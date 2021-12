Lucia Guracci, reportera de Alrai secuestrada y agredida en Bucarest por un senador sin escrúpulos: liberada después de nueve horas gracias a la embajada

secuestrado en un Rumania Por un senador no tan radical, fue agredido físicamente y luego liberado solo nueve horas después gracias a la diplomacia. Es la maravillosa historia que pasó Lucía Gurrachi, que es un mensaje enviado por Al-Rai y su tripulación durante un viaje a Bucarest. Gorachi estaba dando una entrevista en su bufete de abogados. Diana Jovanović ȘoșoacăUn parlamentario de extrema derecha, famoso por sus posturas Negadores Comparado con Covid, cuando la política comienza a mostrar una posición violentoSe invita a los corresponsales a retirarse. “Después de eso, lo asombroso – dice Gurracci en un informe para Tg1 – con un salto, la senadora republicana Diana Șoșoacă apareció frente a nosotros y nos encerró. Luego, después de eso, recuperándonos, llamó a la policía”. “Buenas noches, soy el senador Șoșoacă, pidiendo su ayuda porque la gente ha entrado en mi oficina y Me amenazanDice por teléfono.

Lucía Guracci logró salir por la puerta y pidió ayuda – ella misma – a la policía: “Dime lo que pasó, vuelvo con agentes a mis compañeros que llevan un tiempo encerrados, pero parece que nos hemos convertido en delincuentes. Y también su marido. golpeamePuedes ver en el video una estampida y gritar: “No nos proteges, Somos periodistas! “, grita Goracci a la policía.” Encuéntrelos, deben haber robado también. Y Borrar todas las fotos‘responde el senador. A la comisaría – concluye el reportero – Nosotros estamos mirandoCulpable solo porque fue a ver parte de la historia de cerca. gratis Ocho horas despuesY cuando sea medianoche debido a la intervención de la Embajada de Italia ”.

Rumania se disculpa por el grave ataque contra la reportera de RA Lucia Guracci y sus asistentes. Si Bucarest sigue siendo Europa“Estos hechos no deberían suceder”. Así que el poder ejecutivoUsigraiEl sindicato de periodistas de la RAI, después de un informe de la reportera de Tg1 Lucia Guracci que estaba en los no vaxes de Rumania, transmitido en la edición de la noche, mostró que fue atacada y obligada a permanecer en la estación de policía durante varias horas. “Una periodista fue secuestrada en la oficina de un senador no extremista durante una entrevista – continúa Osegray -, golpeada frente a la policía que debería haberla protegido y luego registrada y retenida durante horas en la comisaría. Esperamos que el gobierno italiano y la Unión Europea para pedir al gobierno rumano explicaciones de lo sucedido “.