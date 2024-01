La prensa alemana llamó 2024”Súper año electoral“: Además del Campeonato de Europa en junio, se celebrará el 11 de febrero en Berlín. Se repite elecciones Bundestag Para el año 2021, por orden de la Corte Constitucional, que identificó irregularidades en el proceso de cómputo. Luego, en septiembre se renovarán los parlamentos regionales de Sajonia, Turingia y Brandeburgo. Para superar la insatisfacción de los votantes puede haber nueva fiesta el lo conduce Hans-Georg Massenex líder de Servicios de inteligencia internos Alemanes. Desde el año pasado Maaβen es presidente WerteUnion (Unión de Valores), un movimiento que reúne a la base más derechista de la sociedad CDUel mayor partido conservador: y ahora quiere transformarlo -con la aprobación de la Conferencia de Erfurt el 20 de enero- en un partido partido independiente Con el mismo nombre. Casi el 85% de los miembros de WerteUnion también son miembros de la CDU y ya critican la última línea del gobierno de Merkel. En julio de 2021, el presidente Friedrich Merz les instó a abandonar el partido, después de que el economista germano-estadounidense fuera elegido líder del movimiento. Max OtíCon posiciones cercanas a la extrema derecha Alternativas a Alemania (Partido AfD).

Leer también El mundo | Por Vue Q. Alemania, murió Wolfgang Schäuble. El ex ministro de Finanzas tenía 81 años. Schulz: “Él dio forma a nuestro país”

En febrero pasado, la dirección del Partido Unión Demócrata Cristiana inició un proceso de expulsión contra Maeen por utilizar lenguaje que se refería “al contexto de Antisemitismo y los dioses Ideólogos de la conspiración“Y también ‘expresiones de distorsión racial'”. De hecho, aparecen publicaciones en sus redes sociales Negadores de Pandemia de enfermedad por coronavirus Nacido en Cambio climáticoY también frases como “Racismo contra los blancosSin embargo, el comité de arbitraje de la CDU de Turingia dijo no a la expulsión en julio de 2023: el segundo grado del procedimiento está actualmente suspendido. La creación de un partido independiente, que ya tiene quinientas solicitudes para afiliarse, según Machen, facilitaría la expulsión. Al mismo tiempo, en mayo, el ex jefe de servicios participó en la manifestación nacional del GPC en Budapest con Viktor Orbán, Steve Bannon Y Donald Trump, donde fue entrevistado por medios de extrema derecha y fotografiado con un delegado de AfD. “hablo con cualquiera Intento convencerlo de los valores democráticos y legales; En respuesta a las críticas, dijo: “Rechazo la idea antidemocrática de que simplemente comunicar es culpable”.

Leer también El mundo | Escrito por Andrea M. Jarash. Los negocios navideños no fueron buenos para los comerciantes en Alemania: “Caída del 6% debido a la recesión y al alto coste de la vida”

Hans-Georg Machen tuvo a sus espaldas una rápida carrera como funcionario del Ministerio del Interior, hasta llegar, en 2012, a jefe de los servicios de inteligencia nacionales. Durante su mandato creó un departamento para combatir el extremismo de derecha y en 2016 desmanteló el grupo neonazi Old School Society. Sin embargo, los signos de sus simpatías políticas ya eran evidentes: bajo su supervisión, la Oficina aumentó considerablemente su vigilancia de Extremistas de izquierda (A pesar del pequeño número de delitos registrados) el caso nunca fue tratado Partido Alternativa para AlemaniaHoy, en al menos tres estados, es considerada una organización con tendencias subversivas. Ma'in fue destituido de su cargo en noviembre de 2018, luego de que negó la autenticidad de las imágenes.caza alienígenaFue lanzado por la extrema derecha en Chemnitz después del arresto de un iraquí y un sirio sospechosos de matar a un alemán de 35 años. En 2021, en un intento de robar votos al AfD, la CDU lo nominó sin éxito para el Bundestag en el sur de Turingia. Ahora el ex funcionario dice que los democristianos han perdido el espíritu de sus orígenes, y no se descarta en absoluto que eso suceda.Alianza Entre su nuevo partido y Alternativa para Alemania: “Soy una persona que no conoce los cortafuegos”.