Stefano Di Martino, pero qué se hizo en la cara: pagó mucho dinero en cirugía

¿Stefano Di Martino realmente exageró los ajustes o no? ¿Cómo te va? La razón por la que Bianca Guacciro criticó a la bailarina, que hoy es un gran éxito, se remonta a muchos años atrás, por su uso excesivo de cirugías plásticas. Es más, parece que en Internet circulan diversas fotografías que muestran el antes y el después de la artista, que Maria de Filippi lanzó al vasto mundo del espectáculo.

A qué y cuántas “alteraciones estéticas” hizo el cónyuge belín ? Según algunos rumores, se dice que pudo haber ido demasiado lejos en la cirugía plástica. Pero ¿cuál es la verdad? Toques estéticos ¿Realmente se sometió el bailarín?

Hay muchas fotos que muestran el supuesto antes y después. stefano di martino Puramente por ejemplo. Después de todo, basta con comparar una foto reciente con la que existía hace unos años, y no podemos dejar de notar cómo Perfil personalmente El más lineal Corrientemente. No hay rastro de esa pequeña “papa” del pasado. Incluso de frente, la nariz tiene una forma diferente, lo que podría sugerir maquina de nariz.

¿labio? ¡Una historia completamente diferente!

Otra duda sobre el retoque se refiere a los labios del director. Una vez más, en comparación con cuando todavía era una competencia por Amigos de María de FilippiL’efecto bloque En algunas fotos es claramente visible, especialmente con respecto a labio inferior. El efecto es muy natural y proporcional, siempre que se utilicen algunos rellenos de ácido hialurónico porque, francamente, ¡no hay certeza!

fuera con las orejas de soplillo

ella es muy famosa orejas prominentes Literalmente desaparecieron a través de Otoplastia. Pero por otro lado, no era un secreto, si no el secreto de Pulcinella, un personaje tan querido por el artista, que fue retratada con una imagen fija. Apósitos postoperatorios. pero sobre esto intervención judicial Nadie puede culparlo porque no debería ser fácil vivir con tal defecto, especialmente si trabajas en el mundo del espectáculo que sabe ser muy duro y duro cuando quiere, y también definitivamente muy competitivo desde muchos puntos de vista. .

Pero ahora la pregunta del millón es esta: ¿Stefano es o no exagerado en cirugía plástica? Uno definitivamente puede responder número! El resultado fue muy natural, y si antes era un niño muy lindo, ahora es un hombre encantador, además de un profesional con “P” mayúscula. Además, también está satisfecho con su vida amorosa ya que hace meses volvió a tener una relación matrimonial establecida. belínQue se casó hace años, lo que lo convirtió en un padre maravilloso. santiago.