Senador Nu Fak que secuestró a periodistas de Tg1 en Rumania – video

Entrevista con el senador rumano Diana Jovanović Șoșoacă La reportera de Tg1 Lucia Guracci y su equipo recibieron una sentencia de prisión de ocho horas. Todo está dicho en un informe que se emitió en la edición principal del programa de noticias de Mama Ray. Después de algunas preguntas sobre el manejo de la epidemia en uno de los países más afectados de Europa, la senadora cerró la escuadra Tg1 con la fotógrafa Miki Stogic dentro de su oficina y llamó a la policía.

“Acordamos en la entrevista no hacer nada por Gillette – dijo Lucia Guracci Periodismo – Pero cuando la presionamos, empezó a acusarnos de ser televisión estatal y de apoyar al gobierno. Nos dijo: Pero estoy con Dios y con la religión. Luego nos mostró la puerta para invitarnos a salir y, en cambio, nos la cerró. En la habitación estaba su marido y otra persona. En cierto momento llegó una cuarta persona y abrió la puerta. Aproveché la oportunidad para escapar y salir. En la calle me encontré con una patrulla policial convocada por el senador. Le expliqué la situación y pedí salir y liberar a los compañeros que todavía están cerrados. Cuando regresamos a la oficina hubo una discusión y el esposo del senador me golpeó en el hombro y el brazo hasta que la policía lo detuvo ”.

Nada más llegar a la comisaría para presentar una denuncia, la periodista se percató de que le habían pedido que firmara el informe de que se la consideraba detenida. Mientras tanto, la tripulación fue acusada de llevar drogas y armas. “Apelé todas las acusaciones pero la discusión duró desde las cinco de la tarde hasta la media y media de la noche, durante siete horas estuvimos de hecho detenidos y en un estado de constante intimidación y contrario al hecho de que fuimos acusados ​​de hurto y de ser un farsante. Todo se resolvió con la intervención de la Cónsul Gabriella Navata quien medió y nos permitió salir ”, concluye el reportero.

