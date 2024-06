“La relación está desgastada, no hay traición”.

La presentadora Sofía Bruscoli y el ex rostro del programa masculino y femenino (primero pretendiente y luego tronista) Marcelo Fuentes han roto. Después de 12 años de amor y de su hija Nicole, decidieron poner fin a su relación: “Nuestra relación se ha erosionado, necesitamos un descanso, no una traición”.

Marcelo Fuentes y Sofía Bruscoli se separaron. Ex campeón L. hombres y mujeresprograma en el que primero fue pretendiente de Elga Enardu y luego tronista (recibiendo el no de la pretendiente Stefania Zappia) y el presentador decidió Interrumpe su historia de amor. Duró más de 12 años. Juntos se convirtieron en padres de una niña llamada Nicole que tiene 10 años.

“Decidimos separarnos, somos como el día y la noche.“dijo a Novella 2000 Sofía Proscoli, quien pronto se convertirá en la cara del programa Cielo Eterno. Después de 12 años, su historia de amor con Marcelo Fuentes terminó porque discusiones cada vez más frecuentes, Que capturó los aspectos positivos:

El presentador dijo que su relación se había desgastado con el tiempo, pero aclaró que no había relación Nunca fueron traiciones A cada lado. Broscoli luego dejó la puerta abierta y explicó que no estaba segura de que la ruptura fuera permanente:

Siempre discutíamos mucho, pero siempre, incluso antes de tener el bebé. Nuestra relación se ha derrumbado. En estos 12 años no hubo una ruptura completa como en este período. Entonces no sé si será definitivo. No hubo traición de mi parte ni de su parte. No hay intereses en los demás. Sólo necesitamos un descanso y no sabemos cuánto durará.