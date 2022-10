Schulz irá a China: ¿le “venderá” un pedazo de Hamburgo a Xi? | Federico Rambini

Para hacer aún más explosivo el anuncio de este viaje es Caso de Hamburgo. Medios alemanes afirman que Schulz -el exalcalde de Hamburgo- apoyará la operación del gigante naviero chino Cosco pretende comprar el 35% de una terminal de contenedores en el gran puerto del norte de Alemania. Si la operación tiene éxito, así será. Una de las mayores inversiones chinas Como parte de las Nuevas Rutas de la Seda (Iniciativa Bilt and Road). China ocupará una infraestructura estratégica en el corazón de Europa, mucho más importante que el puerto de Atenas (que de hecho controla) o el puerto de Liguria y Trieste donde China tiene una presencia menos importante.

No es una noticia pequeña. Schultz será el primer líder del Grupo de los Siete países en visitar la República Popular China desde el estallido de la epidemia (Ahora hace casi tres años). A fortiori, también sería el primer líder occidental Conoce a Xi Jinping en persona Después de este último concluyó el congreso del Partido Comunista recogiendo la aprobación para un tercer mandato.

Olaf Schulz rompe lineas e ir a Pekín. Varias fuentes de la Cancillería alemana aún no han filtrado oficialmente esta noticia: El Primer Ministro de Berlín visitará China los días 3 y 4 de noviembre.

Tensiones en las capitales occidentales

¿Qué importancia debe atribuirse a esta decisión de Schulze? Oficialmente no causar un escándalo: A diferencia de las relaciones entre Occidente y Rusia, las relaciones con China no están sujetas a sanciones (Con algunas excepciones, por violaciones de derechos humanos, pero son sanciones parciales en comparación con las impuestas a Rusia), no hay ruptura diplomática. De nada sirve ocultar que el viaje de la Canciller será seguido con nerviosismo por otras capitales occidentales.

Las relaciones con China llevan mucho tiempo en un estado de colapso. Hablar de una segunda Guerra Fría (espera el título de un artículo mío publicado en 2019…) es legítimo.

En el deterioro de las relaciones pesaban Muchas de las obras de Xi Jinping: la represión de las protestas en Hong Kong y la destrucción del estado de derecho en esa isla; violaciones de los derechos humanos de los uigures en Xinjiang (1 millón de reclusos en campos de reeducación); Escalada de provocaciones militares alrededor de Taiwán. creciente nacionalismo económico; El país miente sobre el origen del Covid que ha contribuido al retraso de las medidas preventivas en todo el mundo; Finalmente, la infame decisión de Xi de apoyar a Putin al declarar su amistad ilimitada con motivo del ataque a Ucrania.

Dado que Xi continúa defendiendo la teoría de Putin sobre el presunto cerco de Rusia por parte de la OTAN como la raíz del conflicto, no es de extrañar que los países occidentales vean a China como una potencia hostil.

Oportunismo alemán (no el único)

¿Qué pasa con la posición de Alemania? Como sucedió hasta febrero de este año con las relaciones con Rusia, los gobiernos alemanes también tenían una gran ambigüedad hacia China. Debe recordarse que durante décadas Alemania fue la única economía desarrollada que tuvo activos comerciales sistemáticos en su comercio con Beijing, gracias a la sed de China por las tecnologías fabricadas en Alemania.

Por lo tanto, incluso más que otros países occidentales, Alemania apuesta por una relación positiva con la República Populary abrazar teorías interesadas como la idea de que la integración en la economía global y el desarrollo del comercio con Occidente conducirían al desarrollo del sistema chino en un sentido liberal, democrático y pacífico.

No fue una teoría exclusivamente alemana: fue anunciada por todos, estadounidenses y europeos. Pero Alemania combinó la teoría y la práctica, obteniendo más beneficios de sus relaciones con China que cualquier otro país.

El acuerdo de inversión UE-China está en suspenso (por ahora)

De hecho, otro año antes de la invasión de Ucrania, Angela Merkel y Ursula von der Leyen presionan por un acuerdo UE-China sobre la liberalización de las inversiones. La sospecha ahora es que Schulze querrá relanzar ese acuerdo, aunque mientras tanto han crecido enormes reservas sobre la credibilidad de Xi, sobre su rearme, sobre su visión cada vez más agresiva del desafío contra Occidente.

Schulz tiene que lidiar con la oposición interna: en particular, el Partido Verde, que es miembro de la coalición gobernante, es muy crítico con los abusos contra los derechos humanos por parte del gobierno de Beijing; El Partido Liberal también es parte de la alianza alemana aliada con la OTAN al ver a China como un peligroso competidor estratégico. La actual hostilidad hacia China está bien representada en el Parlamento Europeo, donde podría bloquear los intentos de relanzar el acuerdo de inversión entre Bruselas y Pekín.

Pero Schulz ciertamente no quiere hacer un viaje vacío. Como mínimo, al ir a la corte de Xi, querría considerarse el líder occidental menos antichino.

