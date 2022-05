La UE acuerda nuevas sanciones contra Rusia (excluyendo el petróleo de los oleoductos) – Corriere.it

Todos contra todos. El sexto paquete de sanciones contra Moscú por la invasión de Ucrania fue la división de la Unión Europea. Se anunció el pasado 4 de mayo, y hasta ayer no había acuerdo entre los capitales. Pero hoy la luz verde política debe llegar a la cima después de largas negociaciones, incluso si la presidenta Ursula von der Leyen muestra extrema cautela cuando llega a la cima. El lunes por la mañana, los embajadores ante la Unión Europea se reunieron nuevamente 4 horas después el domingo por la tarde, cuando no se pudo encontrar un resumen. El intento era ser claro antes del inicio del Consejo Europeo que comienza esta tarde a las 16 para evitar discutir este punto potencialmente largo e inconcluso. En cambio, la referencia a la prohibición entró en el resultado de la cumbre, que fue confirmado por varias fuentes de la UE, salvando así la cara de los líderes de la UE.

demandas de Berlín

Las solicitudes de Berlín de incluir también el ramal norte del oleoducto Druzhba que abastece a Polonia y Alemania, y no solo el ramal sur que sirve a Hungría y Eslovaquia (que no llegan al mar y por lo tanto tienen problemas para diversificar el suministro), no fueron apreciadas por otros países de la UE. que quería Tranquilidad para evitar distorsiones en el mercado interno (también está el problema de los derivados del petróleo más baratos gracias al crudo ruso que luego será reexportado). Sin embargo, Berlín ha garantizado que será independiente del petróleo ruso dentro de seis meses. La exención fue concedida entonces por el primer ministro húngaro, Viktor Orben, cuyos detalles se seguirán negociando en las próximas semanas. Pero esto no es suficiente para Hungría. Antes de ingresar a la cumbre, el líder húngaro dijo que de momento no hay acuerdo. Agregó que estamos listos para apoyar el sexto paquete de sanciones si hay soluciones para Hungría. Agregó que excluir el petróleo del oleoducto es una buena solución, pero debemos tener garantías de que podemos obtener el petróleo ruso de otra manera en caso de un accidente en el oleoducto.