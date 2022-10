Las fábulas de Berlusconi, Cenicienta Truss y el regreso de Pogo: ¿cuánto durará esta farsa?

Escuche la voz de Berlusconi contando la historia de la guerra en Ucrania, donde está el gran lobo malvado Zelenski Y el cazador que liberó de su estómago a las repúblicas del Donbass es Putin, que quiere reírse a carcajadas. No se puede negar que la versión moderna de Caperucita roja Del Cavalier es muy divertido. Pero no es la única reescritura satírica de los cuentos de hadas, también está la versión británica de Cenicienta ¿Dónde fue robada la zapatilla de cristal? Les Truss A punto de ser probado por Rishi Sunak y Boris Johnson.

Ahora está claro por qué en los últimos años Los comediantes se abrieron paso en la políticaSi esto es una farsa, ¿quién puede interpretarla mejor? Programas como oferta diaria Los estadounidenses han abierto las puertas a la democracia del entretenimiento, pero la realidad ahora es muy ridícula Surrealismo Esta fantasía no puede seguir el ritmo. La verdadera noticia es más entretenimiento.

Pero tengamos cuidado, detrás de la política hay risas. inversión profunda. Científico globalización, donde todos se amaban mientras hacían tratos de oro en Global Village se convirtió en un patio de recreo para los privilegiados. Los ricos y poderosos juegan al riesgo en el mapa del mundo real moviendo sus ejércitos y tecnología. ¿Qué tal almizcle ¿Quién introdujo por primera vez el sistema de Internet móvil Starlink en Ucrania y después de unos meses decidió que era demasiado costoso de mantener y le pidió al Pentágono que lo pagara?

La política debe ser funcional a la ideología y no al lucro, si no, no habría la democracia. Este principio también debe recordarse a Joe Biden, quien públicamente apoya los esfuerzos de EE. UU. para lanzar su propia industria de semiconductores y, al mismo tiempo, debilita a la industria asiática con el pretexto de proteger la independencia de Taiwán.

Por no hablar de la apostasía moral: prohibir el aborto, celebrar los derechos del feto, abandonar a las mujeres afganas en manos de los talibanes, despreciar a las mujeres iraníes durante décadas de subyugar al régimen de los ayatolás, renunciar a los derechos de los perseguidores kurdos. Políticos y persecución Julian Assange A decir verdad, la lista es larga.

Todo esto sucede por Ya no hay memoria política. Por cierto, los maestros del olvido político son nuevamente los anglosajones. Ningún político ha sido procesado por inventar pruebas de las armas nucleares de Saddam Hussein, y ni Bush ni Blair han admitido haber mentido a pesar de las convincentes pruebas. Nadie los llevó a juicio. posible regreso de boris jhonson Al frente del Reino Unido entra dentro de esta lógica. además Donald Trump Podría beneficiarse aunque hay videos de su discurso incitando al asalto a Capital Hill en Washington.

Incluso Italia, que siempre ha realizado interminables juicios contra políticos corruptos vinculados a bandas mafiosas, está estudiando sobre este tema. Y así BerlusconiSentado en el Parlamento vuelve a hacernos reír ya no con sus bromas sino con relatos irónicos sobre el caos político que estamos viviendo.

Atribuido a Redes sociales El olvido es una salida barata. En efecto, a cada cual le conviene construir la realidad que prefiera, y cosérsela como el vestido con el que se viste. Enfrentar la confrontación, comprender y aprender de los demás Y a nuestra costa no nos gusta. Nos gusta contar grandes historias que nos hagan reír y seguir adelante.

Para los que pertenecemos a la élite occidental, es fácil de hacer, la vida nos ha dado muchas ventajas que hemos sabido aprovechar, pero para los que están fuera del círculo mágico, este es un mundo medieval, donde vives como un siervo, con la mano extendida a la limosna de un barón.

¿Hasta cuándo continuará esta farsa? Esperemos que la última palabra no venga en forma de hongos en alguna de nuestras ciudades, ni que sea una guerra convencional de todos contra todos para anotarla. Pero este es el camino. Cuanto más te retiras, más te acercas al final del abismo.