Estimado tope de precios de energía y gas, ahora depende de Meloni

Mario Draghi no dio consejos a Georgia Meloni, como él mismo dijo, prefiriendo dejarle en herencia lo que “hizo” a ella. El resultado obtenido, no sin dificultad, por el expresidente del Banco Central Europeo, gran experto en los pasillos de Bruselas, es un resultado importante, que también se hizo patente gracias a los ministros, en particular Roberto Cingolani y Vincenzo Amendola, y a el trabajo continuo de la representación italiana en Bruselas, y todo Eso es un agradecimiento explícito de Draghi en la conferencia de prensa.

Leer también

Los ciclistas abandonaron el Palazzo Chigi inmediatamente después de recibir un resultado que no estaba claro. Tras una batalla que duró varios meses y que llevó a cabo no solo, sino en alianza con Francia y otros países, logró obtener una referencia directa a un “corredor dinámico y temporal” de precios incluido en las conclusiones del Consejo Europeo. El gas natural, la necesidad de encontrar un nuevo estándar europeo para el metano que sustituya al Ttf, las formas europeas de financiación para dar respuesta a la crisis energética y la reforma del mercado eléctrico que “separe” el precio del gas del precio de la electricidad (durante mucho tiempo – reforma a largo plazo, que se puede implementar para el presidente francés Emmanuel Macron en la segunda mitad de 2023). También hay una referencia a la posible extensión del modelo ibérico a la Unión Europea, que a Italia no le gusta, sin embargo, ya que afectará a los presupuestos nacionales.

Pero no es el final de la batalla, es solo una etapa. Y ahora la pelota va para el gobierno de Georgia Meloni.

Lograr un mecanismo que limite el alza en los precios del gas natural no es una conclusión inevitable, incluso si las conclusiones de ayer dieron una clara dirección política. El camino no está exento de obstáculos, empezando por el más grande, Alemania. Ayer, el canciller alemán, Olaf Schulz, dijo que su objetivo es “limitar los períodos de subidas excesivas del precio del gas. Estamos hablando de picos, no de techos”, picos que se producen “cuando hay mucha especulación durante el día” y “al respecto”. posible acuerdo”. Pero agregó: “No creemos que en el mercado mundial podamos decir unilateralmente dónde están los precios: lo único que podemos hacer es luchar contra la especulación del mercado. No podemos hacer lo que hicimos en el siglo XIX”.

Y de nuevo: “Es importante -como dijo Schulz- cooperar con terceros países. Consensuar que las empresas privadas importadoras de gas puedan cooperar” en su compra, en la práctica podrán suscribirse, ayuda mucho. No fue posible para las reglas de competencia “, reglas que son claramente inadecuadas para hacer frente a una crisis como la exacerbada por la guerra en Ucrania. El acuerdo sobre un techo de precio de gas “dinámico” se encontrará en el Consejo de la UE, a nivel ministerial. , dado que el Consejo Europeo, que es una institución distinta al Consejo de la Unión Europea, no es un órgano legislativo, a diferencia de este último.Y aquí está el diablo en los detalles que hay que abordar a “nivel técnico”, como dijo Macron. Hay apuestas muy específicas, y es parte del compromiso que inevitablemente conduce a conclusiones que fueron aprobadas por unanimidad por 27.

De hecho, el Consejo Europeo está pidiendo a la Comisión y al Consejo que presenten “con urgencia” decisiones “concretas” para acceder, entre otras cosas, a un “corredor de precios dinámicos en las transacciones de gas natural para reducir inmediatamente los incidentes de precios excesivos del gas”. Con una nota a pie de página, en euroburocrático ejemplar: “Teniendo en cuenta las garantías previstas en el artículo 23, numeral 2 del Proyecto de Reglamento propuesto el pasado 18 de octubre” por la Comisión.

El párrafo introduce ocho “advertencias” para el mecanismo: Tendría que aplicarse a las transacciones en Ttf, el mercado predeterminado en los Países Bajos operado por Gasunie, que es el estándar actual para el precio del metano, el precio para Macron “porque depende principalmente sobre los gasoductos y la situación en Noruega y los Países Bajos “hubs europeos Otros” pueden vincularse al precio spot correcto de los fondos fiduciarios a través de un corredor de precios dinámico “no deben” “afectar el intercambio de gas extrabursátil”, es decir, fuera mercados regulados; no debe “poner en peligro la seguridad del suministro de gas de la Unión” dependiendo del “progreso en la implementación de los objetivos de ahorro de gas” no debe resultar en “un aumento general en el consumo de gas” Debe estar diseñado de manera que “no bloquee” el gas flujos dentro de la UE No debe “poner en peligro el funcionamiento ordenado de los mercados de derivados”, pero debe tener en cuenta los precios del gas “en los mercados de la UE” diferentes”.

Estas condiciones reflejan los intereses de los diferentes países de la UE, cada uno con diferentes mezclas y necesidades, y en particular las preocupaciones de Alemania, los Países Bajos y otros, que no son la principal preocupación en los precios del gas, dado que se trata de países con mucho dinero. , pero la posibilidad de inaccesibilidad al gas. Este miedo básico se mantiene y la posición alemana no ha cambiado mucho: fue Draghi, con un discurso muy duro en el Consejo Europeo a puerta cerrada el jueves pasado, quien llevó a Berlín y La Haya a consejos más moderados. El exjefe del Banco Central Europeo, que durante años se ha acostumbrado a tratar con los alemanes, señaló que el paquete al entrar en el Consejo estaba desequilibrado sobre la solidaridad en términos de acciones y reparto de gas, en respuesta a las preocupaciones nórdicas, sin que hubiera siendo algo sutil en términos de solidaridad en términos de Precios, que sirve a los países del sur en cambio. Italia ha gastado hasta ahora 66.000 millones de euros, todos endeudados, para paliar las consecuencias del caro gas para familias y empresas: todo el dinero se gasta en un agujero, porque los motivos de la subida de precios siguen sin resolverse. Como si eso no fuera suficiente, el comité con el vicepresidente ejecutivo Valdis Dombrovskis nunca pierde la oportunidad de recordar que los estados miembros deben ser prudentes y actuar como si el Pacto de Estabilidad estuviera en vigor.

La dureza de la intervención de Draghi, incluso hacia la comisión, y su falta de voluntad para hacer movimientos no deseados en Berlín se pueden entender si se tiene en cuenta este contexto. El exjefe del Banco Central Europeo simplemente señaló que Italia “con un poco de esfuerzo” podría volverse completamente “independiente” tanto del gas ruso como del norte de Europa. Draghi explicó que su problema no es la falta de gas “que exportamos” sino el precio al que se importa.

Dado que este es el caso, el ex primer ministro ha concluido ahora que el mecanismo de solidaridad unidireccional no concierne a Italia. Ante la perspectiva de quedarse sin gas ruso y la falta de solidaridad con el gas de otros países de la UE, Schulz se dio cuenta de que era hora de negociar. Así llegamos a las conclusiones comunes para la noche del jueves al viernes.

Conclusiones, de hecho, es una etapa importante en la batalla para contener los precios del gas, pero no termina el juego. Y ahora la pelota va al Consejo de Ministros de Energía, que se reunirá el próximo martes en Luxemburgo. Aunque en teoría el Consejo de la Unión Europea (que no es el Consejo Europeo) podría decidir por mayoría cualificada, el acuerdo entre los mandatarios debería proceder por unanimidad: “Hemos decidido que ningún país debe ser derrotado por votación – explicó Schulze – que fue difícil Se llega a un acuerdo: se puede llevar el asunto al Consejo Europeo, si es necesario.” Para algunos observadores maliciosos en Bruselas, al asesor del SPD le gustaría llevarse el expediente él mismo en el Consejo Europeo para no dejarlo en manos del Consejo de la Unión Europea, donde se sienta en la formación del ministro de Energía, Robert Habeck, de la Partido Verde, con quien el acuerdo no sería ideal.

A un reportero que explicó a Schulz que había pedido en repetidas ocasiones que se recurriera más al voto por mayoría cualificada en la UE, mientras que ahora pedía el consenso, el canciller objetó que “no hay contradicción”, porque “hemos avanzado, pero “No estamos en un punto en el que podamos decir Hay una claridad cristalina. Hay temas que deben aclararse en detalle, y los ministros lo harán. Muchos de los participantes en la cumbre dijeron que no imaginaban que una decisión sobre un tema similar debería no debe tomarse por unanimidad”. Schultz dijo que estaba “seguro de que no habrá problemas” y que “no tendremos que volver a hablar de eso en el Consejo Europeo. Asegurarse del futuro es difícil, pero tengo confianza”.

El consejo del martes en Luxemburgo no debe ser decisivo, pero debe dar una idea inicial de cómo se desarrollarán las negociaciones. Macron habló de un mecanismo según el cual “cuando se disparan los precios intradiarios, se toman los precios para fijar un techo. Es un mecanismo para combatir las fluctuaciones intradiarias de los mercados”, que debería tener un “impacto inmediato en los precios de los mercados”. El presidente francés destacó que las próximas señales unitarias del Consejo Europeo repercutieron a la baja en el precio del gas, que ayer ascendió a 113 euros el megavatio-hora.

Según un experto como Alberto Clou, la caída de precios observada en los últimos tiempos se debe principalmente al llenado de stocks en la Unión Europea, a la falta de demanda derivada del pago por llenar los tanques a cualquier precio, al clima templado y a la franco-alemana acuerdo para la exportación mutua de gas y electricidad, tal como se describe en RivistaEnergia.

Draghi señaló que el mecanismo de corrección del precio del gas en las conclusiones de Euco “parecía imposible”, pero después de meses de batallas “lo logramos”. Draghi, el expresidente del Banco Central Europeo, señor a toda costa, fue recibido ayer por sus colegas en la cumbre con un video dedicado: también tardó meses en persuadir a los socios y lo logró solo con intervenciones muy difíciles, tanto en el informal en Praga que en el Consejo de Bruselas. Ahora será el turno de Giorgia Meloni de continuar la lucha, con Gilberto Piccito Fratin de The Energy Company y Rafael Vito en los asuntos europeos.

Vito conoce bien las dinámicas europeas y fue artífice de la entrada de los Hermanos de Italia en Ecr, un movimiento político con visión de futuro que llevó a Meloni a encabezar el Consejo Económico y Social para encontrarse hoy del lado de Ucrania, habiendo entrado en su época. en los polacos tomando el control del partido, tras la salida del Partido Conservador por el Brexit de la Unión Europea, que ven en Vladimir Putin humo y espejos. No será fácil. Pero es necesario poner fin a los aumentos a corto plazo en los precios del gas, independientemente de los medios, para evitar consecuencias nefastas para las empresas y familias italianas. Y para jugar el partido europeo con resultados, como hizo Draghi, habrá que tejer alianzas.