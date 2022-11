“El mundo está esperando que trabajemos juntos” – Corriere.it

De Giuseppe Sarsina

Comenzó el encuentro más esperado. Líder chino: ‘No hay nada mejor que encontrarse cara a cara’

Xi Jinping Respondió recordando “lecciones de la historia” no especificadas. Luego señaló su larga familiaridad con Biden: “La última vez que nos reunimos en Davos fue en 2017”. Es un placer volver a verte, no hay nada mejor que encontrarnos cara a cara.El presidente chino también subrayó que “el mundo está deseando que llegue”. Diálogo entre los dos países más grandesÉl espera que nuestros líderes puedan hacer avanzar nuestra relación por el bien de todos”.

Sin embargo, siempre ha mantenido contacto con el Kremlin. Pero llegados a este punto, hemos entrado en una nueva fase. Estados Unidos está interesado en entender si los chinos están listos para crear las condiciones para las negociaciones internacionales, manteniendo siempre la voluntad de los ucranianos en el centro de gravedad.. La presidencia de Indonesia invitó al canciller Dmytro Kuleba, pero, al menos de momento, no ha aceptado la petición Volodymyr Zelensky, a quien le gustaría participar en un discurso en línea. Una señal de advertencia para no convertir el G-20 en una sesión tipo corte internacional contra Rusia. El gobierno de Indonesia preparó la cita con cuidado, no sólo reuniendo a niños de primaria, haciendo fila en las aceras para recibir con banderas a los delegados de los 19 países invitados. El presidente de Indonesia, Joko Vidodo, ha intentado reclamar crédito como mediador potencial en varias regiones en crisis. Esta cumbre en particular será una demostración de cómo las grandes potencias deben tener en cuenta la dinámica internacional más amplia. Biden y Xi Jinping compiten ferozmente para unirse o construir alianzas en el Indo-Pacífico. Antes de aterrizar en Bali, el presidente estadounidense asistió a la reunión de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático en Camboya. Trajo a Vidodo un fuerte paquete de inversión económica y ayuda militar como dote.