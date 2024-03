Rossella y Ricardo en el altar. ¿Se casarán?

Veamos los avances del episodio de Un Posto al Sole que se emitió el 15 de marzo de 2024. Las tramas del episodio de la serie que se emitió en Rai3 nos cuentan que ha llegado el día de la boda de Rossella y Ricardo. ¿Se casarán los dos?

el Vistas previas a Un lugar en el sol allá revelar Está dentro El episodio se transmite por Rai3. el 15 de marzo de 2024en 20.50 h, Rossella y Ricardo Ellos estarán listo Para cruzar la nave e Se convierten en marido y mujer. Graziani estará muy bella con su vestido blanco, rodeada de todos sus seres queridos. pero ¿Cómo terminará? el La boda se celebrará. o ¿Algo saldrá mal? mientras Serena y FilippoAhora consciente de lo que realmente le está pasando a Irene, Intentarán encontrar las palabras adecuadas. a Hazle entender a su pequeña Cual Uso de las redes sociales, sin supervisión Subordinar Los adultos, Puede ser peligroso.

Avance de Un Posto al Sole: Rossella y Nunzio se acercan peligrosamente… ¿y ahora?

La despedida de soltera de Rossella Él era Inopinadamente Y Tenía sorpresas. Graziani tiene Tentación de riesgo con Nunzio Y ahora no puede sacarse todo esto de la cabeza. Aunque se volvió a lanzar a los preparativos de su boda con el Doctor Ricardo Fallido a Olvida lo que sintió Y que pruebaDe pie Cerca de Camarota. Aunque muy malo El día de la boda ya ha llegado Y es muy difícil volver ahora. ¿Qué decidirá hacer?

Avance de Un lugar en el sol: ¿Se casarán Rosella y Riccardo?

Llegó el día de la boda de Rossella y Ricardo Y para cada uno de ellos será El momento de las grandes decisiones. Ambos saben que tienen sentimientos encontrados sobre este gran momento y el futuro que les espera. Rosella puede ser hermosa con su vestido blanco y rodeada de sus seres queridos, pero hay un gran lío en su cabeza. el Sus sentimientos por Nunzio No solo no pararon Pero incluso lo tienen Seguí torturándola. Y ricardo no es la excepcionEscena ¿Qué pasó con Virginia?. ¿Entenderán los dos que tienen que aclararlo antes de convertirse en marido y mujer?

Tramas y avances de Un Posto al Sole: Filippo y Serena están listos para darle un breve discurso a Irene

Felipe y Serena finalmente lo hicieron Descubre qué atormenta tanto a Eren. Y estan vinimos a descubrir eso Su pequeña comenzó a Sigue a un influencer adolescentequien se lo puso Pensamientos extraños en mente. Sus padres, preocupados de que no se hubiera dado cuenta antes, Intentarán encontrar las palabras adecuadas. a Hacerle entender los riesgos que está tomando. En el Seguir las redes sociales sin su supervisión. ¿Podrán hacerle entender que no es oro todo lo que reluce en la red?

