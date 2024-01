Rusia está ahora decidida a librar la guerra con Occidente hasta el final. No hace falta mirar dentro de los pájaros para entenderlos: nos lo dicen claramente, y van más allá de la mera propaganda porque las palabras casan con las acciones. De hecho, Moscú ha desarrollado una nueva doctrina militar, que prevé una guerra perpetua contra Occidente, y se está preparando para un período que no deja esperanzas de una paz ilusoria. Mientras que el país ha pasado completamente a una economía de guerra, el secretario del Consejo de Seguridad ruso, prácticamente jefe de todos los servicios secretos rusos, Nikolai Patrushev, habla ahora con cierta claridad, normalmente vaga o alusiva, pero esta vez más concreta. en sus referencias Temporalidad.

Durante una reunión en la Universidad Técnica Marina Estatal de San Petersburgo (el tema fue la formación de personal técnico en industrias de alta tecnología), Patrushev instó abiertamente a prepararse para una larga guerra con Occidente. “Los anglosajones libran una guerra por poderes contra Rusia, y La guerra no se detendrá ni siquiera después de que termine la fase candente del conflicto en Ucrania”., Él dijo. “El enemigo ha venido repetidamente a nuestra tierra con fuego y espada. Ahora, a manos del régimen nazi de Kiev y de varios mercenarios, Estados Unidos, la OTAN y sus afiliados están librando una guerra por poderes contra nuestro pueblo y nuestro Estado, una guerra que el mundo anglosajón no detendrá ni siquiera al final. del año. Etapa candente del conflicto en Ucrania.

En la escalada de amenazas, se trata de un paso adelante decisivo en comparación con la primera vez que Patrushev abordó la cuestión abiertamente, en octubre de 2022, cuando se limitó a afirmar que Occidente quería transferir las hostilidades del territorio ucraniano a estos rusos (fue entonces cuando dijo: “El bloque de la OTAN, esencialmente en guerra contra nosotros, sus miembros suministran al régimen de Kiev armas pesadas, municiones, inteligencia y brindan entrenamiento a especialistas militares”. Mientras que Patrushev anunció en julio de 2023 que Occidente, en su opinión, estaba trabajando para fomentar una rebelión separatista nacional en Karelia, según el antiguo esquema de la KGB: acusar a otros de lo que uno hace normalmente.

Pero Patrushev no está solo. La doctrina militar rusa claramente da un salto adelante, en la línea de “haremos la guerra contra Occidente durante mucho tiempo”. El Consejo de Seguridad Nacional también envió al segundo de Patrushev, Nail Mokhitov, a argumentar que Occidente quería esclavizar a Rusia: “En 1941, Hitler emitió una directiva ordenando a las fuerzas fascistas barrer a Leningrado de la faz de la tierra. Pero Leningrado sobrevivió gracias al coraje y la dedicación de su población y de los soldados soviéticos. “Sin embargo, el mundo occidental aún no ha comprendido que no está en su poder quebrantar el espíritu y la voluntad de nuestro pueblo y esclavizar a Rusia”. Luego pasó del análisis a una predicción sombría: el “deber sagrado” de los rusos es proteger Los valores tradicionales y educar a las generaciones más jóvenes utilizando el ejemplo de las victorias armamentísticas rusas son importantes para prevenir intentos de reescribir la historia y combatir las presiones políticas y económicas sobre Rusia. La semana pasada, el jefe del Servicio de Inteligencia Exterior, Sergei Naryshkin, acusó a los servicios de inteligencia occidentales de querer desatar una revolución en Rusia, similar a la revolución Euromaidán en Ucrania (que, según dijo, fue creada por la CIA). Destacó que no tendría éxito con Rusia.

A los discursos siguen las acciones parlamentarias, y hay quienes también creen que el anuncio de los decretos es inminente. Hay una gran facción en la Duma que pide el despliegue de armas nucleares en Venezuela y Nicaragua, es decir, en países “amigos” cercanos a Estados Unidos, como explicó Alexei Zhuravlev, primer subdirector del Ministerio de Defensa. no un espectador. Comité de la Duma: “En lo que respecta a nuestros misiles más cercanos a Estados Unidos, yo, por ejemplo, soy partidario desde hace mucho tiempo de proporcionar sistemas de lanzamiento a nuestros amigos Cuba, Venezuela y Nicaragua”.

Desde este punto de vista, la propaganda rusa explota la noticia -aparecida en el Telegraph- de que se colocarán ojivas nucleares estadounidenses en la base de la RAF en Lakenheath, donde serán entregadas al Reino Unido por primera vez en 15 años. En 2008, en otra era geopolítica, Washington retiró los misiles nucleares de Gran Bretaña. En aquel momento se creía que el riesgo de una guerra entre Rusia y Occidente había disminuido. Es esta esperanza, o error de cálculo, a la que muchos líderes occidentales han renunciado dramáticamente y han querido creer el cuento de hadas liberal de Putin, por pereza, tontería o preocupación.