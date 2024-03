La Unión Europea advierte a Moscú: “No utilicen los ataques como excusa contra Ucrania”. Misiles rusos sobre Kiev y explosiones también en el aeropuerto

Víctimas del ataque a Ayuntamiento de Crocus a Él vuela Hay más de 140. Ponlo adentro Hace una acusación oculta Kyiv Participar en la organización del ataque, al otro lado de la frontera todo se niega, e incluso hay quienes asumen su existencia Banderas falsas Organizado por el líder ruso. Hasta el momento sólo se han recibido mensajes de condolencia de los familiares de las víctimas de otros países, pero nadie ha entrado en el intercambio de acusaciones, que el jefe de Estado interpretó como estratégico. Kremlin Para justificar el aumento de los ataques en Ucrania. Pero el lunes es él quien habla. Comisión Europea El de su portavoz. Pedro StanoDurante su habitual encuentro con la prensa, envió un mensaje a la Unión: “Naturalmente, nos preocupan las señales de los representantes del régimen de Moscú que intentan crear un vínculo entre este ataque y Ucrania, que obviamente rechazamos por completo. No hay indicios ni pruebas de que Ucrania esté de alguna manera relacionada con estos ataques. Llamamos al gobierno ruso a no utilizar ataques terroristas en Moscú pretexto O el motivo para incrementar la agresión ilegal contra Ucrania, ni utilizarla como excusa para aumentar la represión interna.

Incluso el Ministro de Asuntos Exteriores Antonio TajaniReiteró por la mañana que no había pruebas de ninguna participación de Kiev en el ataque que conmocionó a Rusia. Y añadió: “Por el momento no hay pruebas de ningún tipo de participación por parte de Ucrania. Me parece que todo apunta en la dirección de un ataque terrorista organizado por la rama afgana de la agencia”.problemas“, afirmó. Mientras que el Ministro de Asuntos Exteriores lituano afirmó: Gabrielius LandsbergisPidió volver a tratar con fuerza con Moscú tras el incidente de la violación del espacio aéreo polaco con un misil ruso: “Debemos cambiar nuestra posición y enviar un mensaje muy claro a Rusia”. Si entran misiles o drones en su territorio ChicoSerán abandonados. No es la primera vez que sucede algo así. Ya se han producido varios casos de violación del espacio aéreo rumano y ésta no es la primera vez que se viola el espacio aéreo polaco. “Esto no puede suceder”.

Bombas rusas sobre Kyiv y Mykolaiv

Sin embargo, la presión militar de Moscú, que ya había aumentado en los días previos al ataque, continúa sin cesar. Alrededor de las 10.30 horas de la mañana del lunes se escucharon varias explosiones. Kyiv Mientras había una alerta de ataque aéreo en marcha en la capital. Columnas de humo se elevaron desde la ciudad y se escucharon explosiones en la zona.Aeropuerto de Zulyani. Se trata probablemente de un nuevo ataque militar de Moscú, ya que la defensa aérea ucraniana destruyó dos misiles balísticos rusos disparados contra Kiev y cayeron escombros en los barrios de Pechersk, Solomyansk, Holosevsk y Dnipro, dañando 2 edificios residenciales e hiriendo a 5 personas.

presión del ejército El presidente ruso Vladimir Putin También continúa en el sur, donde ha comenzado la lenta y constante reconquista del territorio por parte del ejército ruso. Esta vez el objetivo de los ataques con drones en Moscú es una ciudad NikolaevDonde once personas resultaron heridas: “La noche del 25 de marzo, durante las operaciones de combate de las defensas aéreas ucranianas, fragmentos de un dron Shahed derribado cayeron sobre casas particulares y provocaron un incendio en un edificio residencial y dos automóviles – anuncian las autoridades – y el fuego fue extinguido inmediatamente. Las casas particulares vecinas también resultaron dañadas. Once personas resultaron heridas. Nueve de ellos recibieron atención médica in situ y dos fueron trasladados al hospital”. Antes del ataque a Mykolaiv, las fuerzas rusas también avanzaron. Odesa a Misil antirradar Kh-31P que “podría haber sido destruido en vuelo”. Pero en la región de Mykolaiv, un dron impactó una central eléctrica y se produjo un incendio, mientras que otra central eléctrica fue alcanzada por los escombros de un dron derribado.