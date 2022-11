« ¿Llevando a los chicos al delirio? No »- Corriere.it

De Francisco Verderami

El Primer Ministro aprobará pronto el Sexto Decreto de Armas de Kiev. Del próximo Gabinete primeras medidas sobre energía

en un cierto punto reunión de gobierno Se ha convertido en una conferencia forense. Porque después de una larga exposición a Keeper of the Seals nordeo Respecto a temas de su competencia, otros Ministros expertos en la materia también quisieron intervenir para hablar con el Procurador y dejar constancia de su opinión: del expresidente del Senado casellaticon su currículum como abogado, hasta el Subsecretario de Presidencia mantuanoCon su pasado como juez. Pero cuando la señora que tocaba el timbre vio que la discusión continuaba, encontró la manera de detenerla. Y por supuesto lo hizo con sandía : Tengo una cultura legal, gracias. Pero también debemos avanzar.

Quienquiera que estuviera allí, recordó el enfoque del primer ministro durante el primer Consejo Ejecutivo de Ministros: tonos respetuosos y coloquiales, de los que emerge la naturaleza de un líder. Quien dejó entrever cómo le gustaría evitar malentendidos y malentendidos, se escapa con sus compañeros. Así lo dice una de las asistentes: comparte contigo, explica las razones por las que ciertas cosas no son, y al final te quita excusas. Con este enfoque, al igual que Meloni, intentaré sintonizarme dentro del gobierno. Donde prevaleció la atmósfera colaborativa de ayer, fue tan tranquila que a algunos les pareció un poco surrealista, dado el tiempo que el líder de la FdI y sus aliados pasan antes y después de las elecciones.

De hecho, al parecer siempre en el grupo de amigos, la apertura fue mala. Era natural que el director negara esto, especialmente después de los repetidos mensajes de texto con Salvini. Meloni advierte que está de guardia, más que argumentar instrumentalmente sobre el fascismo es sobre acciones de gobierno. Cuando el jefe de Viminale, Piantedosi, explicó Medida anti delirio Paradójicamente, imaginando la posibilidad de que también se utilizaran las escuchas telefónicas, la Primera Ministra primero puso los ojos en blanco y luego, con una sonrisa, dijo no, escuchas telefónicas no. Estos son jóvenes. Si lo hacemos, corremos el riesgo de equipararlos con delitos mafiosos y terrorismo.

En ambos casos, con Nordeo y Piantedosi, se movió con astucia, reconociendo la primera y segunda pericia jurídica de la cultura política de la escuela de Irbena. En cuanto al titular de la salud shilachi , escuché su razonamiento sobre las dificultades de salud pública de la escasez de médicos, a la espera de una discusión con todo el gobierno sobre las soluciones que se encontrarían: incluida la abolición del número limitado de admisiones universitarias, que pretende evaluar pero no se habló sobre Ayer. Hay otras contingencias que abordar, y el gabinete inaugural trabajó para enviar señales a la audiencia de centroderecha.

El próximo se volverá serio, tomando las primeras acciones sobre la energía que se ha comprometido hasta la noche. Se examinaron algunas opciones y el Primer Ministro se reservó el derecho de decidir cuál elegir. No será fácil. Tampoco lo estará el viaje a Bruselas, donde están previstos encuentros con líderes de instituciones europeas. Tras ganar el título de la Serie A, le tocará jugar la Champions League. Esto es algo completamente diferente. Incluso si -explica una fuente muy confiable- el sentimiento con el jefe de Estado y el ex primer ministro facilitará a quienes representan hoy a la nación en las relaciones internacionales. En definitiva, Mattarella y Draghi, junto a una posición política que ya no está en conflicto, serán beneficiosas para Meloni.