tuiteó: “Sinclair afirma que su cóctel químico (en realidad, los cócteles químicos que otros han desarrollado) no altera la identidad celular, pero no han realizado la secuenciación de células individuales para evaluar la identidad celular, solo la secuenciación masiva, que no puede abordar esa pregunta”.

Los ratones en el laboratorio de Sinclair fueron diseñados para envejecer más rápido de lo normal para que los investigadores pudieran probar tratamientos antienvejecimiento en ellos. El ratón de la derecha es un 150 % más antiguo que su hermano de la izquierda.

Brenner le dijo a DailyMail.com que los cócteles mencionados en el estudio se informaron inicialmente en 2013, lo que dijo que significaba que los compuestos no eran descubrimientos revolucionarios.

Es una propiedad conocida de estos compuestos alterar la expresión génica y la vida útil epigenética: el ácido valproico, etc., se dirige al estado epigenético; así es como funcionan para obtener estas lecturas en las células. No es un estudio innovador sobre cómo revertir el envejecimiento. Compartió en el tweet.

Un usuario de Twitter comentó sobre esta noción: “¿No se apoyan todos los científicos en los hombros de los que vinieron antes? Parece un argumento extrañamente frívolo de que debido a que el estudio amplía el trabajo de otros, no es válido”.

Otro usuario respondió: “Pero no todos los científicos amplían el trabajo de otros y también reclaman crédito por los descubrimientos de otros, así como también hacen afirmaciones falsas que van mucho más allá de lo que garantiza cualquier dato”.

Sinclair compartió el documento en Twitter y en un comunicado de prensa, calificándolo de “descubrimiento revolucionario”.

“Previamente hemos demostrado la posibilidad de revertir la edad mediante el uso de terapia génica para activar genes embrionarios”, escribió Sinclair en un tuit.

Ahora estamos demostrando que es posible con cócteles químicos, que es un paso hacia el rejuvenecimiento asequible de todo el cuerpo.

Los científicos también reconocen en el artículo que han modificado el envejecimiento en una sola célula, dijo Kaeberlin, quien también es profesor de patología en la Universidad de Washington en Seattle.

Sinclair fue nombrado editor asociado de la junta de la revista que publicó el artículo de Harvard, recibido el 30 de junio de 2023, aceptado el 4 de julio y publicado el 12 de julio.

“Los autores exageran la importancia de sus hallazgos al usar frases como ‘rejuvenecimiento’ y ‘revertir el envejecimiento biológico’, pero no brindan evidencia real para respaldar estas afirmaciones”, dijo Kaeberlin.

Sinclair dijo que se entregó una década después de adoptar cuatro simples hábitos diarios en la mediana edad.

Tiene 53 años, pero afirmó en marzo que las pruebas de ADN indicaron que su cuerpo todavía tenía 43 años, lo que dijo que logró al adoptar un estilo de vida más saludable.

La edad biológica analiza la salud de las células en lugar de cuánto tiempo ha estado viva una persona.

En 2020, Sinclair publicó un estudio que detalla cómo él y su equipo restablecieron las células senescentes en ratones a versiones anteriores de sí mismos.

“Es un restablecimiento permanente, por lo que sabemos, y creemos que puede ser un proceso universal que se puede aplicar en todo el cuerpo para restablecer nuestra vida útil”, dijo Sinclair, quien pasó los últimos 20 años estudiando formas de revertir los estragos. del tiempo, dijo. CNN.

DailyMail.com se ha puesto en contacto con Sinclair para hacer comentarios.

Los hallazgos de Sinclair se basan en el descubrimiento ganador del Premio Nobel de un cóctel de proteínas que reprograma células adultas en células madre versátiles.

El biólogo de la Universidad de Kyoto, Shinya Yamanaka, ganó el premio en 2021 por su descubrimiento de que las células maduras pueden reprogramarse para volverse pluripotentes, lo que significa que dan lugar a todo tipo de células que componen el cuerpo.

“Cuando los científicos nos dicen que tienen nueva evidencia para resolver el problema del envejecimiento, nos gusta pensar que han hecho algo drástico”, dijo Brenner.

‘Químicos’. [the Harvard scientists] Se utilizan productos químicos de otras personas de hace 10 años.

El equipo de Harvard compartió su búsqueda de moléculas que, en conjunto, puedan revertir el envejecimiento celular y regenerar células humanas.

Brenner también le dijo a DailyMail.com que Sinclair es el coeditor de la revista, y su nombre está en la pizarra.

“La afirmación de que estamos más cerca de la edad de rejuvenecer a las personas sobre esta base que no ha sido revisada rigurosamente es problemática para la credibilidad de los científicos”, dijo Brenner, y señaló que unos pocos días y un fin de semana no es tiempo suficiente para unas vacaciones completas. . revisar.

Los académicos en posiciones de influencia asociadas con el consejo editorial no deben escribir comunicados de prensa.

El documento muestra marcas de tiempo que revelan que se recibió el 30 de junio de 2023, se aceptó el 4 de julio y se publicó el 12 de julio.

“Un tiempo de revisión para un día, especialmente durante un fin de semana festivo nacional en los Estados Unidos, no es realista”, dijo Kaeberlin, quien confirmó que Sinclair es uno de los editores en jefe de la revista.