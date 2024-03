Ucrania Rusia, últimas noticias de hoy, 25 de marzo, sobre la guerra de Putin. El Vive

El embajador de Estados Unidos en Kiev dice: “Rusia está atacando a Ucrania con misiles hipersónicos”. “Necesitamos más sistemas de defensa aérea”, dice el presidente ucraniano Zelensky. Un tribunal ruso ha acusado de terrorismo a los cuatro autores del atentado contra el Ayuntamiento de Crocus en Moscú y los ha puesto en prisión preventiva durante dos meses. Se arriesgan a cadena perpetua. Los cuatro, todos ellos portadores de pasaportes tayikos, llegaron a la corte con los rostros hinchados, hematomas y señales de cortes. Los canales prorrusos de Telegram publican imágenes de torturas durante los interrogatorios. El Kremlin no hace comentarios. Moscú confirma el arresto de tres sospechosos más en el ataque del viernes. Mientras tanto, Putin primero admite que el ataque terrorista “fue cometido por extremistas islámicos”, pero nuevamente plantea la responsabilidad de Ucrania: “Debemos responder a la pregunta de por qué los terroristas intentan ir a Ucrania y quién los estaba esperando allí”, dijo. n



Continua a seguire gli aggiornamenti su Sky TG24

“,”postId”:”05d5018d-fffd-4f50-b4c5-d45955a443ba”},{“timestamp”:”2024-03-25T22:20:00.735Z”,”timestampUtcIt”:”2024-03-25T23:20:00+0100″,”altBackground”:false,”title”:”Attacco Mosca, Putin: “Commesso da islamisti radicali, vogliamo sapere chi l’ha ordinato””,”content”:”

I miliziani dell’Isis pubblicano nuovi video dell’attacco alla sala concerti nella capitale russa in cui hanno perso la vita 137 persone: gli uomini armati si sono filmati mentre danno la caccia agli spettatori. Le immagini non hanno avuto alcun risalto sui media ufficiali russi. La Corte Basmanny di Mosca conferma l’arresto di altri 3 indagati. Putin convoca un consiglio di sicurezza e tira in ballo un coinvolgimento di Kiev. Usa: \”Nessuna prova che dietro ci sia l’Ucraina\”. Francia alza allerta al massimo livello. LEGGI L’ARTICOLO

“,”postId”:”7062e5eb-3f87-4411-a59f-0eb638d12e9a”},{“timestamp”:”2024-03-25T22:00:00.859Z”,”timestampUtcIt”:”2024-03-25T23:00:00+0100″,”altBackground”:false,”title”:”Vladimir Putin, anatomia di un personaggio controverso”,”content”:”

Un ritratto tra luci e ombre del presidente russo, eletto per un quinto mandato e al potere dal 1999 quando prima fu scelto come primo ministro da Boris Yeltsin e poi prese il suo posto per non lasciarlo più, tranne una pausa \”tecnica\” tra il 2008 e il 2012 quando fu comunque premier. L’ANALISI

“,”postId”:”fa86f52a-2639-4f09-bead-db58de5ab210″},{“timestamp”:”2024-03-25T21:30:00.107Z”,”timestampUtcIt”:”2024-03-25T22:30:00+0100″,”altBackground”:false,”title”:”Guerra Russia Ucraina, perché la Nato teme un attacco di Putin e prepara nuove truppe”,”content”:”

“La Nato condanna fermamente gli ultimi attacchi della Russia contro civili, città e villaggi ucraini, compresi quelli vicini al territorio alleato”, ha commentato l’Allenza tramite alcune fonti. E ha chiarito di aver \”rafforzato in modo significativo la propria posizione sul fianco orientale, anche con jet alleati per proteggere i cieli polacchi\”. Da poco si è anche conclusa un’importante esercitazione focalizzata proprio sul rischio di attacchi da Est. IL FOCUS

“,”postId”:”d4b6f0de-7b4c-4905-8dba-c92a23ce4d3a”},{“timestamp”:”2024-03-25T21:00:00.660Z”,”timestampUtcIt”:”2024-03-25T22:00:00+0100″,”altBackground”:false,”title”:”Attentato a Mosca, chi sono i quattro uomini accusati di terrorismo”,”content”:”

I quattro presunti autori dell’attacco al Crocus City Hall di Mosca sono stati messi in custodia cautelare per due mesi da un tribunale della capitale russa. Tutti sono accusati di \”terrorismo\” e hanno il passaporto tagiko. Intanto, è mistero sulle possibili torture che avrebbero subito durante gli interrogatori. L’APPROFONDIMENTO

“,”postId”:”47db3e0f-65ba-4b94-812b-8ca6e9b8aa4b”},{“timestamp”:”2024-03-25T20:30:00.756Z”,”timestampUtcIt”:”2024-03-25T21:30:00+0100″,”altBackground”:false,”title”:”Attentato Mosca, il 15enne Islam Khalilov salva 100 persone al Crocus City Hall”,”content”:”

Insieme a un collega 14enne, Artem Donskov, è riuscito a condurre verso l’uscita gli spettatori in preda al panico. Un gesto che non è passato inosservato neanche dalla squadra del cuore, lo Spartak Mosca, che lo ha invitato allo stadio regalandogli una maglietta e l’abbonamento alle partite. LEGGI L’ARTICOLO

“,”postId”:”ba848324-e43f-4660-909c-6959f3eb92f9″},{“timestamp”:”2024-03-25T20:00:00.439Z”,”timestampUtcIt”:”2024-03-25T21:00:00+0100″,”altBackground”:false,”title”:”Isis K in Russia, le ragioni dell’attacco”,”content”:”

Conosciuto anche come Wilayat Khorasan, il gruppo è la branca afghana dell’Isis apparsa per la prima volta nel 2014, e si pone come obiettivo la fondazione di un nuovo califfato che riunisca Iran, Afghanistan e Pakistan, ma anche alcune ex repubbliche sovietiche, come il Turkmenistan, il Tagikistan e l’Uzbekistan. L’ANALISI

“,”postId”:”05b58e04-a309-4157-afff-e30affe4693c”},{“timestamp”:”2024-03-25T19:39:19.117Z”,”timestampUtcIt”:”2024-03-25T20:39:19+0100″,”altBackground”:false,”title”:”Missili su Odessa: ferite tre donne”,”content”:”

Un nuovo attacco missilistico russo è stato lanciato questa sera contro Odessa, dove tre donne sono rimaste ferite. \”Il nemico ha lanciato un attacco missilistico su Odessa. Per ora, ci sono tre donne ferite. Per fortuna le loro ferite non sono gravi. Ci sono danni a infrastrutture civili\”, ha reso noto su Telgram il capo dell’amministrazione militare dell’oblast di Odessa, Oleh Kiper, citato dai media ucraini.

“,”postId”:”0c3d2e4d-b91b-4585-a22e-67a42c573a97″},{“timestamp”:”2024-03-25T19:30:00.582Z”,”timestampUtcIt”:”2024-03-25T20:30:00+0100″,”altBackground”:false,”title”:”Attacco a Mosca, cos’è Isis-K e perché potrebbe aver colpito in Russia”,”content”:”

Conosciuto anche come Wilayat Khorasan, il gruppo è la branca afghana dell’Isis apparsa per la prima volta nel 2014, e si pone come obiettivo la fondazione di un nuovo califfato che riunisca Iran, Afghanistan e Pakistan, ma anche alcune ex repubbliche sovietiche, come il Turkmenistan, il Tagikistan e l’Uzbekistan. IL FOCUS

“,”postId”:”9f7d69d6-42e0-43e9-8cd5-1b5053a83f94″},{“timestamp”:”2024-03-25T19:15:00.676Z”,”timestampUtcIt”:”2024-03-25T20:15:00+0100″,”altBackground”:false,”title”:”Capo Comitato investigativo: ‘Attacco pianificato con attenzione, 139 i morti'”,”content”:”

\”I primi risultati dell’indagine indicano che l’attacco terroristico è stato attentamente pianificato e preparato\”. Lo ha detto il capo del Comitato investigativo russo, Alexander Bastrykin, citato da Ria Novosti, secondo cui le vittime dell’attentato di venerdì al Crocus City Hall sono salite a 139.

“,”postId”:”8618a715-efe0-4d35-8e4b-af91caab29a1″},{“timestamp”:”2024-03-25T19:00:00.064Z”,”timestampUtcIt”:”2024-03-25T20:00:00+0100″,”altBackground”:false,”title”:”Mosca, strage in una sala concerto. L’attacco, gli spari, l’incendio: cos’è successo”,”content”:”

Sarebbero decine le persone decedute e circa 150 quelle rimaste ferite, anche gravemente. L’attacco ha provocato un incendio sul tetto, poi domato. Il ministro degli Esteri russo chiede che la comunità internazionale condanni l’accaduto. L’Isis rivendica l’attentato. LE FOTO

“,”postId”:”ba540f5f-2331-4fbe-b396-844468571410″},{“timestamp”:”2024-03-25T18:49:09.946Z”,”timestampUtcIt”:”2024-03-25T19:49:09+0100″,”altBackground”:false,”title”:”Putin: i russi hanno mostrato unità dopo attacco al Crocus”,”content”:”

\”La società russa ha dimostrato una reale unità durante l’attacco terroristico al Crocus City Hall di Mosca\”. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin. \”In questo momento difficile, la nostra società ha dato un esempio di vera solidarietà, unità, sostegno reciproco\”, ha aggiunto Putin, citato dalla Tass.

“,”postId”:”e5cb7940-24ed-44ea-8a22-440ee878fc7f”},{“timestamp”:”2024-03-25T18:40:00.975Z”,”timestampUtcIt”:”2024-03-25T19:40:00+0100″,”altBackground”:false,”title”:”Identificati finora 95 corpi nell’attacco al Crocus a Mosca “,”content”:”

Secondo l’elenco aggiornato del ministero russo per le emergenze, sono stati identificati finora novantacinque corpi delle vittime dell’attacco terroristico al Crocus City Hall di Mosca. Il bilancio delle persone uccise ammonta a 137. Lo riporta la Tass.

“,”postId”:”0cc133cb-49c8-4b53-827c-01247e09fa83″},{“timestamp”:”2024-03-25T18:35:00.443Z”,”timestampUtcIt”:”2024-03-25T19:35:00+0100″,”altBackground”:false,”title”:”Usa: ‘Accusare Kiev dell’attentato è propaganda del Cremlino’ “,”content”:”

L’Ucraina \”non ha nessun legame\” con l’attacco terroristico di Mosca che \”è stato condotto dall’Isis\”. Lo ha ribadito il portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale Usa, John Kirby, in una conferenza stampa accusando il Cremlino di \”propaganda\”.

“,”postId”:”b6ba02b8-f422-4746-ad29-23ddeeb36cfb”},{“timestamp”:”2024-03-25T18:30:00.197Z”,”timestampUtcIt”:”2024-03-25T19:30:00+0100″,”altBackground”:false,”title”:”Ucraina, mercoledì misure Ue su import prodotti agricoli in Coreper”,”content”:”

La proroga per un anno delle misure commerciali autonome, che consentono l’importazione di prodotti agricoli dall’Ucraina senza dazi né quote per aiutare Kiev in guerra contro la Russia, verrà discussa nel Coreper di dopodomani, poiché serve un po’ di tempo per consultazioni tra gli Stati membri. Lo hanno confermato fonti Ue. L’accordo trovato in trilogo la settimana scorsa tra Parlamento e Consiglio, sotto la spinta delle proteste degli agricoltori scoppiate in diversi Paesi europei, amplia le restrizioni e le salvaguardie per limitare l’ingresso di prodotti ucraini; è stato ampliato l’elenco dei prodotti sensibili (pollame, uova, zucchero, mais, avena, miele e semola) e ridotto il tempo (14 anziché 21 giorni) per tornare ai dazi e alle quote, quando i volumi importati superano la media del 2022-23. Per alcuni Paesi, in particolare Francia, Polonia e Ungheria, l’accordo non è sufficiente: Parigi chiede di considerare il 2021 come termine di paragone, mentre Varsavia vorrebbe inserire anche il grano tra i prodotti sensibili.





”,”postId”:”cbdd67d1-d90b-454f-bb62-b6721536ebab”},{“timestamp”:”2024-03-25T18:28:10.722Z”,”timestampUtcIt”:”2024-03-25T19:28:10+0100″,”altBackground”:false,”title”:”Putin: ‘La controffensiva ucraina è fallita, andiamo avanti’ “,”content”:”

\”La controffensiva ucraina è fallita\”. Lo ha ribadito il presidente russo Vladimir Putin citato da Ria Novosti. \”Tutti i tentativi di Kiev per stabilizzare il fronte falliscono – aggiunge -. La Russia va avanti nell’operazione militare speciale\”. Putin ha poi affermato che in Ucraina è nata una nuova \”gioventù hitleriana\”.

“,”postId”:”68f88901-8662-47d5-b10b-ee901f6e9a4b”},{“timestamp”:”2024-03-25T18:25:00.407Z”,”timestampUtcIt”:”2024-03-25T19:25:00+0100″,”altBackground”:false,”title”:”Putin evoca ancora un ruolo di Kiev nella strage”,”content”:”

Pur ammettendo che la strage di Mosca è stata eseguita da \”radicali islamisti\”, Vladimir Putin ha evocato nuovamente una responsabilità ucraina. \”Dobbiamo rispondere alla domanda perché i terroristi cercavano di andare in Ucraina e chi li aspettava là\”, ha affermato il presidente, citato da Ria Novosti. L’attacco è stata \”un’intimidazione alla Russia e sorge la domanda chi abbia beneficiato di questo\”, ha aggiunto, accusando gli Usa di \”cercare di convincere tutti\” che Kiev non ha avuto alcun ruolo.

“,”postId”:”22642dbd-3a91-48c6-b7f3-23a410468233″},{“timestamp”:”2024-03-25T18:20:00.399Z”,”timestampUtcIt”:”2024-03-25T19:20:00+0100″,”altBackground”:false,”title”:”Putin: al Crocus intimidazione, qualcuno ne trae vantaggio”,”content”:”

\”È assolutamente chiaro che il terribile crimine al Crocus City Hall è stato un atto intimidatorio. La domanda è chi ne trae vantaggio e ne beneficia\”\”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin citato da Ria Novosti. \”Dobbiamo anche rispondere alla domanda sul perché i terroristi hanno cercato di fuggire in Ucraina dopo aver commesso un crimine e\” chiarire \”chi li aspettava lì\”, ha aggiunto.

“,”postId”:”ee1190b2-cb1d-41d9-9a76-172b4aa7b9d6″},{“timestamp”:”2024-03-25T18:13:00.200Z”,”timestampUtcIt”:”2024-03-25T19:13:00+0100″,”altBackground”:false,”title”:”Usa: il sostegno della Nato alla Polonia è di ferro”,”content”:”

\”Il sostegno della Nato alla Polonia è di ferro\”. Lo assicura la Casa Bianca in una nota dopo la notizia dell’incursione di un missile russo.

