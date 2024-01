El sistema de defensa aérea ucraniano SAMP/T suministrado por Italia y Francia es golpeado – Análisis de defensa

“Las fuerzas aéreas no tripuladas de misiles y artillería de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa atacaron depósitos de municiones de la 31.ª Brigada Mecanizada y la 26.ª Brigada de Artillería de Ucrania, un sistema de misiles antiaéreos SAMP-T de fabricación francesa y una estación de radar SAMP-T. .” Sistema de misiles antiaéreos S-300…

el El boletín militar oficial del Ministerio de Defensa. En la tarde del 24 de enero, Rusia anunció que había destruido el sistema de defensa aérea SAMP/T que Italia y Francia proporcionaron el año pasado a Kiev. TASS recogió la historia y luego la incluyó el 26 de enero. En el Semanario de Defensa Ruso La lista de pérdidas sufridas por las fuerzas ucranianas en el período comprendido entre el 20 y el 26 de enero incluye “cuatro lanzadores de misiles de defensa aérea: 2 Patriots estadounidenses, un SAMP/T francés y un lanzador para el sistema alemán IRIS/T, además de 3 misiles electrónicos. lanzadores de guerra y un radar del sistema de defensa aérea S”. 300 y 6 depósitos de municiones”. Los éxitos se lograron, según fuentes militares rusas, utilizando aviones de ataque, drones y artillería.

SAMP/T es uno de los protagonistas de las tensiones entre Francia y Rusia que se han agravado en los últimos 10 días después de que Rusia afirmara haber matado a decenas de “mercenarios” franceses (60 muertos y 20 heridos) en la destrucción de un hotel utilizado como un cuartel de Járkov.

París negó haber empleado mercenarios, pero Rusia acusó más tarde a los estadounidenses o franceses de ayudar a los ucranianos a derribar el avión de transporte Il-76 (en la foto de arriba) el 24 de enero cerca de Belgorod, que según Moscú Y Vladímir Putin Transportaba a 65 prisioneros ucranianos para ser canjeados por soldados rusos capturados por las fuerzas de Kiev.

El posible uso de misiles SAMP/T para derribar el avión de carga se ve respaldado por el alcance necesario para alcanzar el avión desde territorio ucraniano, distancia que habría requerido el uso de misiles Aster 30 de SAMP/T o Patriot. Fuertes especulaciones en Rusia sobre el deseo de Francia de tomar represalias por el ataque con misiles ocurrido el 17 de enero: Kharkiv y la masacre de los voluntarios que lucharon junto a los ucranianos, por la que Moscú publicó una lista de nombres que París clasificó como falsos.

Según el canal Intel Slava Z de Telegram, en las últimas semanas los rusos atacaron en enero varios hoteles en Járkov que albergaban a grupos de voluntarios procedentes también de Suecia, Dinamarca, Lituania y Estonia, además de matar a dos agentes espías alemanes.

El 26 de enero, el Ministerio de Defensa francés describió la noticia de que el sistema de defensa aérea SAMP/T fue responsable del derribo del avión de transporte sobre Belgorod en Rusia como “desinformación”. “Las agencias gubernamentales pertinentes han identificado y están siguiendo las maniobras coordinadas de Rusia, incluidas las redes de información prorrusas y los medios estatales como Sputnik News, RT y RIA Novosti, para difundir y amplificar esta información falsa”, dijo el ministerio en una nota.

Desde el inicio del conflicto en Ucrania, Francia ha sido “el blanco de una campaña de desinformación rusa”, que “se intensificó” a mediados de enero tras “la reafirmación del apoyo (francés) a Ucrania” por parte de Emmanuel Macron, como leemos en el periódico. NÓTESE BIEN. El presidente francés dijo: “No podemos permitir que Rusia gane”, anunciando la entrega de nuevos envíos de armas a Kiev.

El día después de estas declaraciones, el 17 de enero, el Ministerio de Defensa ruso dijo que había bombardeado un edificio en Járkov que servía como “zona de despliegue temporal de mercenarios, la mayoría de ellos ciudadanos franceses”. Moscú dijo que 60 combatientes habían sido “eliminados” y otros 20 habían resultado heridos. La “maniobra de desinformación” rusa continuó el lunes, publicando “listas de los nombres de los presuntos mercenarios franceses que murieron en este ataque en los canales rusos de Telegram”, señalando que “algunas de estas listas se habían publicado previamente en 2022, en el primer semanas de conflicto”. “, explica el Ministerio francés de las Fuerzas Armadas.

La “campaña” continuó el miércoles con el anuncio de Sputnik Internacional de la destrucción de un sistema tierra-aire franco-italiano SAMP-T entregado a Ucrania. Sin embargo, el Ministerio de las Fuerzas Armadas “Francia no confirmó ninguna de estas informaciones”. “Ante la intensificación de la ayuda militar francesa a Ucrania, esperamos que esta maniobra de desinformación rusa continúe: la condenamos y reforzamos nuestro sistema de seguimiento de estas manipulaciones”, advirtió el ministro de las Fuerzas Armadas, Sébastien Lecornu.

Es difícil saber si las “noticias falsas” sobre la destrucción del SAMP/T fueron reales o no, pero ciertamente no fueron difundidas por el Sputnik, que se limitó a fotografiar el misil. El boletín militar oficial del Ministerio de Defensa. Ruso. Esto no significa que se haya confirmado la destrucción del único sistema SAMP/T (o de un lanzador) suministrado por Italia y Francia, pero lo cierto es que ha sido reivindicada dos veces por fuentes militares oficiales en Moscú. Aunque Francia lo negó, no hubo comentarios sobre la noticia de la destrucción del SAMP/T por parte de fuentes italianas.

El tira y afloja entre Rusia y Francia afecta también a los nuevos suministros militares a Ucrania prometidos y prometidos por Emmanuel Macron, como los misiles de crucero SCALP utilizados por los aviones ucranianos Su-24 (varios de los cuales han sido derribados, sobre todo en los últimos días). . Según los boletines, los rusos y otros han atacado objetivos en Crimea en las últimas semanas y el Armement Air-Sol Modulaire (AASM) o bombas deslizantes con municiones de largo alcance y gran resistencia. (HAMMER (en la foto de abajo) para el cual París se ha comprometido a suministrar a la Fuerza Aérea de Ucrania 50 ejemplares por mes a partir de febrero.

Según diversas fuentes, desde principios de año los ataques rusos en profundidad se han centrado en objetivos específicos, como depósitos de municiones en el interior de Ucrania, instalaciones industriales utilizadas para la producción militar y, sobre todo, baterías de misiles de defensa aérea (según el periódico Mysl Polska). ) sólo en los ataques del 2 de enero. ) En Kiev, dos sistemas NASAMS fueron alcanzados por misiles hipersónicos Khinzhal, que cada vez tienen más dificultades para cubrir sólo una parte del espacio aéreo nacional.

El exdiputado ucraniano Igor Mosychuk admitió que los ataques con misiles rusos causaron muchas bajas en las empresas de defensa de Kiev, en la planta Artium y en la Oficina de Diseño de Luch, lo que fue confirmado por otro exdiputado, Igor Lutsenko, en los días siguientes.

Fotos – Ministerio de Defensa francés, ejército italiano, TASS y SAGEM