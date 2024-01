La religión despierta también llega a la UE: esto es lo que está cambiando

Deuda me despierto tambien dueleLa Unión Europea. Bruselas, ya sensible a la corrección política, instó a los eurodiputados a hacerlo Abandonar el lenguaje potencialmente discriminatorio en nombre de la inclusión. Instituto Europeo para la Igualdad de Género – también conocido por sus siglas Eig – Se publicó un documento de 61 páginas que contiene detalles. Lenguaje inapropiado Sugerencia de “Saleh” Alternativas en salsa sexual. Las directrices contenidas en el informe del Conjunto de herramientas de comunicaciones sensibles al género prevén la abolición de los términos “Potencialmente ofensivo” Reformule frases comunes que comiencen con “ El rey y la reina” .

Se crearon burócratas en un organismo independiente de la UE para contribuir a Promover y promover la igualdad de género ellos lo afirman “Tierra estéril” En referencia a la Primera Guerra Mundial, debería ser reemplazado por “Tierras no reclamadas” . El documento desaconseja el uso de términos como “ Oportunista (“intrusivo”) y “descarado” (“descarado”) que tiene “fuertes connotaciones asociadas sólo con las mujeres” y recomienda el uso de terminología menos sexista ( “Asertivo” y “agudo” , Sr. Dr.). Lo mismo se aplica a la palabra “ viril “, Se considera “fuertemente asociado sólo con hombres” que debe ser reemplazado “fuerte o vivaz” .

Además, para algunos solistas, la fórmula debe ser abolida. “El mejor hombre para el trabajo” – Obviamente demasiado Discriminatorio -Y reemplazarlo con “El mejor candidato para el puesto”. Pero esto no es todo. El documento aconseja a los políticos y a los medios de comunicación reconsiderar el orden de frases comunes como “rey y reina” o “hermano y hermana”, donde se menciona primero a los cónyuges: “Intenta invertir el orden de estas oraciones en algún momento”. nueva propuesta La Biblia de la atención plena. Una grave exageración, suficiente para poner en entredicho una frase muy famosa de Star Trek: “Donde nadie ha ido antes” . ¿la razón? “Las mujeres pueden ser vulnerables a ser ocultadas o ignoradas”. .

Abolición de fórmulas comunes desde hace cientos de años en nombre de A Fundamentalismo talibán Lo que causa mucho daño al sentido común. En una etapa como la actual, entre guerras y crisis internacionales, para algunos en la Unión Europea la prioridad es utilizar un lenguaje potencialmente discriminatorio. El totalitarismo como estrella polar, con el riesgo de perder el contacto con la realidad. Fuertes críticas del Reino Unido al diputado conservador Nick Fletcher: “Creo que esto es una tontería, especialmente cuando hay problemas más serios de los que debemos preocuparnos. – Informes telégrafo – Cosas así son una pérdida de tiempo”. Desafortunadamente, este no es el primer caso loco. En 2022 se ha hablado mucho de este término “Cazadores” (“Cazadores”) Para algunos, puede ser reemplazado por algo más completo. com. pescadores No, lamentablemente no es una broma.