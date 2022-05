descargar reproductor

En el debate público sobre la guerra en Ucrania, tanto en Italia como en el extranjero, algunas personalidades y líderes de opinión que sostienen tesis coherentes con la propaganda prorrusa citan en ocasiones a la periodista estadounidense Lara Logan como fuente fiable. Durante muchos años, Logan fue un corresponsal de guerra muy conocido y respetado, que se ganó la reputación de cubrir algunos de los conflictos más importantes de los últimos tiempos, incluidos los de Irak y Afganistán. Pero a lo largo de los años, ha adoptado gradualmente varias teorías de conspiración y se ha acercado cada vez más a las posiciones de la derecha estadounidense y la extrema derecha. Algunos de sus colegas creen que algunas experiencias muy difíciles como reportero de guerra contribuyeron a este cambio.

Logan ha formado parte de algunos de los periódicos más famosos y respetados del mundo, incluidos ReutersY el NBC Y el CNN. De 2002 a 2018 fue corresponsal especial de una reconocida emisora ​​estadounidense. CBSPara lo cual cubrió las guerras de Irak y Afganistán. Hoy, Logan se ve principalmente en pequeñas emisoras y transmisiones de extrema derecha, en mítines. sin vaxaparecía a menudo en Fox News, una conocida televisión estadounidense caracterizada por un conservadurismo extremo y, a menudo, actitudes conspirativas manifiestas. Uno de los canales más famosos y respetados de la prensa estadounidense, como Los New York TimesLogan fue relegado gradualmente aEntorno mediático conservador“.

Entre las posiciones más controvertidas expresadas por Logan está su comparación durante el apogeo de la pandemia de coronavirus entre Anthony Fauci, uno de los inmunólogos más respetados del mundo y asesor médico del presidente de los Estados Unidos, y Joseph Mengele, el presidente de los Estados Unidos. . Un médico nazi responsable de los experimentos de eugenesia del régimen de Adolf Hitler.

Logan también ha apoyado públicamente algunas teorías de conspiración. Antisemita cerca de ese movimiento legal, minimizó el ataque al Congreso de los Estados Unidos el 6 de enero de 2021, que fue llevado a cabo en parte por extremistas del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. También dijo que enviar armas a Ucrania sería armar un ejército de nazis peligrosos. Además de la fotografía por el propio gobierno rusoSu último comentario fue recientemente. citado También del actor ítalo-judío Moni Ovadia, durante una presentación organizada por Michele Santoro: Como en otros casos, el pasado profesional de confianza de Logan sirvió a Ovadia para dar mayor credibilidad y validez a sus tesis.

La transformación de Logan ha afectado a muchos de sus compañeros, también porque le dijeron Los New York Times Algunos de sus ex compañeros de clase CBS En el pasado, Logan ha expresado en varias ocasiones posiciones liberales si no progresistas: por ejemplo, criticó la libre circulación de armas en los Estados Unidos y la segregación de los negros durante el apartheid en Sudáfrica, el país en el que crecí. Según sus antiguos colegas, Logan había comenzado a virar hacia puntos de vista cada vez más derechistas durante los años en el cargo del presidente demócrata Barack Obama, y ​​se había acercado gradualmente a personas que luego se convertirían en acérrimos partidarios del futuro presidente republicano Donald Trump.

Una de las primeras veces que se cuestionó la credibilidad de Logan fue cuando le dispararon. CBS Sobre el ataque al Consulado de Estados Unidos en Bengasi, Libia, realizado en 2012 por algunos militantes islamistas. Cuatro ciudadanos estadounidenses murieron en el ataque, y en esa ocasión varios representantes republicanos acusaron a la administración Obama de subestimar los peligros que enfrentan sus ciudadanos en Libia y no protegerlos lo suficiente. en Discurso En 2012, Logan se unió a estas acusaciones y al año siguiente comenzó a decir que trabajaba para un servicio que “divulgaría” el caso de Benghazi, como fuente en Los New York Times.

Poco después, Logan le dedicó un episodio del programa de noticias “60 Minutes”. CBSAl atentado de Benghazi: El episodio se basó en datos y hechos narrados en un libro inédito, y se centró en una entrevista a su autor, miembro de una compañía militar privada que aseguraba estar presente en ese momento. del ataque al consulado. En la entrevista, el agente relató el ataque y sus intentos de defender la estructura en una serie de detalles y detalles. Fue martirizado y reanudó por muchos miembros republicanos del Congreso en sus críticas a Obama. Unas semanas después, se supo que lo que transmitió CBS Estaba completamente equivocado, porque el agente, dylan davisNunca fue al lugar del ataque, llegando recién a la mañana siguiente. CBS Logan se disculpó públicamente por el incidente y el episodio fue retirado.

Logan se fue CBS En 2018 y el año siguiente denunciar los Revista de Nueva York Por difamación, por un artículo sobre ella y su informe falso sobre CBS. Luego se mudó de Washington a Texas y su presencia fue decayendo gradualmente en los principales canales de noticias estadounidenses. Hoy frecuenta los canales, eventos y defensores de la parte más reaccionaria del Partido Republicano.

Las actitudes cerradas y cada vez más agresivas de Logan, que en los últimos tiempos coincidieron con la proliferación de mentiras y teorías conspirativas, también han sido interpretadas por algunos de sus antiguos compañeros como el resultado de algún experimento en la guerra que según ellos la habría cambiado. y distinguido. Entre otras cosas, sus antiguos colegas mencionaron el tiempo que pasó en Afganistán en 2003 cuando Logan fue atropellada por un vehículo militar estadounidense en un ataque organizado por los talibanes: se desmayó y la tripulación la sacó. A partir de ahí pensaron que era. muerto.

Otro episodio citado con frecuencia se relaciona con la violencia que experimentó en 2011, durante la llamada “Primavera Árabe” de Egipto, cuando las protestas masivas llevaron a la destitución de Hosni Mubarak, en el poder durante más de 30 años. En esa ocasión, Logan fue agredida por un grupo de hombres después de que ella se alejó de su tripulación y fue abusada sexualmente. La salvó un grupo de mujeres y algunos policías: Logan ingresó al hospital y no dio declaraciones durante varios días. Según sus compañeros, su comportamiento ha cambiado, sobre todo después de este episodio, aunque nunca habló de ella de esa forma.

