Soldados estadounidenses murieron en Jordania y Biden enfrenta una elección peligrosa: ¿cómo responder?

a'Tres soldados estadounidenses murieron en un ataque el domingo a una base estadounidense en Jordania Por grupos proiraníes Joe Biden ponequien hoy una vez más prometió responder, En una situación política peligrosaHay que encontrar un equilibrio entre el peligro que enfrenta Estados Unidos desde el 7 de octubre, representado por la expansión del conflicto entre Israel y Hamás. Y mostrar “debilidad” hacia Irán, de la que acusan los republicanos y, sobre todo, Donald Trump, de cara al nuevo y cada vez más probable duelo electoral de noviembre.

Los Estados Unidos de América y la expansión del conflicto

“No queremos otra guerra, no queremos una escalada, pero ciertamente haremos lo que sea necesario para protegernos, continuar la misión y responder adecuadamente a estos ataques”, dijo, refiriéndose también a los 160 ataques contra Estados Unidos. instalaciones. En Siria, que está registrada desde octubre pasado, el portavoz del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, resumió la difícil situación en la que se encuentra Biden. El propio presidente ha confirmado en las últimas horas que Estados Unidos no necesita esta ampliación.

Con el asesinato de los tres soldados, “sin duda se ha cruzado la línea roja marcada por el presidente”, confirmó a CNN el general retirado Mark Hertling, explicando que se espera una reacción más fuerte de Washington, que puede no limitarse a un solo país. O un solo ataque. Aunque la American Broadcasting Corporation sigue publicando informes, algunas fuentes creen que es poco probable que Biden ordene un ataque dentro del territorio iraní.

Hipótesis y escenarios de respuesta al ataque.

La administración Biden podría decidir atacar nuevamente a grupos militares en Irak y Siria, o en ambos países, apuntando a las milicias regionales. Fuentes explicaron a CNN que Washington tuvo mucho cuidado de no indicar con precisión dónde y desde qué milicia lanzó el dron el domingo para preservar el efecto sorpresa de la respuesta, y se limitó a decir que se trataba de un grupo que contaba con el apoyo de leales. Brigadas iraníes de Hezbolá. Y desde el Pentágono dicen: “No retiramos nada de la mesa”.

Sin embargo, tal acción puede no ser suficiente para los republicanos en el Congreso que exigen que Irán, y no los grupos pro-iraníes, sea el blanco de la respuesta. Recuerdan, pese a la debilidad del presidente demócrata, cómo Trump ordenó el ataque a Bagdad en el que fue asesinado el general iraní Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza Quds.

“Puedo decirles que a Irán no le importa si le ponemos un ojo morado a los grupos pro-iraníes, pero sí le importa si se lo ponemos”, dijo Don Bacon, un republicano y miembro retirado del Comité de Defensa de la Cámara. El general que sirvió en Irak describió como “una tontería lo que Kirby y otros dijeron acerca de que no querían una escalada. Siempre estamos preocupados por la escalada, y eso es lo que realmente sucedió”.

Pero Bacon, como la mayoría de los republicanos, no llega tan lejos como para pedir atacar objetivos dentro de Irán, sino que propone la idea de atacar su infraestructura petrolera en la región o sus fuerzas navales: “Es una forma de llamar su atención. sin exponer a nuestras fuerzas a riesgos innecesarios”, dice Michael. McCaul, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, también dijo que Estados Unidos podría atacar fácilmente objetivos de los Guardianes de la Revolución Islámica, no sus representantes, en Irak, Siria y Yemen. “Golpeemos a Irán ahora, golpeemos fuerte”, es el comentario despistado del senador Lindsey Graham, un importante aliado de Trump.

En el frente interno demócrata, Biden se encuentra bajo presión en la dirección opuesta, con llamados a la cautela y la sabiduría, incluso de un ex marine que sirvió en Irak, como el representante Seth Moulton: “A los halcones que llaman a la guerra con Irán, yo… digo que estáis jugando al juego del enemigo – dijo el demócrata, dirigiéndose a los republicanos – Me gustaría que enviarais a vuestros hijos e hijas a luchar. Debemos tener una respuesta estratégica y eficaz, en nuestros términos. y condiciones: “La disuasión es difícil y la guerra es peor”.

Apoyo a Israel e intolerancia hacia los demócratas

La verdad es que desde el comienzo de la guerra en Gaza, Biden ha tenido que lidiar con la Izquierda Democrática, cada vez más impaciente con el apoyo incondicional de Washington a Israel, con sus urgentes demandas de alto el fuego y su oposición a la ampliación del conflicto. Son las actitudes compartidas por grupos de votantes –miembros de la comunidad árabe estadounidense, principalmente jóvenes– las que serán cruciales para su reelección en noviembre.

Hasta el ataque del domingo, se destacaba que la actividad de la administración Biden en la región para evitar la propagación del conflicto era uno de sus principales éxitos en respuesta a la guerra en Gaza que estalló tras los ataques del 7 de octubre. Pero ahora, tras la intensificación de los ataques contra objetivos militares estadounidenses en la región y las muertes y heridos del domingo pasado, los riesgos se han vuelto mucho mayores para Biden, a medida que la escalada se ha convertido en una realidad.

Equilibrio difícil

“Es realmente difícil lograr un equilibrio, porque si no respondes o no respondes de una manera lo suficientemente dura, simplemente estás viendo una continuación de lo que fue”, comenta Brian Katulis, vicepresidente, a The Washington Publicación sobre la situación en la que se encuentra Biden desde el Instituto de Medio Oriente señalando: “Hubo muchos ataques a las fuerzas estadounidenses y me sorprende que no haya más muertes”.

complejo de congresos

Finalmente, está la cuestión de la autorización que algunos creen que Biden debería pedir al Congreso para lanzar ataques, en particular los que continúa lanzando en el Mar Rojo contra los rebeldes hutíes. Un grupo de representantes de ambos partidos envió una carta en este sentido al presidente, y otra firmada por cuatro senadores, dos de cada partido, pidiendo a la Casa Blanca que aclare los motivos estratégicos y legales de los allanamientos. Sin embargo, según Kirby, el presidente tiene la autoridad necesaria, basada en el Artículo II de la Constitución, para responder al ataque del domingo sin la aprobación del Congreso.

Biden: “He decidido cómo responder. ¿Irán es el responsable? Nos suministró armas”.

En declaraciones hoy a los periodistas antes de abandonar la Casa Blanca, Joe Biden dijo que había decidido cómo responder al ataque. El presidente no proporcionó más detalles, pero destacó que Estados Unidos no necesita ampliar el conflicto en Medio Oriente.

Biden considera a Irán “responsable” del ataque “en el sentido de que proporciona armas a las personas que lo cometieron”. A quienes le preguntaron si había una relación directa con Irán, respondió: “Discutiremos este asunto”.

Cuando se le preguntó si había tomado una decisión sobre cómo responder al ataque, Biden simplemente dijo “sí”. A los periodistas que lo presionaron y le preguntaron si la medida disuasoria sería diferente esta vez, respondió: “Ya veremos”. “No creo que necesitemos un conflicto más amplio en Medio Oriente, y eso no es lo que estoy buscando”.