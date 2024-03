enciende una aire soplado (N° 7) Explicar Michelle Santorolíder del movimiento Paz, tierra, dignidad.el presentador del programa David Borick y un enviado Corriere della Sera lorenzo cremonesi Sobre el ataque al azafrán Él vuela.

Cremonese, llamando desde Donbass, acusa a Santoro de causar “confusión” debido a sus posturas pacifistas, y dice haber recogido testimonios de algunos soldados ucranianos en el lugar: “En este terrible ataque, Putin está haciendo lo que suele hacer, que es razonamiento y pensamiento.” Él dice mentiras aterradoras Como explicaron en Kyiv y dijeron zelenski. Los ucranianos no tuvieron nada que ver con la masacre y el relato de Putin es ridículo. Escuché frases muy confusas antes en el estudio. “Esta confusión puede afianzarse y convertirse casi en una realidad, si no en una realidad”, continúa señalando a Santoro.

Santoro comenta:Estoy impactado En esto Un periodista, aunque sea fiable, sólo toma una fuente: la fuente ucraniana.Supone que lo que dice es verdad. Pero ¿cómo se puede obtener esta certeza?

“Bueno, tendemos a creer en las democracias más que en las dictaduras”, responde Parenzo.

“Se trata de una objeción ideológica – responde Santoro – entre otras cosas, estamos hablando de lo que ustedes consideran democracias. De hecho, la prensa se ha limitado a llamar a Putin un monstruo mentiroso”.

“¿No es así?”, pregunta Parenzo.

“Él no es un monstruo – responde el periodista – y las cosas que dice no siempre son mentiras. Describir a Putin de esta manera sólo lleva al hecho de que Quieres ir a la guerra. Bueno, comencemos esta guerra. Pero ¿cómo se puede decir con certeza que Ucrania no tuvo nada que ver con la masacre en Moscú, cuando hay importantes puntos fuertes de la resistencia ucraniana en Rusia? Podría haber conexiones, ¿qué sabemos? – Él añade – Decir que Ucrania no tuvo nada que ver con eso porque Zelensky lo dijo, en mi opinión, es una mentira colosal.. O una mentira democrática, ¿vale? Zelensky ha mantenido su posición como demócrata desde entonces. Si no se celebran elecciones, los opositores no podrán hablar o serán aplastados en todos los sentidos.…Perdón, pero ¿qué descripción da de Ucrania? Pero ¿cuál es este mundo ideal en el que prevalece la democracia?

“Hay que acercarse al enemigo si queremos la paz, y en cambio la hay”, asevera Santoro El clima de la Tercera Guerra Mundial al que contribuye esta información.“.

“Pero Occidente no tiene responsabilidad, al menos lo admitirá”, objeta Parenzo.

“¿Entonces la culpa es de una sola persona? – responde Santoro – No se puede lograr la paz cuando hay un solo culpable. Entonces, en su opinión, es necesario hacer la guerra y aislarlo. Quieres hacer la guerra sin saber qué se está poniendo en lugar de lo que hayEs decir, desestabilizar al mundo entero”.

“No queremos hacer la guerra a nadie”, responde Parenzo.

“Por supuesto – comenta Santoro – al menos ten el coraje de decirlo”.